"Абсолютно хамское отношение": как власти успокаивали жителей "хрущевок"
В среду в Москве прошел единый день встреч жителей с главами управ районов о сносе пятиэтажек. Люди так и не поняли, могут ли они отказаться от программы реновации и куда именно их переселят, если дом все же снесут. Ответов на эти вопросы у глав управ не нашлось.
При этом Госдума уже в четверг 20 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошли слушания в пяти районах.
Обручево
На встречу с главой управы районы Обручевский Вячеславом Хизирьяновым собралось несколько десятков человек. Проблем с входом в здание управы или зал не было.
В этом районе Москвы остались блочные пятиэтажки серии I-510, которые, по данным РБК, будут сноситься в первую очередь. Муниципальный депутат Татьяна Федосеева рассказала Би-би-си, что многие дома в этом районе находятся в действительно плохом состоянии.
"Ну строится дом, это будет современный дом"
"В двух домах просто вода в подвале. Они явно не подлежат капитальному ремонту. С ними что-то надо делать", - пояснила Федосеева. По ее словам, в большинстве своем жители района поддерживают снос домов.
Участники собрания в большинстве также не возражали против реновации, но их волновали конкретные вопросы о переселении. В первую очередь их интересовало, куда их переселят и где будут стартовые площадки для начала строительства. По словам одного из жителей, в районе осталось порядка 17 пятиэтажек.
Глава управы района на большинство этих вопросов ответить не смог. Хизирьянов заявил, что сейчас обсуждаются общие принципы работы программы, а с жителями еще проведут встречи, на которых обсудят детали.
По его словам, стартовые площадки для строительства еще не выбраны. Но чиновник уверял, что для переселения всех жителей района их нужно две-три. Он также убеждал жителей, что переезд состоится в рамках Обручевского района или соседних.
"Какие квартиры вообще предоставляются по программе переселения? Ну строится дом, это будет современный дом, - рекламировал программу реновации глава управы. - Какие-нибудь проектные решения тоже должны быть. Это будет квартира полностью готовая к заселению, отделана. По последней информации, качество отделки даже будет выше, чем в прошлой программе".
"Откуда стартовые площадки возьмутся, где адреса?"
Чиновник заявил, что голосование жителей домов за включение их в программу начнется, по предварительным данным, 15 мая и будет длиться до 1 июля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Госдуме, объяснял, что голосование жителей начнется уже после того, как власти Москвы составят примерные списки домов, которые должны войти в программу. Пока эти списки так и не составлены.
"Когда человек начинает голосовать на разного рода сайтах или в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления госуслуг - Би-би-си), то нужно же понимать всем тем, кто попадает в эти вещи, откуда стартовые площадки возьмутся, где адреса?", - поинтересовалась у Хизирьянова одна из жительниц.
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"Именно по площадкам трудно сказать. Никто не скажет, что дом 32/2 куда поедет. Границы района проживания. Однозначно границы района проживания. Ни другой округ, ни через округ. Только если вы сами изъявите такое желание", - попытался успокоить ее глава управы.
Вопросы жильцов остались без ответов
Не знал Хизирьянов и какая доля жителей должна проголосовать за снос дома, чтобы он вошел в программу. По его мнению, должно быть подавляющее большинство. В самом законопроекте о сносе пятиэтажек, который внесен в Госдуму, это не прописано.
По словам главы управы, через какое-то время после того, как жители дома проголосуют за снос, им предложат варианты для переселения. Один ли или несколько - Хизирьянов не знает. Он лишь отметил, что жителям пятиэтажек, которые снесли в рамках первой программы, предлагали несколько вариантов. Возможно, и в этот раз будет то же самое, полагает чиновник.
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При этом глава управы не ответил на вопрос одного из жителей, смогут ли жильцы дома отказаться от участия в программе, если им не понравятся варианты переселения. Законопроект о сносе пятиэтажек этого не предполагает.
