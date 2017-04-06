Лондон знакомится с русским пьянством, а заодно и борьбой с ним

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Один из красноречивых плакатов, представленных на открывшейся в лондонском Пушкинском доме выставке "Алкоголь". Художник П. Летунов, 1983 г.

В независимом центре русской культуры в Лондоне Пушкинском доме открылась выставка "Алкоголь", приуроченная к выходу в свет в британском издательстве Fuel одноименной книги.

"Ни один народ так не предается пьянству, как русский. Порок пьянства распространен у этого народа во всех сословиях, как у духовных, так и у светских лиц, у высоких и низких, мужчин и женщин. И даже духовенство не составляло исключения, духовные особы часто так напиваются, что только можно по одежде отличить их от пьяных мирян".

Так писал о пьянстве в России немецкий путешественник и географ XVII века Адам Олеарий. С этих слов и открывается книга "Алкоголь".

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Обложка только что изданной в издательстве Fuel книги "Алкоголь"

В представлениях иностранцев о России пьянство - притча во языцех.

Реальность или миф (немало историков, в том числе и нынешний министр культуры России Владимир Мединский, с гневом опровергают русское пьянство как миф), но представление это прочно утвердилось в массовом сознании.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник П. Сабинин. 1988 г. Подпись под плакатом на украинском языке: "Громкое веселье - горькое похмелье"

Надо сказать, что отношение к нему не столько негодующе-осуждающее, сколько добродушно-ироничное. С изрядной примесью любопытства.

Неудивительно потому, что и сама выставка, и сопутствующие ей несколько вечеров-встреч, посвященных различным аспектам потребления алкоголя и борьбы с этим потреблением как в СССР, так и в постсоветском пространстве, пользуются большой популярностью.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник С. Смирнов, 1988 г.

В основе выставки - собранная британцами Дэймоном Марри и Стивеном Соррелом обширная коллекция советских антиалкогольных плакатов периода 1960-1980-х годов.

Большая часть их относится ко второй половине 80-х - периоду развернутой Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым широкомасштабной кампании по борьбе с пьянством.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник П.Д. Егоров, 1987 г.

Собранные в книге и представленные на выставке плакаты - потрясающий исторический документ, памятник невероятной по своему размаху и последствиям политической кампании, совпавшей с завершающим периодом существования СССР.

В то же время эти плакаты - блестящий образец практически утраченной после крушения СССР агитационно-пропагандистской советской графики. Корни ее восходят к авангарду 20-х годов, и визуальное и текстовое решение перекликается с наследием Маяковского, Родченко, Эль Лисицкого.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник П. Жаринов, 1977 г.

Без преувеличения можно сказать, что политический агитационный плакат - чуть ли не единственная форма советского искусства, сохранившая прямую преемственность с авангардом 20-х на протяжении всего существования СССР.

После краха коммунизма политически-агитационный плакат вымер как форма и жанр искусства.

На смену ему пришла реклама - история уже совершенно иная, и для Запада куда менее интересная.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Плакаты прекрасно смотрятся на стенах Пушкинского дома

Небольшие помещения Пушкинского дома оказались идеально приспособленными для выставки плаката.

Ты как бы погружаешься в совершенно иную реальность, оказываешься во времени и месте, очень далеком от сегодняшнего Лондона.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник неизвестен. 1986 г.

Для кого-то - причем не только для живущих в Лондоне бывших граждан СССР, но и для тех, кто бывал в Советском Союзе, - это почти ностальгический трип, путешествие в безвозвратно ушедшее прошлое.

Для других - это знакомство с ушедшей исторической реальностью. Никакое передвижение в пространстве не позволит теперь окунуться в эту реальность. Выставка - путешествие во времени.

Не менее интересна и сопровождающая выставку программа вечеров.

Правообладатель иллюстрации Pushkin House Image caption Писатель и стэндап-комик Уилл Хобсон в роли Венички на вечере "Трактат об икоте"

"Трактат об икоте" - так был назван вечер, посвященный Венедикту Ерофееву.

"Москва-Петушки" - смешная, трагическая, великая поэма о святом алкоголике Веничке звучала в прекрасном переводе на английский язык, вперемешку с кадрами из снятого буквально за год до смерти писателя фильме о нем британского режиссера Павла Павликовского. (Год назад фильм Павликовского"Ида" был удостоен Оскара как лучшая картина на иностранном языке).

Конечно, посвященный Веничке вечер не мог обойтись без дегустации некоторых коктейлей, рецепты которых в изобилии разбросаны по страницам великой книги.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник И. Майстровский 1977 г.

Разумеется, организаторы вечера бережно отнеслись к желудкам посетителей. Коктейли были выбраны самые щадящие: без политуры, средства от потливости ног и шампуня "Садко".

С другой стороны, где найти в Лондоне столь экзотические ингредиенты?

Традиционно горбачевский "сухой закон" воспринимается как крайне неудачная мера, результатами которой было резкое увеличение потребления алкогольных суррогатов и уничтожение элитных виноградников в Крыму, Молдавии и Грузии.

Правообладатель иллюстрации FUEL Image caption Художник Е. Бор, 1985 г.

Еще один вечер в Пушкинском доме ставит вопрос с неожиданного угла: "Горбачевский сухой закон: самое успешное вмешательство в систему здравоохранения в истории?"

Ключевым в названии вечера остается вопросительный знак: действительно ли запрет способствовал снижению алкоголизма или же стал одним из последних неудачных социальных экспериментов позднего СССР?

За коротким и емким название "Алкоголь" кроется увлекательная экскурсия в политическое, социальное и культурное прошлое России.