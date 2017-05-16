Пресса Британии: обращение к народу России - замечайте небылицы

В обзоре британских газет:

"Белые хакеры" нам в помощь

Макрон - угроза для Британии

Путин не супермен

Наступательные действия против хакеров

Times пишет, что спецслужбам нужна целая армия "этичных" хакеров, для того чтобы бороться с киберугрозами.

Как пишет газета, Центр правительственной связи (GCHQ), который, среди прочего, занимается вопросами кибербезопасности, должен привлекать как можно больше "агрессивных этичных хакеров".

Times напоминает, что быстрое распространение программы-вымогателя WannaCry было остановлено не профессионалами из GCHQ или британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), а 22-летним самоучкой Маркусом Хатчинсом, который работает у себя в спальне на севере графства Девон и соорудил у себя на дому целую лабораторию по препарированию хакерских программ.

По его словам, изучив WannaCry, он очень удивился, насколько непрофессионально был слеплен этот вирус. "Это похоже на то, что я делал в качестве хобби. Я передал информацию британским властям, американским властям и всем, кто мог бы этим заняться", - цитирует его газета.

Зависимость от экспертов-одиночек частично объясняется острой нехваткой в стране специалистов по вопросам кибербезопасности Times

Как говорит Натали Кулл, директор программы "этичного хакерства" при Абертейском университете в городе Данди в Шотландии, тот напористый, инициативный подход, который применяют так называемые "белые хакеры" вроде Маркуса Хатчинса, указывает на недостатки в официальном арсенале британских служб безопасности.

"Кризис с WannaCry подчеркнул необходимость таким организациям, как GCHQ, прибегать к услугам людей с навыками наступательных операций в сфере безопасности. Эти люди не только анализируют вирусы, для того чтобы понять, как они распространяются и что именно они делают, но у них есть навыки, как распознать уязвимые места во вредоносной программе с тем, чтобы помешать ей работать", - говорит Натали Кулл.

По ее словам, то, что сделал Хатчинс, наглядно демонстрирует необходимость не только защищаться от вирусов, но и переходить в наступление.

GCHQ отрицает, что стыдится того, что его экспертам не удалось того, что получилось у Маркуса Хатчинса, серфера, работающего на американскую компьютерную компанию.

Хатчинс входит в состав неофициальной бригады так называемых этичных хакеров, которые сотрудничают с властями в борьбе с киберпреступлениями и отслеживают возникновение и распространение новых вирусов.

Газета цитирует другого, неназванного "белого хакера", по словам которого многие из его знакомых заключили неформальные соглашения с властями по обмену информацией. У многих их них есть неофициальные контакты со службами безопасности.

Times также цитирует, также неназванного, сотрудника одной из спецслужб, который говорит: "Мы вступили в контакт с этими людьми и активно с ними работаем, потому что они этим живут и дышат. Они хотят использовать свои знания в благородных целях, и им нравится игра в кошки-мышки, в ходе которой они пытаются опередить разработчиков вирусов".

NCSC публично признал вклад Маркуса Хатчинса в борьбу с WannaCry, и даже разместил его блог на своем сайте.

Подобная зависимость от экспертов-одиночек частично объясняется острой нехваткой в стране специалистов по вопросам кибербезопасности, пишет Times.

Франко-германский локомотив Европы

Financial Times публикует статью своего обозревателя Джанана Ганеша, в которой тот пишет, что Великобритания оказалась совершенно не подготовлена к последствиям главного проекта новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона, а именно - возрождению франко-германского лидерства в Евросоюзе.

Мы думали, что это невозможно, так как Франция слишком слаба, а Германия хочет быть доминантной силой в Европе. Но первое не обязательно всегда будет так, а второе не соответствует действительности уже 70 лет, пишет FT.

Эммануэль Макрон надеется заключить большую сделку, в рамках которой Берлин обеспечит стабильность евро при помощи фискального союза, а Париж проведет серьезные структурные реформы у себя дома.

Подобная договоренность возродит давнее партнерство между двумя странами. Но если это произойдет, то Великобритания окажется в весьма непростом положении.

Британия веками делала все возможное для того, чтобы на континенте не возникла одна мощная держава.

Никто в Великобритании не скажет такого вслух, но единожды решив выйти из состава ЕС, в ее стратегических интересах добиться паралича или развала Евросоюза Financial Times

В тех случаях, когда эта политика была неуспешной, как, например, накануне обеих мировых войн, Великобритания за это расплачивалась кровью.

