Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пока президент и его супруга праздновали победу, выяснилось, что три крупнейших города проголосовали против его инициативы

"Я больше не буду бояться потерять работу. Я буду чувствовать себя более защищенным с экономической точки зрения", - говорит 26-летний адвокат Мустафа Башкара.

Он - один из 25 млн жителей Турции, которые проголосовали на референдуме за расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Будущее видится Мустафе в радужных тонах.

"Курс турецкой лиры повысится. Я женюсь в июле. Я смотрю в будущее с гораздо большим оптимизмом", - говорит он на следующее после голосования утро.

В Турции в понедельник началась новая эпоха. С незначительным перевесом президент Эрдоган победил на референдуме, и теперь на смену парламентской форме правления в стране придет суперпрезидентская.

Но победа сторонников реформ была далеко не убедительной. По данным Высшего избирательного совета Турции, "за" проголосовали 51,4% пришедших на участки, против - 48,6%.

Турция и без того была страной разделенной, однако после агиткампании, предшествовавшей референдуму и проходившей в условиях чрезвычайного положения, раздоры только усилились.

Противники изменения конституции жаловались на нечестное соперничество и ограничения доступа в эфир национальных СМИ, и такая неуверенная победа их соперников лишь разозлила их еще больше.

Заявления о серьезных нарушениях при подведении итогов референдума, затрагивающие около двух миллионов голосов, бросают тень на легитимность результатов и поляризуют еще больше и без того разделенное общество.

Три города

На улицах Стамбула толпы ликующих сторонников президента Эрдогана скандировали в воскресенье вечером и ночью его имя, сигналили клаксонами своих автомобилей и возгласами "Аллаху акбар" прославляли имя Всевышнего.

Однако в некоторых районах вы могли услышать и грохот кастрюль и сковородок - популярный способ протеста после массовых акций протеста в 2013 году против Эрдогана и его Партии справедливости и развития.

В районе Бешикташ в Стамбуле, где 83% на референдуме высказались против, на улицы вышли сотни людей.

Участники акции требовали отставки правительства, заявляя о фальсификациях на голосовании и призывая своих земляков присоединиться к протестам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фотография уставшего и напряженного президента широко разошлась в турецких соцсетях

"Я на грани нервного срыва", - призналась мне девушка, которая шла по улице и громко била в кастрюлю.

Рядом пара обсуждала права человека, ситуация с которыми, по их мнению, должна ухудшиться после внесения предложенных изменений в конституцию.

Подобные сцены можно было наблюдать в некоторых районах и других больших городов, например, в столице Анкаре или в расположенном на западе Турции Измире.

Никогда еще за 14 лет правления Партии справедливости развития большинство в этих трех городах не голосовало против президента Эрдогана или его инициатив.

В этих трех городах проживает четверть населения Турции. Здесь результаты голосования трактуются как сигнал городского населения президенту: нас не убедили ваши аргументы.

Фотографии уставшего и нервничающего президента перед его победной речью поздно вечером в воскресенье, обошедшие мировые СМИ и интернет, точно передавали царившие настроения.

Многие в Турции убеждены, что победа Эрдогана может стать для него пирровой; политические потери от кампании накануне референдума и неуверенная победа в нем могут в конечном счете быть настолько разрушительными, что окажутся равносильными поражению.

Что ждет Турцию?

Президент Эрдоган пообещал, что в стране воцарится стабильность, если предложенные изменения в конституцию будут приняты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кухонная утварь уже не первый раз используется участниками акций протеста в Турции

В понедельник, после объявления результатов референдума курс турецкой лиры по отношению к доллару повысился, однако в случае их оспаривания и пересчета голосов до стабильности будет далеко.

Теперь вопрос заключается в том, подтолкнет ли неубедительная победа Эрдогана на более жесткий ответ всем несогласным или же президент пойдет на уступки своим оппонентам.

Вернет ли он смертную казнь, как обещал? А, может, попытается наладить контакты с Европой и вынести на новый референдум вопрос о переговорах по вступлению в ЕС?

А, может, будут досрочные выборы?

Возможно, даже сам президент Эрдоган не знает ответов на эти вопросы, и многие из тех, кто голосовал против него вчера, будут задаваться вопросом, а что же дальше.