Суицидальная игра "Синий кит" вызвала тревогу в Латинской Америке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти многих стран предупреждают об опасности интернет-игры "Синий кит"

Скандально известная российская интернет-игра "Синий кит" начала набирать популярность в Испании и Латинской Америке. Полиция некоторых стран региона сообщает о самоубийствах подростков, предположительно связанных с этой игрой.

Согласно сообщениям СМИ, игра "Синий кит" заключается в том, что ее участники выполняют серию из 50 заданий некоего "куратора", которые в конечном итоге побуждают их покончить с собой.

В испаноязычном сегменте социальных сетей появилось немало сообществ, участникам которых предлагается сыграть в "Синего кита". В одной из таких групп на сегодняшний день насчитывается более 15 тысяч участников.

О расследованиях загадочных подростковых самоубийств сообщают, в частности, в полиции Мексики, Колумбии и Бразилии.

Колумбийские следственные органы связывают недавние самоубийства трех подростков с увлечением опасными интернет-играми.

Отец погибшей девочки-подростка сообщил местной радиостанции Blu Radio, что замечал некоторые странности в поведении своей дочери, которые натолкнули его на мысль, что она увлекалась суицидальной игрой.

Начальник управления по электронным преступлениям полиции Колумбии Фредди Баутиста заявил журналистам, что знает об этой игре и уже получил ряд обращений со стороны родителей подростков, взволнованных опасными интернет-увлечениями своих детей. По его словам, полиция намерена расследовать эти данные с участием Интерпола.

Аналогичное расследование проводит и полиция Рио-де-Жанейро, где в начале апреля 19-летний подросток пытался покончить с собой под влиянием игры в "Фейсбуке".

Руководство одного из учебных заведений перуанского департамента Лима сообщает о попытках пяти учеников нанести себе увечья согласно условиям интернет-игры.

По всему миру

Сообщения о подобных случаях поступают и из Испании.

28 апреля девушка-подросток из Барселоны попала в больницу с ранениями, которые, предположительно, она нанесла себе сама в процессе игры.

После этого полиция Испании через "Твиттер" обратилась к родителям подростков с просьбой внимательно следить за поведением своих детей и за их активностью в интернете.

Ранее поступали сообщения о том, что "Синий кит" начал распространяться в Португалии, Британии и даже в Китае.

В апреле издание Essex Live сообщало, что несколько школ в графстве Эссекс на востоке Англии предупредили родителей о признаках воздействия на подростков игры "Синий кит".

Также поступали сообщения о том, что полиция разослала по школам аналогичные предупреждения в Кембриджшире, Хартфордшире и других графствах на юго-востоке Англии.

Главным инициатором интернет-игры считается 21-летний Филипп Будейкин (известный под псевдонимом Филипп Лис), который был задержан в Подмосковье в ноябре прошлого года. Накануне Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок его ареста до 20 августа.

По данным следствия, Будейкин доводил подростков до суицида в закрытой группе в соцсети "ВКонтакте".

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В материале утверждалось, что за полгода 130 несовершеннолетних стали жертвами "огромного сообщества" групп, "подталкивающих детей к суициду" в сети "ВКонтакте".

В ноябре 2016 года в Следственном комитете заявили, что как минимум 15 подростков покончили с собой в результате общения в группах смерти.