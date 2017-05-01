Первомай в России: Милонов, "Монстрация" и задержания геев

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS

По всей России 1 мая прошли демонстрации, приуроченные к Дню Труда. В большинстве городов организаторами основных акций выступили профсоюзы, в некоторых городах отдельные шествия провели и политические партии.

Полиция утверждает, что для участия в демонстрациях на улицы российских городов вышли тысячи человек. В частности, в Москве численность основной колонны, прошедшей по Красной площади, оценили в 130 тысяч человек, в Петербурге - в 100 тысяч.

Демонстрации в целом прошли мирно, но без задержаний не обошлось. В нескольких случаях, как сообщали очевидцы, задержания могли быть связаны с демонстрацией символики ЛГБТ-сообщества.

Радужный флаг

В Санкт-Петербурге были задержаны несколько ЛГБТ-активистов, которые во время шествия провели перформанс против преследования геев в Чечне, о случаях которого сообщала "Новая газета".

Они легли, измазавшись красной краской, имитирующей кровь, на асфальт, и накрылись радужными флагами. "Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб", - гласил плакат, который они передавали друг другу.

По сведениям правозащитника Динара Идрисова, всего по итогам первомайской демонстрации в Петербурге было задержано 18 человек. Всем им вменяют нарушение порядка проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption В Москве среди задержанных оказались и активисты левых движений

"Пропаганда вегетарианства"

Еще несколько человек были задержаны в Москве. Сообщалось, что это левые активисты и веганы. Один из задержанных, участник "Левого блока" Владимир Журавлев, заявил изданию "Медиазона", что в колонне веганов кто-то якобы развернул радужный флаг.

При этом, по словам Журавлева, московская полиция пообещала задержанным не составлять на них протоколы, а ограничиться профилактической беседой.

Однако затем адвокат Сергей Бадамшин выложил в интернет фотографию рапорта, в котором сказано, что полиция усматривает в действих задержанных за "пропаганду вегетерианства и нетрадиционной сексуальной ориентации" признаки адвинистративного правонарушения.

Image caption В Петербурге за "пропаганду вегетарианства" никого не задержали

Во Владивостоке колонну ЛГБТ-активистов не допустили к участию в демонстрации, обосновав это тем, что они не зарегистрировались заранее. Впрочем, задерживать никого не стали, и активисты прибились к колоннам других демонстрантов.

Задержания были зафиксированы в Тамбове и Саратове, но уже не за ЛГБТ-символику. В Тамбове задержали координатора "Открытой России" и его жену, а в Саратове - представителей КПРФ, агитировавших за отставку губернатора.

Милонов, Исаакий и гражданское общество

Акция в Петербурге привлекла внимание общественности не только задержанием гей-активистов, но и их противостоянием с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, который приехал на первомайскую демонстрацию в родной город.

Image caption Виталий Милонов в очередной раз вступил в конфликт с гей-активистами

Отмечается, что Милонов начал конфликтовать с активистами еще до старта колонны, однако первая словесная перепалка закончилась ничем, и депутат ушел. Но вскоре вернулся и, как сообщает "Росбалт", каждые 50 метров пытался проникнуть в колонну по ходу марша.

Его, как могли, сдерживали сотрудники правоохранительных органов, но удавалось это не всегда.

Как следует из видеозаписи, появившейся в сети, демонстранты ответили депутату громким скандированием фразы "Милонов - позор России". Сам он утверждает, что демонстранты оскорбляли президента России Владимира Путина.

В Петербурге шествие в принципе получилось наиболее богатым на события, так как в мероприятии участвовала обширная колонна оппозиции.

В ее составе были градозащитники, сотрудники Пулковской обсерватории и Российской национальной библиотеки, участники оппозиционных партий и движений, дальнобойщики, студенты и преподаватели лишенного лицензии Европейского университета.

Основной темой Марша в защиту Петербурга было недопущение передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Именно оно объединило вокруг себя всю оппозицию и даже тех горожан, которые раньше не участвовали в акциях протеста.

"Мы коренные петербурженки, пенсионерки, мы вышли выразить свое мнение по поводу закрытия музея и рады, что вокруг нас, именно в этой колонне, видим столько молодежи", - обратились к корреспонденту Би-би-си участницы шествия на пути к трибуне, установленной на Марсовом поле.

Image caption В акции принимали участие студенты Европейского университета

На самой трибуне старт митингу дала депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева.

"Первый раз 1 мая вся оппозиция вышла одной колонной вместе с защитниками Петербурга, с гражданским обществом, - обратилась она к собравшимся. - Это значит, что гражданское общество не с властью, а с оппозицией".

"Это значит, что власть, которая избрана на сфальсифицированных выборах, не может работать ради интересов города и горожан. Власть непрофессиональна, корыстна, преступна, - и исполнительная, и законодательная, и муниципальная", - добавила Дмитриева.

Media playback is unsupported on your device 1 мая в Петербурге: защитники Исаакия и задержания ЛГБТ-активистов

Представитель "Общественного комитета спасения Публички", доктор исторических наук Борис Колоницкий заявил, что главная проблема - в невозможности повлиять на решения властей.

"Наши митинги - это очень важно, но жизнь в городе станет нормальной, если будет создана система общественного давления на власть, - отметил он. - Даже хорошие политики требуют контроля".

"Политика - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам. И только тогда, когда мы создадим эту систему контроля, когда мы обучим новое поколение этому контролю, только тогда мы сможем сказать: "Это наш город", - добавил он.

"Вся власть совятам"

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Новосибирскую "Монстрацию" впервые официально разрешили - но на транспаранте она все еще запрещена

В Новосибирске после официальных демонстраций прошла пародийная акция "Монстрация". В этом году она впервые была разрешена городскими властями, но проводилась под лозунгом "Запрещена в России".

Участники акции прошли по городу с самодельными плакатами с лозунгами, многие из которых при кажущейся абсурдности обыгрывают резонансные события в общественно-политической жизни страны.

Лозунг "И засияет изумрудом человек" намекал на недавнее нападение с зеленкой на оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, а "Он вам не Лимон" отсылал к фильму Навального "Он вам не Димон" про российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Демонстранты несли плакаты с надписями "Прекратите оскорблять чувства ворующих", "Иногда уточка - это просто уточка", "Большой брат следит за тобой, и ему скучно", "Вся власть совятам" и "В нашем цирке оба клоуна злы".

На акции было много и аполитичных лозунгов, в том числе "Серости одиноко в толпе личностей", "Жираф должен быть бесплатным", "Эволюция меня к такому не готовила" и "Сделайте маршрутки выше, а "Приоры" - ниже".

Акция прошла еще в ряде городов России, в том числе в Хабаровске, Перми, Красноярске, Нижнем Новгороде и Ярославле.