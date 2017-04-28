ЦБ России понижает ставки. Это затронет почти всех россиян

Правообладатель иллюстрации Elena Kenynen/TASS Image caption Снижение ставки сделает кредиты более доступными

Банк России в пятницу удивил экономистов и снизил ставку сразу с 9,75% до 9,25% - это намного больше, чем прогнозировали эксперты. До этого ЦБ уже снижал ставку в конце марта. Регулятор явно взял курс на смягчение денежной политики.

По прогнозу банка "Ренессанс Капитал", уже к концу этого года ЦБ снизит ставку до 8,5%, а в 2018 году - до 7,5%. Главный экономиста банка Олег Кузьмин не исключает, что процесс снижения ставки может в реальности произойти и быстрее.

Главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова обратила внимание на то, что ставки все еще гораздо выше инфляции. "Деньги по-прежнему дорогие", - объяснила эксперт. Поэтому эффект от политики ЦБ будет заметен лишь через какое-то время, уверена Орлова и другие экономисты.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему снижение коснется так или иначе почти всех жителей России.

Снижение ставок постепенно приведет к снижению курса рубля

В теории снижение ставки приводит к снижению и курса рубля. Но в пятницу рынок почти на это не отреагировал. Курс рубля сразу после публикации решения ЦБ немного ослаб: в районе 13:40 он почти достиг отметки в 57 рублей за доллар, но затем рубль вновь начал укрепляться до отметки 56,7-56,8 рубля.

Постепенное снижение ставок все-таки в конце концов приведет к ослаблению курса рубля, утверждает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Однако, по словам Олег Кузьмина из "Ренессанса", в ближайшие месяцы на курс будут влиять другие тенденции: из-за роста импорта ухудшится сальдо платежного баланса, а также все большее влияние будут иметь покупки валюты минфином России. Это опять же снизит курс. При текущих ценах на нефть в июне доллар будет стоить около 60 рублей, прогнозирует эксперт.

Снижение ставок сделает более дешевыми кредиты и поможет больше покупать

По словам Орловой, снижение ставок благоприятно повлияет на кредитование, а это, в свою очередь, отразится на потреблении. Люди смогут брать кредиты на покупки под более низкую ставку.

С этим согласны и другие эксперты. Кузьмин и Лисоволик полагают, что снижение инфляции и постепенное снижение ставок уже приводят к тому, что коммерческие банки снижают ставки по потребительским кредитам.

Оба экономиста приводят в пример Сбербанк, который в пятницу заявил о снижении ставки по потребкредитам до 12,9-13,9%.

По словам Лисоволика, в этом году ставки по кредитам на фоне политики ЦБ могут упасть еще примерно на 0,5-1 процентный пункт.

Однако Лисоволик оговаривается, что снижение ставок радикально ситуацию с доступностью кредитов не изменит, так как многие банки существенно ужесточили политику по их выдаче.

Снижение ставок поможет ВВП расти быстрее

Политика по снижению инфляции и постепенному снижению ставок сделает кредиты более доступными не только для населения, но и для бизнеса. Это, по мнению экономистов, положительно отразится на росте экономики.

"Сейчас политика ЦБ - сдерживающая для роста, потому что мы снижаем инфляцию. Как только мы снизим инфляцию, вслед за этим снизятся кредитные ставки и все будет расти быстрее", - поясняет Кузьмин. По его мнению, сейчас формируется основа для будущего роста экономики, но пока нужно потерпеть.

Большинство экономистов и экспертов называют одной из главных проблем российской экономики отсутствие роста инвестиций - бизнес не вкладывает деньги в свое развитие. Доступность кредитных средств может несколько сгладить эту проблему, что поможет ускорить рост.

Однако структурных проблем это не решит, напоминает Лисоволик. По его словам, нужны структурные реформы, а также политика по стимулированию инвестиций и роста. "Одной ставкой здесь не обойтись", - подчеркивает эксперт.

Инфляция становится все более непредсказуемой

Инфляция в апреле замедлилась до 4,2-4,3%. В теории снижение ставки должно делать деньги более доступными, а это должно увеличивать инфляцию. Однако на практике на рост цен влияет множество факторов, в том числе слабая потребительская активность россиян.

Инфляция становится все более и более непредсказуемой, говорится в докладе "Альфа-банка".

В заявлении ЦБ говорится, что замедление инфляции связано с хорошим урожаем и сильным курсом рубля. В "Альфа-банке" уточняли, что ранее считалось, что эти факторы не должны серьезно влиять на рост цен в последние месяцы. Кроме того, инфляцию должна была ускорить единоразовая выплата пенсионерам, но и этого не произошло.

По мнению Кузьмина, в ЦБ опасаются, что инфляция к концу году может быть даже ниже цели регулятора в 4%.