Женщина, присутствовавшая на обсуждении, рассказала, что жители одного из домов написали в управу письмо. В нем говорилось, что они согласны на переселение, но хотят остаться в своем районе. Они даже предложили стартовые площадки для строительства домов для переселенцев. Федосеева собирала подписи жителей под этим письмом. По ее словам, в большинстве своем жители его поддерживали, хотя некоторые и отказывались.
Хизирьянов никак на предложения жителей не отреагировал. Из его слов не стало ясно, учтут ли эти предложения власти.
Федосеева опасается, что жители района заплатят большую цену за реновацию. В Обручевском районе уже снесли много пятиэтажек в рамках первой волны. На их месте построены высотные дома, а инфраструктура района уже плохо это выдерживает, отмечает депутат.
Марфино
На слушания в управу пришло столько людей, что "очередь на вход растянулась на квартал", рассказала Би-би-си жительница района Марфино Марина Перелешина.
Здание управы района, по ее словам, было переполнено, причем, она уверена, что часть мест внутри заняла проплаченная массовка - эти люди не говорили, в каком доме и на какой улице они живут.
"Я пробралась внутрь, призывала всех встать, один мужчина встал и сказал: "Давайте уйдем, там же люди стоят на улице, это наши соседи", - добавила Перелешина. По ее словам, жители, не попавшие на слушания, кричали главе управы района Любови Сабирзяновой "хоть вышли бы и поговорили".
"Люди, которые остались на улице, стучали в окна, но начальник не вышла. Мы принесли список вопросов на листе, хотели его отдать замглавы управы, но он сказал: "Восемь часов, время приема закончилось". И ушел. Абсолютно хамское отношение к людям", - резюмировала Перелешина.
По ее словам, есть "шикарные проекты реконструкции" пятиэтажек, а в квартале, где живет сама Перелешина, нет ни одного ветхого, ни одного аварийного и ни одного панельного дома.
"У нас район на третьем месте в Москве по капитализации квартир - кирпичные дома, потолки три метра десять сантиметров", - объяснила Перелешина.
Савеловский
"Происходило вешание лапши и успокоение граждан, непонятно на чем основанное, - рассказала Би-би-си москвичка из Савеловского района по имени Людмила. - Пришло много людей, глава управы говорит, что все будет нормально, что только с согласия людей снос, а люди спрашивают: так где это в законе?" Внятного объяснения в ответ граждане, по ее словам, не получили.
"Они (власти - Би-би-си) впервые увидели жителей, которые против, ходят-то обычно бабушки, - отметила Людмила. - Но власти же мастера лить воду - говорят, что новое жилье будет в том же районе, их спрашивают - когда? Стройплощадок же нет. Они говорят, что все будет хорошо".
Жительница Савеловского отметила, что у нее самой "огромная квартира в кирпичном доме", которую она считает "лучшим вариантом в районе".
Людмила подчеркнула, что на слушания пришли в основном собственники квартир и никакой массовки не было. Мероприятие проводилось в актовом зале школы, и о месте проведения слушаний жители узнали за несколько часов до их начала, рассказала она: "Мы думали, что путают специально, чтобы поменьше людей пришло. Но толпа была и на улице". При этом слушания, по словам Людмилы, прошли "бурно, с криками, но без мордобоя".
Ростокино
Жительница Ростокино Лина Савина в беседе с Би-би-си отметила, что людей на слушания пришло очень много: "Проходили они в здание школы, народ, который не попал внутрь, требовал, чтобы человек из управы, который все объяснял, вышел на улицу".
У Савиной, как она призналась, сложилось впечатление, что вопрос о сносе хрущевских пятиэтажек уже решен.
"Мне не понравились анкеты с вопросом "как вы относитесь в целом к реновации - за или против?" В этом есть некий обман", - заявила она, отметив, что есть люди, поддерживающие обновление жилого фонда, но не желающие переезжать из своих квартир в другую часть района.
Вопросы на слушаниях, как рассказала Савина, касались, в основном сноса сталинских пятиэтажных домов с трехметровыми потолками. Представитель управы, по ее словам, сказал, что решать будут жители этих домов.
