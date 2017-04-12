США: требуются добровольцы для наблюдения за смертной казнью

Правообладатель иллюстрации Teresa Clark, Facebook Image caption Тереза и Ларри Кларк неоднократно вызывались наблюдать смертную казнь

Тереза Кларк трижды была свидетелем казни незнакомых ей людей. В первый раз она ухватилась было за руку мужа, но впоследствии перестала переживать по поводу наблюдаемого.

Эта семейная пара из городка Уэйнсборо в штате Вирджиния добровольно вызывается присутствовать при приведении в исполнение смертных приговоров. Правда, наблюдать первую казнь муж Терезы, 63-летний Ларри, отправился в одиночку.

"Ему было очень любопытно, Я отвезла его, а потом засыпала вопросами, - рассказывает Тереза. - И он сказал мне: ты должна это увидеть".

И она увидела. В 1998 году супруги отправились на свое первое совместное наблюдение за казнью - приводился в исполнение приговор Дугласу Бьюкенену, получившему высшую меру наказания за убийство отца, мачехи и двух сводных братьев.

Подобные Терезе и Ларри Кларкам свидетели - юридическая необходимость. В штате Вирджиния, как и в некоторых других американских штатах, где существует смертная казнь, по закону требуется, чтобы на церемонии присутствовали свидетели - люди, не имеющие отношения к преступлению.

"Добровольцы исполняют роль понятых и при отсутствии обычной публики наблюдают за приведением приговоров в исполнение, - рассказывает Роберт Данэм, исполнительный директор Информационного центра по смертным казням. - Этого требует правило публичности подобных процедур".

В вечер казни тюремный автобус отвез Терезу, Ларри и других добровольцев в местное исправительное учреждение Гринсвилл. Пообщавшись с журналистами в кафетерии, они затем отправились в специальную небольшую комнату.

В ярко освещенном помещении было большое смотровое окно. Шторки раскрылись, и наблюдающие увидели каталку. Затем появился Бьюкенен.

Когда ему предложили произнести последнее слово, он ответил: "Давайте уже, поехали. Я готов".

Как рассказывает Тереза, в момент казни заключенные смотрят прямо на комнату для наблюдателей, и стоит полная тишина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрэнк Виланд был добровольным свидетелем четырех казней в исправительном центре Гринсвилл в штате Вирджиния

"Очень странное ощущение, когда на тебя смотрит человек, который вот-вот умрет", - говорит она.

После приведения приговора в исполнение врач признает заключенного мертвым, и шторки задвигаются. Добровольцев благодарят за оказанную услугу и отправляют по домам.

Эта практика недавно наделала много шуму, когда директор службы исправительных заведений штата Арканзас Уэнди Келли стала зазывать добровольцев во время собрания одной из местных общин, рассказав, что в штате запланированы восемь казней в течение 11 дней, но очень трудно найти достаточное количество свидетелей.

По законам штата, за казнью должны наблюдать не менее шести "уважаемых граждан", они обязаны "засвидетельствовать тот факт, что приговор приведен в исполнение в соответствии с законом".

Ее пиаровский ход сработал: в Арканзасе выстроилась очередь желающих.

39-летняя Бет Виел из Джэксонвилла в Арканзасе написала письмо Келли: "Просьба расценивать это письмо как мою формальную просьбу стать добровольным свидетелем восьми предстоящих казней. Я с радостью готова помочь семьям жертв увидеть ПРАВОСУДИЕ в действии".

Правообладатель иллюстрации Murderpedia Image caption Дуглас Бьюкенен, которого казнили в 1998 году путем смертельной инъекции

77-летний Фрэнк Виланд живет и работает в Линчберге, штат Вирджиния. Он вызвался добровольцем наблюдать за четырьми казнями. Он утверждает, что хочет таким образом оказать поддержку правосудию.

В последний раз Виланд присутствовал во время смертной казни в 2006 году, когда приговоренный Брэндон Хедрик предпочел электрический стул смертельной инъекции.

"Этот парень жил неподалеку от меня, и я знаком с некоторыми людьми, знавшими его. Они рассказывали, что он боялся уколов", - со смешком рассказывает Виланд.

Он смотрел, как Хедрика пристегивают ремнями к креслу, как смотритель кладет ему на голову губку, чтобы легче проходил разряд тока. "И следующее, что случилось, было - бум!" - рассказывает он.

"Я смотрел на его руки на подлокотниках кресла и сказал себе, что он наверняка стиснет их. Но этого не произошло. А звук был, как будто удар. Он не бился в конвульсиях, ничего подобного. Если бы у меня был такой выбор, я бы тоже выбрал электрическое кресло".

"Единственное, что хоть как-то указывало на то, что с ним происходит, был небольшой дымок, исходивший от его ног".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Восемь приговоренных к смертной казни в Арканзасе: исполнение было запланировано в течение 11 дней. Джейсон Макгихи (внизу слева) ожидал своего часа в течение дополнительных 20 дней

И все же подобный опыт наблюдения оставляет серьезное впечатление.

"Я вновь и вновь проигрывал все это перед глазами, - говорит Виланд. - Не знаю, почему. Не мог удержаться".

Тереза Кларк рассказывает, что было с ней на следующий день после того, как она увидела первую в своей жизни смертную казнь: "Я сидела в машине во время красного сигнала светофора и смотрела в зеркало заднего вида. И клянусь, я увидела человека, которого только что на моих глазах казнили!"

"Эта картина на всю жизнь остается в твоей голове." Тем не менее Тереза настаивает: "Если бы сейчас меня позвали, я бы опять пошла".

"Мне тогда пришло на ум - я и сейчас так считаю - эти люди знают, что вот-вот умрут. А те, кого они убили, не знали. У этих все же есть возможность попрощаться, сказать последнее слово. Я им нисколько не сочувствую".