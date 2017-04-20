Как беременная Серена Уильямс выиграла Australian Open

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Серена Уильямс - самая титулованная теннисистка в истории турниров Большого шлема

"Серена Уильямс выиграла Гранд-слэм, будучи беременной, поэтому все мужчины должны, наверное, заткнуться навсегда", - написал один пользователь "Твиттера".

Американская теннисистка объявила, что она на 20-й неделе, а это означает, что 35-летняя Серена выиграла свой рекордный 23-й турнир серии Большого шлема в одиночном разряде, будучи на восьмой неделе беременности.

Известие это нашло широкий отклик в соцсетях, пользователи которых заявили, что Серена Уильямс - GOAT. (Для знающих английский: это не то, что вы подумали. Эта аббревиатура означает "greatest of all time" - величайшая всех времен. - прим.ред.)

Серена заслуживает всеобщего восхищения, заявили пользователи "Твиттера".

Женщины спешили поделиться своими - куда более скромными - успехами в физподготовке. "Иногда я начинаю заводиться, когда просто пытаюсь ходить и говорить одновременно", - сообщает один из твитов.

Общеизвестная истина заключается в том, что делать что бы то ни было, требующее приложения усилий, женщине на первых неделях беременности часто совсем не просто.

Встать с постели? Возможно. Добраться до работы? Может быть. Съесть завтрак? Забудьте об этом.

Это все потому что женский организм претерпевает серьезные изменения.

Ещё до того, как появляется едва заметный животик, гормоны начинают плясать, внося свои коррективы в функционирование женского организма.

В течение первых недель большинство женщин испытывают усталость, вызванную ростом уровня двух гормонов - прогестерона и эстрогена.

Женщинам в такой ситуации обычно советуют побольше отдыхать. В случае с Сереной этот совет явно не подходит.

Многие женщины страдают от тошноты. Часто это начинается с утра и не проходит к обеду. Небольшой процент беременных страдают настолько сильно, что их приходится госпитализировать.

Регулярная рвота никого не удивляет и начинается иногда еще до того, как беременность диагностирована врачом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чемпионка мира на марафонской дистанции Пола Рэдклифф продолжала участвовать в соревнованиях, будучи бемеренной

Но даже если Серене повезло и в первые недели ее не тошнило, она вполне могла столкнуться с другими проблемами.

Среди них - набухание груди, необходимость часто бегать в туалет и неожиданное отвращение к ранее привычным продуктам питания и запахам.

Во время беременности в организме увеличивается объем крови, что заставляет почки перерабатывать больше жидкости, которая в итоге оказывается в мочевом пузыре.

Гормоны, вырабатывающиеся во время вынашивания ребенка, также могут приводить к запорам и изжоге, поскольку организм перестраивается на заботу о растущем плоде.

Исследования показывают, что, начиная с пятой недели, Серена должна была чувствовать серьезные изменения в сердечно-сосудистой системе, доставляющей кровь к зародышу.

Физические упражнения в таком состоянии полезны и не опасны для ребенка, сообщается на сайте государственной Системы здравоохранения Великобритании . Британские врачи призывают беременных женщин вести активный образ жизни, если те чувствуют себя при этом комфортно.

Высокий уровень подготовки Серены и ее режим регулярных тренировок, возможно, помогли ей легче перенести начальные стадии беременности.

Изменения в мозге

Некоторые изменения происходят во время беременности и в мозге женщины.

Недавние исследования показали, что беременность сокращает объем серого вещества в некоторых частях мозга, что помогает единению женщины с ребенком и готовит ее к материнству.

Исследователи утверждают, что изменения в мозге при беременности столь же серьезные, как и в процессе взросления в подростковом возрасте.

Это объясняет, почему на ранней стадии беременности многие женщины переживают резкие перемены настроения.

Так что можно простить Серену за то, что на Открытом первенстве Австралии она не была столь сосредоточена, как обычно. Впрочем, это не помешало ей не проиграть ни одного сета.

Серена - не первая женщина, принимавшая участие в крупных спортивных соревнованиях, ожидая ребенка.

Бегуньи на длинные дистанции часто продолжают участвовать в марафонах уже на приличных сроках.

Есть примеры участия беременных спортсменок в Олимпийских играх, в том числе - в соревнованиях по стрельбе, керлингу, стрельбе из лука и выездке.

"Для спортсменок высшего уровня обычно разрабатываются специальные диета и тренировочный режим. Интенсивные тренировки на восьмой неделе не должны сказаться на ходе беременности у таких атлетов и в целом у людей, привыкших к высоким нагрузкам", - объясняет профессор Джанис Раймер из британского Королевского колледжа акушерства и гинекологии.

"В первые недели гормоны могут на самом деле улучшить спортивные показатели, поскольку женщина естественным образом вырабатывает немного больше стероидов", - говорит Джанис Раймер.

И тем не менее победа Серены Уильямс на Открытом первенстве Австралии - выдающееся достижение: спортсменка находится на самой вершине этого вида спорта, выиграв больше турниров серии Большого шлема, чем любая другая теннисистка.

Если после рождения ребенка этой осенью ее декретный отпуск продлится менее 12 месяцев, ей будет разрешено сохранить свое место в мировом рейтинге.

В понедельник со второго места Серена вновь переместится на первое.