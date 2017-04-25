Основатель "Википедии" рассказал Би-би-си о новом проекте по борьбе с фейками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джимми Уэйлс надеется с помощью краудфандинга собрать высокопрофессиональную журналистскую команду

Основатель общедоступной онлайн-энциклопедии "Википедия" Джимми Уэйлс объявил о запуске новостного проекта Wikitribune, призванного с помощью "проверенных фактов и нейтральной редакционной линии" бороться с проблемой "фейковых новостей".

По замыслу Уэйлса, это будет бесплатный и свободный от рекламы сервис, существующий в первую очередь на пожертвования. Работать в Wikitribune будут как добровольцы, так и профессиональные журналисты - им будут платить гонорар.

Би-би-си ознакомилась с демо-версией сайта Wikitribune, которая провозглашает: "Новости сломались, но мы можем их починить".

"Люди сейчас очень заинтересованы в том, чтобы получать основанную на фактах информацию высокого качества, так что они должны с интересом воспринять то, что мы делаем", - сказал Джимми Уэйлс в беседе с Би-би-си.

Он считает, что медиа-модель, рассчитанная в первую очередь на доходы от рекламы, привела к "погоне за кликами", что неизбежно сказывается на уровне предлагаемой журналистики.

Модель, по которой будет работать Wikitribune, во многом повторяет онлайн-энциклопедию Уэйлса. В частности, авторы должны будут указывать источник каждого сообщаемого ими факта. Организаторы также рассчитывают на то, что читатели будут редактировать статьи, если заметят в них неточности.

Однако изменения будут опубликованы только после того, как они будут одобрены сотрудником Wikitribune или наделенным соответствующими полномочиями добровольцем.

Другое существенное отличие от "Википедии" заключается в том, что в новом проекте будет костяк оплачиваемых авторов. Возможны также случаи, когда доброволец напишет статью, а сотрудник Wikitribune отредактирует ее для публикации.

"Не хочу блог"

"Мы ищем спонсоров, - говорит Джимми Уэйлс. - Чем больше у нас будет спонсоров, готовых платить ежемесячные взносы, тем больше журналистов мы сможем нанять".

"Если мы соберем деньги только на двух журналистов, то тогда это будет блог - а это совсем не то, чего я хочу, - поясняет Уэйлс. - Я бы хотел начать этот проект по крайней мере с 10 или 20 журналистами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лили Коул вошла в попечительский совет Wikitribune

Сотрудники будут определять темы, о которых будет писать Wikitribune. Но спонсоры также смогут оказать влияние на содержание.

"Если соберется достаточно людей, интересующихся биткоином, и они укажут это, когда будут записываться в спонсоры, тогда мы наймем человека, который займется этой темой".

"Но мы не будем поступаться принципом нейтралитета, - поясняет Уэйлс. - Спонсоры не смогут выбирать автора, который освещал бы какую-либо тему в интересующем их ключе. Редакционный контроль будет оставаться в наших руках".

По словам Джимми Уэйлса, на начальных стадиях проекта он будет посвящать ему 100% своего времени и в течение по меньшей мере года будет возглавлять Wikitribune.

Среди тех, кто выразил желание участвовать в работе проекта: венчурный инвестор из Кремниевой долины Гай Кавасаки, журналист и специалист по медиа Джефф Джарвис, профессор права из Гарвардского университета Ларри Лессиг и актриса и модель Лили Коул.

Однако Джошуа Бентон - директор созданной в Гарвардском университете лаборатории Nieman Journalism Lab, изучающей тенденции в мире медиа, - считает, что краудфандинговая модель может стать для Wikitribune существенным ограничителем.

"Если им удастся осуществить задуманное, то найдутся люди, которые будут воспринимать Wikitribune как заслуживающую доверия платформу", - сказал Бентон в интервью Би-би-си.

"Однако 10 или 20 человек не смогут "починить новости", - убежден он.

По мнению Джошуа Бентона, "маломасштабная некоммерческая новостная платформа может быть успешной, если она производит уникальный продукт". "Но я не представляю, как они смогут вырасти в огромную новостную организацию", - добавляет он.

Анализ: Амол Раджан, медиа-обозреватель Би-би-си

Интерес Джимми Уэйлса к новостным медиа - не новость. В течение многих лет он рассуждал о том, как можно обеспечить будущее качественной журналистики. Его рассматривали в качестве потенциального инвестора в существующие медиа-компании.

Но в ходе нашего разговора мне стали понятны причины, которые побудили Уэйлса превратить этот давний интерес в новый проект.

Этих причин три.

Первая - фейковые новости. Это многообразный и не совсем новый феномен. Но целенаправленное и массовое распространение дезинформации - в коммерческих или политических целях - вокруг больших новостей радикально усилилось в течение последнего года. А, как замечает Уэйлс, усилия по борьбе с этим явлениям пока никак нельзя назвать успешными.

Вторая причина - радикальные изменения в сфере онлайн-рекламы. По словам Уэйлса, мощь Facebook и Google и их успех по привлечению рекламных долларов привел к тому, что медиа-организации увлеклись "погоней за кликами" в ущерб качеству контента.

И третье - растущие свидетельства в пользу того, что люди готовы платить за качественные новостные материалы. Джимми Уэйлс приводит в пример платную подписку на New York Times и специальные материалы Guardian. Он мог бы добавить к этому списку и Financial Times.

Уэйлс пытается противостоять первым двум явлениям с помощью третьего: он хочет, чтобы пользователи платили за контент, а затем играли бы активную роль в его наполнении.

По словам Уэйлса, финансовые инвестиции повлекут за собой и инвестиции эмоциональные. Я склонен согласиться с ним. Но многое будет зависеть от того, оправдает ли результат ожидания пользователей-инвесторов.

Любопытно также, что в попытке спасти журналистику Джимми Уэйлс хочет избавиться от одной из основополагающих ролей в традиционной журналистике - роли редактора. Он говорит, что возвращает власть аудитории и дает пользователям возможность быть редакторами, а не просто высокомерными критиканами.

Такая позиция вряд ли понравится многим коллегам-журналистам. Но если Уэйлсу удастся создать бизнес-модель, которая приведет к процветанию высококлассной репортажной журналистики, то нынешние скептики еще скажут ему "спасибо".