Когда в послевоенную эпоху произошел еще один провал в этой традиционной британской политике, пострадала экономика страны: континент, объединенный вокруг франко-германского индустриального центра оставил Британию в пыли, и в 60-е годы она сама стала стучаться в европейские двери.

Крепкая Европа, с четким руководством всегда будет проблемой для Британии. По-другому быть не может.

Объединенная Европа сможет диктовать условия доступа к континентальному рынку и не подпускать Лондон к процессу принятия каких бы то ни было решений, даже если они затрагивают его интересы.

Ответом Лондона на это, как и всегда, была политика "разделяй и властвуй". Он натравливал Францию на Германию и наоборот, постоянно меняя стороны в их спорах.

Эта политика могла бы даже пережить "брексит": британские дипломаты надеялись играть на разногласиях между Францией и Германией в надежде обеспечить более благоприятные условия сделки. Эти надежды умерли с избранием Макрона, полагает Financial Times.

Теперь перед Британией выстроился единый фронт.

Никто в Великобритании не скажет такого вслух, но единожды решив выйти из состава ЕС, в ее стратегических интересах добиться паралича или развала Евросоюза.

В таком случае вечная дилемма - что делать с гигантской торговой зоной, чьи правила вам следует соблюдать при полном отсутствии возможности на них повлиять - исчезнет сама собой.

Но сейчас возрождение франко-германского партнерства не только уменьшает шансы на распад ЕС, но и создает возможность того, что Евросоюз, после выхода Британии, станет более сплоченным.

Британские политики еще не осознали, какие трудности для них создает избрание Макрона.

Его динамизм, скорее всего, приведет к более тесным связям между Францией и Германией, а применять политику "разделяй и властвуй" по отношению к Европе станет гораздо сложнее, пишет Джанан Ганеш в Financial Times.

Обращение к народу России

Times публикует сатирическую статью своего колумниста Роберта Крамптона, в которой тот, заметив, как президент России Владимир Путин играл на пианино в Пекине, обращается к народу России.

Всем известно, пишет он, что россияне любят анекдоты - чем циничнее, тем лучше. Но, учитывая последние новости о растущем списке достижений их любимого президента, я в этом не уверен, пишет Комптон.

Не уверен, потому что за последние годы россияне, судя по всему, стали готовы проглотить бесконечный поток бессмыслицы, выкачиваемый грубой, но по-видимому эффективной пиар-машиной Владимира Путина.

Нет, серьезно - Иваны и Ивановны - вы же неглупые люди!

Учитывая вашу, прямо скажем, печальную историю, вы, в отличие от большинства из нас, должны понимать, как устроен мир.

Неужели вы и в самом деле верите этой чуши?

Вы серьезно думаете, что ваш любимый авторитарный правитель может победить кого угодно в дзюдо? Мастерски ездить на лошади, и к тому же без рубашки? Бороться с медведями? Пилотировать ужасно навороченные истребители? Выуживать лососей из сибирских рек? Выглядеть на удивление моложавым, несмотря на то, что у него никогда не было пластических операций, хотя при этом мышцы его лица перестали нормально двигаться больше десяти лет назад? Без долгих рассуждений избавляться от потенциальных недругов? Нырять на дно морское и находить там древние амфоры? Или выигрывать все выборы с неправдоподобным отрывом? А сейчас он еще и играет на рояле, как Шостакович!

Я уверен, что разговоры о том, что ваш парень Влад готов уничтожить все возможные угрозы родине с максимальной жестокостью, абсолютно правдивы Роберт Крамптон в Times

Дорогие жители России - чтобы вам ни говорил ваш главный босс, здесь, на Западе, мы, в общем-то, все так же хорошо относимся к вашей стране.

В целом, мы хотим вам добра. Мы знаем, как обстояли дела в первой половине 40-х годов. Мы знаем что ваши жертвы и героизм принесли победу в войне, и, поверьте мне, мы за это благодарны.

Но все-таки.

Мы не идиоты. Мы знаем, когда нам вешают лапшу на уши, и вы должны это знать тоже.

Владимир Путин - не супермен. Он не фантастический герой из комиксов. Он нормальный, способный ошибаться человек.

Несомненно, у него много талантов, но их не так много, как вам рассказывают. Вам пора подрасти.

Сказав все это, я уверен, что разговоры о том, что ваш парень Влад готов уничтожить все возможные угрозы родине с максимальной жесткостью, абсолютно правдивы.

Так, что я надеюсь, что он не обидится на мои шуточные слова.

И я думаю, что в обозримом будущем я не буду пить чая со славянами, заключает Роберт Крамптон в Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com