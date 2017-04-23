Лондонский марафон-2017 в фотографиях

В 37-м по счету престижном ежегодном Лондонском марафоне участвуют 40 тысяч человек. Люди с разной степенью инвалидности, а также колясочники тоже принимают участие в забеге. Сигнал к началу забега дали герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.

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Решение об участии в марафоне люди принимают по разным причинам. Для многих это исключительно спортивное мероприятие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондонский марафон-2017: бегунья из Эфиопии Аселефеч Мерджиа заняла 3-е место в женском забеге

Для других - хороший повод собрать деньги для какого-нибудь важного дела или на благотворительность. Принц Гарри, например, поддерживает благотворительную организацию Heads Together. Она оказывает помощь людям с психическими заболеваниями.

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Правообладатель иллюстрации PA Image caption Оба принца - Гарри и Уильям - вместе с герцогиней Кембриджской поддерживают участников, бегущих в поддержку благотворительной организации Heads Together

Как среди мужчин, так и среди женщин борьба за первое место на Лондонском марафоне шла между представителями Кении и Эфиопии, и в обоих случаях менее именитые кенийцы обошли грандов мирового спорта.

35-летнияя Мэри Кейтани пробежала дистанцию в 42 километра за 2 часа 17 минут и 1 секунду. И это - новый мировой рекорд в исключительно женском марафоне.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption А вот и победительница! Бегунья из Кении Мэри Кейтани заняла 1-ое место в женском забеге и поставила рекорд - 2 часа 17 мин 01 сек - это самый высокий показатель в женском забеге

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Победителем Лондонского марафона среди мужчин стал спортсмен из Кении Даниэль Ванджиру. 24-летнему бегуну понадобилось 2 часа 5 минут 56 секунд, чтобы добраться до финиша

Марафон - это праздник и шоу. Многие участники и зрители наряжаются в самые разнообразные костюмы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему бы не нацепить рога?

А зрители смотрят на все это с Тауэрского моста.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году в марафоне участвуют 40 тысяч человек

Люди с разной степенью инвалидности, а также колясочники тоже приняли участие в забеге.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дэвид Вейр выиграл мужской забег среди колясочников.

Первый марафон прошел в 1981 году по инициативе олимпийских призеров в беге на 3000 метров Криса Брашера и Джона Дисли. К марафону все без исключения участники готовятся тщательно и долго.