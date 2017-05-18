Дипломатический троллинг: переименование улиц у посольств

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Улица, на которой расположено российское посольство в Вашингтоне, вскоре может быть названа в честь Немцова

В среду комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената США одобрил законопроект о переименовании улицы, на которой расположено посольство России в Вашингтоне, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Если законопроект будет одобрен обеими палатами конгресса и подписан президентом страны Дональдом Трампом, участок Висконсин-авеню, где стоит главное здание российского посольства, будет переименован в Борис-Немцов-плаза.

В законопроекте особо оговаривается, что адрес дома 2650 по Висконсин-авеню - это и есть здание российского посольства - должен измениться на "Борис-Немцов-плаза, 1".

Кстати, похожий шаг США предприняли еще в советское время в отношении площади перед резиденцией посла СССР. Она была переименована в честь академика Сахарова, которого власти сослали в Горький (ныне Нижний Новгород) за его активную правозащитную деятельность.

Аналогичные случаи имели место и в других странах.

В Иране после свержения шаха в результате Исламской революции было переименовано множество городских улиц

В их числе оказалась и улица Черчилля в Тегеране, на которой находилось посольство Великобритании - одна из ведущих западных стран была и важнейшим союзником старого режима.

Улица была переименована в честь Бобби Сэндса - участника группировки "Ирландская республиканская армия", которая боролась насильственными методами за присоединение Северной Ирландии к Ирландской Республике.

В индийском городе Калькутта была символично переименована улица, на которой располагалось американское генконсульство. Произошло это после выборов в законодательное собрание в штате Западная Бенгалия, в результате которых победила Коммунистическая партия.

Улица Харрингтона получила название президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина - главного противника США времен Вьетнамской войны.

В 2005 году в Польше появилась площадь Джохара Дудаева в честь президента самопровозглашенной республики Ичкерия. В МИДе России это было расценено как акт поддержки международного терроризма.

В отместку Мосгордума выступила с инициативой переименования улицы Климашкина, на которой находится польское посольство в Москве. Было предложено дать ей имя генерала Михаила Муравьева, получившего прозвище "вешатель" за жесткое подавление польского восстания 1863-1864 годов против власти Российской империи. Это предложение так и осталось на уровне инициативы.

История Украины также пестрит множеством примеров переименования топонимов.

В 2007 году по решению Киевского городского совета улица Январского восстания, на которой располагается Киево-Печерская лавра, была переименована в честь Ивана Мазепы.

Этот шаг властей вызвал резонанс в обществе ввиду того, что Мазепа был отлучен от православной церкви за измену русскому царю Петру I и переход на сторону шведов в Северной войне.

Правда, уже спустя три года киевские власти пошли на "компромисс" с протестующей против такого решения частью общества. Улицу "разбили" на две части: одна из них осталась с именем Мазепы, другую, на которой располагается Лавра, - переименовали в Лаврскую.

С явным подтекстом была переименована и улица в Киеве, на которой находится консульский отдел посольства Российской Федерации. С сентября 2015 года она перестала быть улицей Панфиловцев и теперь носит название Добровольческих батальонов, сражавшихся с 2014 года в Донбассе на стороне Киева.

В 2016 году переименован был и Московский проспект. Теперь он носит имя украинского националиста Степана Бандеры.