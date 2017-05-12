7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. "Отрицает существование Иисуса": 10 цитат из приговора Соколовскому

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"Наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби" и "качествами покемона", а также отрицание существования Иисуса и пророка Мухаммеда суд в Екатеринбурге признал преступлением. Русская служба Би-би-си изучила приговор блогеру Руслану Соколовскому.

2. Мама ребенка с аутизмом: как не забыть про себя и не сойти с ума

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"До появления детей я вообще не знала таких терминов как "эмоциональное выгорание" и "восполнение ресурса", не понимала эту многозначительную фразу, взятую из инструкции по безопасности в самолете: "Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка".

3. Забытые пленники: кем были узбеки, убитые нацистами в Голландии?

Немногие из ныне живущих помнят о 101 узбеке, убитом в лесу неподалеку от голландского Амерсфорта в 1942 году. Память о них могла бы быть стерта окончательно, если бы не один голландский журналист.

4. Расследование Би-би-си: Как Facebook помог Трампу и "брекситу"

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Расследование Би-би-си пришло к выводу: центральное место в новом политическом ландшафте занимает Facebook - крупнейшая социальная сеть, в которой живут виртуальные копии сотен миллионов избирателей и которая может дотянуться до каждого из них.

5. Увольнение главы ФБР Коми: Трамп пытается что-то скрыть?

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В Вашингтоне были ошарашены решением Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми. Но по мере того как политики и эксперты привыкают к этой новости, они начинают задаваться вопросом: не является ли это увольнение попыткой президента Трампа что-то скрыть?

6. "Министерство войны без правил": британские коммандос Второй мировой

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Черчилль решил создать спецподразделения после спасения окруженных британских войск из Дюнкерка. Мы должны, написал он, создать "спецназ, который посеет ужас на вражеском берегу".

7. "Евровидение" без России: мнение участников из Латвии

Каким будет конкурс без участия России? Вот что думает вокалистка группы из Латвии "Triana Park" Агнесе Раковска.