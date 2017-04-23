Лондонский марафон-2017 в фотографиях
В 37-м по счету престижном ежегодном Лондонском марафоне участвуют 40 тысяч человек. Люди с разной степенью инвалидности, а также колясочники тоже принимают участие в забеге. Сигнал к началу забега дали герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.
Решение об участии в марафоне люди принимают по разным причинам. Для многих это исключительно спортивное мероприятие.
Для других - хороший повод собрать деньги для какого-нибудь важного дела или на благотворительность. Принц Гарри, например, поддерживает благотворительную организацию Heads Together. Она оказывает помощь людям с психическими заболеваниями.
Как среди мужчин, так и среди женщин борьба за первое место на Лондонском марафоне шла между представителями Кении и Эфиопии, и в обоих случаях менее именитые кенийцы обошли грандов мирового спорта.
35-летнияя Мэри Кейтани пробежала дистанцию в 42 километра за 2 часа 17 минут и 1 секунду. И это - новый мировой рекорд в исключительно женском марафоне.
Марафон - это праздник и шоу. Многие участники и зрители наряжаются в самые разнообразные костюмы.
А зрители смотрят на все это с Тауэрского моста.
Люди с разной степенью инвалидности, а также колясочники тоже приняли участие в забеге.
Первый марафон прошел в 1981 году по инициативе олимпийских призеров в беге на 3000 метров Криса Брашера и Джона Дисли. К марафону все без исключения участники готовятся тщательно и долго.