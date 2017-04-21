Как я был Лениным

Media playback is unsupported on your device "Поезд Цюрих - Революция": судьбоносное путешествие 1917 года

Вообще-то Лениным я не был. Лично я в нашем фильме "Поезд Цюрих - Революция" о "пломбированном вагоне" был просто рассказчиком. Изображать Ленина мне и в голову не приходило.

Значит, так. У нас по случаю 100-летия революции 1917 года есть большой т.н. "проект" - "Революция - 100".

Там, кстати, очень много интересного - обязательно сходите, почитайте. О том, как сухой закон поспособствовал революции, например.

Руководительницы этого проекта, Настя Успенская и Саша Зайцева, вместе с ещё одной коллегой, Олей Смирновой, придумали, помимо прочего, две интересные штуки: снять как будто репортаж как будто из Госдумы февраля 1917 года и сделать фильм о поездке Ленина в "пломбированном вагоне". Заняться обеими темами предложили мне.

Готовясь к "репортажу из Госдумы", я посмотрел кучу кинохроники и решил, что "в кадре" надо попытаться одеться примерно по тогдашней моде - костюм-тройка, стоячий (якобы накрахмаленный) воротник, узкий галстук. Ну, и отрастить усы с бородкой.

Поехал перед самыми съёмками в Таврическом дворце в магазин, купил жилетку, белую рубашку и подходящий галстук. Костюм у меня был. В кадре, кстати, остался в жилетке, но это было спонтанное решение.

Image caption Оператор, режиссёр, монтажёр и вообще главный автор фильма - Александр Григорян. В Потсдаме, где в Академии Дойчебана стоит вагон, аналогичный тому самому.

Потом, для съёмок фильма о ленинском поезде, захотелось уже приодеться по полной форме. Котелок и пальто одолжил коллега Александрас Будрис. Всё никак не верну.

И вот так я, наряженный примерно по моде столетней давности, вместе с соавтором фильма, оператором и режиссёром Александром Григоряном и проехал Швейцарию, Германию, Швецию и Финляндию. И ещё Петроград - то есть, Санкт-Петербург.

Забавно, кстати: люди разглядывают, улыбаются. Многие, наоборот, натужно стараются не смотреть.

А деньги откуда?

С содержанием фильма получился лёгкий мухлёж.

Когда Настя и Саша рассказали об этой идее, я, приступая к теме (а я же не историк, с этой темой знаком не был), решил, что советских подцензурных историков лучше не читать, а надо начать с западных.

После первой книги - большая, серьёзная вроде бы была книга - у меня создалось впечатление, будто на Западе вопрос финансирования большевиков немцами в 1917 году считается решённым: финансировали.

С этой идеей - показать, что и как в этой части доказано - я и выступал на самых первых этапах подготовки фильма.

А потом я стал читать дальше, довольно много читать, и столкнулся с тем, с чем сталкивался тыщу раз в обычной репортёрской жизни: чем больше изучаешь тему, тем меньше видишь причин махать шашкой и сочинять броские заголовки.

Image caption Лапландия, Хапаранда/Торнио. Где-то вот тут, по льду, Ленин с компанией на санях пересекали границу Российской империи

В общем, повысив свой образовательный уровень, я понял, что доказательств финансирования большевиков немцами нет и строить фильм (только) на этой теме нельзя.

После чего мы с Александром Григоряном поехали: Берн-Цюрих-Готтмадинген, Берлин-Потсдам, Стокгольм, Торнио. Потом Петербург с другим оператором, Максимом Ломакиным.

В итоге, мне кажется, нормально вышло: без бульварщины про "немецкого агента Ленина", зато о том, как немцы и Ленин успешно использовали друг друга (и о том, что во многом из-за этого и с Россией, и с Германией произошла катастрофа).

Image caption У "Авроры" подошли встревоженные актёры: заподозрили конкурента. У них фото с туристом - 300 рублей. У меня с ними - бесплатно.

При этом Алик Григорян сделал из моего прилежно написанного, подробного, скучного сценария короткое, но очень красивое зрелище. То есть, это оно нам всем тут нравится, а вы сами обязательно посмотрите и решите.

Ну хоть ради актера Михаила Ефремова посмотрите - это Настя Успенская подрядила его читать мемуары.

Какой Ленин? Что вы тут делаете?

Кстати, в первом же месте съёмок, у немецкого посольства в Берне, к нам подошли полицейские и долго проверяли документы, расспрашивали, что это мы тут делаем, и непонимающе таращились на мою шляпу и имя "Ленин". Но всё разрешилось.

В данном случае весёлым, вероятно, следует считать тот факт, что мы не запросили заранее разрешения на съёмки возле посольства - мы же внутрь к ним не собирались, снимали только на улице.

В Берлине мы попали на забастовку работников обоих аэропортов. В результате бедная Настя Успенская из Лондона в неурочное время срочно перезаказывала все билеты и гостиницы, а бедные мы, чтобы не сорвать полностью график съёмок, мчались последним поездом в Гамбург, не спали ночь, а утром летели в Стокгольм.

Ну тоже забавно: съёмки фильма о "борцах за права трудящихся" чуть не сорвались из-за новых борцов за права трудящихся.

А вот и все четыре серии:

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