"Но получается, что если ваш дом попадает в квартал под реновацию, то его снесут, - подчеркнула Савина. - Дядька этот [из управы] вызывал жуткое раздражение, говорил ерунду всякую, что закона нет, что не можем ничего сказать. Какие преимущества у новых домов? Яркие фасады, пандусы. Безобразно".
Переезжать из своего дома жительница Ростокино не хочет. "Например, моя квартира стоит 6,5 миллионов рублей, а меня отправят в другую на выселки, стоимостью в 3 миллиона. Меня это не устраивает".
Она полагает, что понятие "переселение в рамках района" довольно размыто. "Я живу на ВДНХ, на улице Сергея Эйзенштейна, прямо возле выставки (ВДНХ), но район Ростокино - это и Свиблово, переезжать в промзоны не хочу", - поясняет она.
Филевский парк
Местные представители власти растерялись от количества народу, который пришел на слушания, отметил в разговоре с Би-би-си житель района Филевский парк Вадим Коровин. По его оценкам, в актовом зале школы, где проходило мероприятие, собралось около 200 человек, и многие уходили, увидев, что места для них нет: "Я втискивался в актовый зал школы, принесли дополнительные стулья, но все не поместились все равно".
Коровин отметил, что в его районе 147 пятиэтажек, но что попадает под снос - не ясно. Законопроект же гласит - если квартал сносят по решению исполнительной власти, то весь, подчеркнул он.
"Острые вопросы задавали - о праве на землю, о частной собственности, о том, почему должны переселяться и соглашаться сейчас, - рассказал Коровин. - На смех подняли слова про переселение "максимум в соседний район" - по соседству с Филевским парком район Кунцево, к нему относится поселок Рублево, расположенный за МКАД".
Коровин недоволен тем, что в законе нет ни слова о способах узнать мнение жителей: "То, что обещает Собянин на словах, - это только слова. Давайте говорить прямо - законопроект нам протаскивают фиговый".
По мнению активиста, документ нарушает ст. 35 конституции о том, что право частной собственности охраняется законом: "Реновация в таком виде - это не совсем улучшение жилищных условий".
Впрочем, Коровин согласился, что управа предложила интересные площадки для переезда - например, набережная Москвы-реки, рядом с Западным портом: "Кто-то из моих соседей ждет этого сноса, чтобы переселиться, мнений много, надо полноценно преподнести людям информацию и после этого измерять общественное мнение".
За что критикуют закон о сносе пятиэтажек
О планах снести все оставшиеся в Москве пятиэтажки в феврале этого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Уже в начале марта в Госдуму был внесен законопроект о сносе пятиэтажек.
В начале апреля Собянин представил программу сноса пятиэтажек в Госдуме. Многие депутаты ее раскритиковали.
Согласно тексту документа, собственники жилых и нежилых помещений в домах, которые будут включены в план реновации, должны заключить договор о переходе прав собственности. На это им дается 60 дней. Если они этого не сделают, то они будут в судебном порядке лишены права собственности на квартиру в "хрущевке". Оспорить это решение будет невозможно.
Председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявляла, что это лишает москвичей права на судебную защиту. Комитет, возглавляемый Хованской, порекомендовал его доработать, в том числе и в этой части.
Еще один пункт законопроекта, который вызвал критику депутатов, - это предоставление жителям "равнозначного" жилья, а не "равноценного".
За последние полтора месяца в Москве появились сообщества жителей пятиэтажек, выступающих против сноса. Чаще всего это жители кирпичных домов в хорошем состоянии, которые не хотят потерять свою недвижимость. Но среди них есть и те, кто боится, что их права при переселении нарушат, а их самих выселят в жилье в отдаленных районах.
По данным РБК, правительство поддержало законопроект, но рекомендовало его доработать, в первую очередь в вопросах перехода прав собственности на квартиру в сносимом доме - как раз в том вопросе, который вызвал критику депутатов и самих жильцов.
В проекте заключения Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, по данным "Ведомостей", законопроект также критикуют. Основная претензия как раз касается принудительного лишения прав собственности тех, кто не хочет переезжать. Не устроило представителей Совета, как и депутатов, и фраза о "равнозначном" жилье.