Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономике

Социальные последствия внедрения противозачаточных таблеток были весьма существенными. С этим никто не спорит. Более того, в этом и заключалось их настоящее предназначение.

Основатель Международной ассоциации планирования семьи Маргарет Сэнгер, еще в начале прошлого века убеждавшая ученых поскорее придумать таблетки-контрацептивы, прежде всего стремилась сексуально и социально раскрепостить женщин, поставить их по возможности вровень с мужчинами.

Однако эта таблетка совершила не только социальную, но и экономическую революцию, вызвав, быть может, самые серьезные перемены в экономике развитых стран в конце XX века.

Чтобы понять это, нужно в первую очередь разобраться в том, что же именно таблетка-контрацептив предложила женщине.

Свобода решать

Во-первых, в отличие от многих других доступных средств, таблетка была по-настоящему эффективным средством предотвращения беременности.

На протяжении веков любовники с чем только не экспериментировали, чтобы предотвратить зачатие.

В древнем Египте использовали помет крокодилов, Аристотель предлагал кедровое масло, а Казанова, как известно, рекомендовал использовать половинку лимона.

Но даже более современные и широко распространенные альтернативы таблетке, такие как презервативы, не дают стопроцентной гарантии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1916 году Маргарет Сангер открыла первый в Нью-Йорке центр планирования семьи. Тогда еще не было эффективных противозачаточных средств, а аборты были противозаконны.

Часто причина в том, что люди не используют их в точном соответствии с инструкцией. Поэтому из 100 женщин, по статистике из 100 половых актов с использованием презерватива 18 заканчиваются беременностью.

У противозачаточной губки вероятность отказа примерно такая же, да и влагалищная диафрагма не намного лучше.

При более или менее грамотном применении таблеток шанс того, что они не сработают, составляет лишь 6%, это в три раза надежнее презерватива.

А при строгом следовании инструкции вероятность сбоя таблетки снижается еще в 20 раз.

Экономическая революция

До таблеток использование так называемых барьерных контрацептивов было обременительно для партнеров: презервативы нередко приводили к спорам и конфликтам, диафрагмы и контрацептивные губки были просто неудобны.

Зато когда появились таблетки, женщина могла сама принимать решение о том, предохраняться ей или нет. Принимать таблетки можно незаметно, и этот вопрос стал личным делом женщины.

Не удивительно, что женщины захотели ими пользоваться.

Противозачаточная пилюля впервые была одобрена в США в 1960 году. Всего через пять лет почти половина всех замужних женщин в Соединенных Штатах пользовалась этой таблеткой как средством контроля над рождаемостью.

Однако настоящая революция произошла, когда доступ к оральным контрацептивам получили незамужние женщины.

На это понадобилось время, но к началу 1970-х, через 10 лет после того, как таблетка была одобрена к применению, один за другим американские штаты начали разрешать незамужним женщинам ей пользоваться.

В университетах стали открываться центры семейного планирования. К середине 1970-х таблетка стала самым популярным противозачаточным средством среди 18-19-летних американок.

Когда девушки перестали случайно беременеть в раннем возрасте, началась революция в экономике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Организация Planned Parenthood распространяла информацию о противозачаточных средств по всей Америке

Молодые американские женщины, не обремененные детьми, пошли учиться. Они начали изучать юриспруденцию, медицину, стоматологию, бизнес-администрирование и прочие дисциплины, которые ранее считались исключительно мужскими.

В 1970 году более 90% дипломированных врачей были мужчинами. Доля мужчин в юриспруденции и деловом администрировании составляла 95%, а среди дантистов эта цифра и вовсе была 99%.

Профессиональные карьеры

Однако в начале 70-х вооруженные противозачаточными таблетками женщины рванули изучать "мужские" профессии. Сначала в учебных группах их было 20%, потом - четверть, а к 1980-му году часто уже треть.

В пропорциональном отношении число женщин-студентов, изучающих такие науки, как медицина или юриспруденция, существенно возросло. Соответственно, вскоре после этого выросло и число женщин, занимающихся этими профессиями.

Но при чем здесь таблетка? Позволив женщинам контролировать процесс зачатия, она дала им возможность делать профессиональную карьеру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эти выпускницы Гарварда считают естественным то, что они могут начать свою карьеру, и лишь затем подумать о детях

До появления противозачаточных таблеткок пять лет учебы на врача или юриста не выглядели полезной тратой времени и денег, поскольку перед молодыми женщинами постоянно маячила перспектива забеременеть.

Чтобы получить отдачу от полученных знаний, женщине нужно было иметь гарантированную возможность отложить рождение детей по крайней мере до 30 лет.

Рождение ребенка в неподходящий момент могло положить конец учебе или прервать профессиональный рост.

Сексуально активная женщина, пытающаяся стать врачом, стоматологом или юристом, без этих таблеток была подобная строителю, возводящему здание в сейсмоактивной зоне.

Один неудачный толчок - и все затратные вложения потеряны.

Мораторий на брак

Разумеется, если женщины хотели учиться и делать карьеру, они могли просто воздержаться от секса, но многие не хотели так себя ограничивать.

И дело было не просто в получении удовольствия, речь еще шла и о поиске мужа.

До появления таблетки молодые люди женились рано. Женщина, решившая воздержаться от секса в интересах карьеры, могла заняться поиском мужа в 30 лет и в буквальном смысле слова обнаружить, что всех подходящих мужчин уже разобрали.

Таблетка все это изменила. Теперь незамужние женщины могли вступать в половые отношения, а риск нежелательной беременности заметно снизился.

При этом существенно изменились и традиции брака. Все стали жениться позже, причем это касалось и тех женщин, которые не пользовались таблетками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1973 году Верховный суд США постановил, что у женщин есть право на аборт

Позже стали появляться и дети, но теперь женщины сами выбирали, когда они хотят рожать. А это означало, что женщины вполне успевают построить профессиональную карьеру.

Рост доходов

Но конечно, в 1970-е годы в жизни женщин в Америке поменялось и многое другое.

Аборты были легализованы, появились законы, запрещающие дискриминацию по половому признаку, феминизм как движение обрел силу, а призыв мужчин на войну во Вьетнаме заставил работодателей нанимать больше женщин.

И все же, если верить исследованию, проведенному экономистами из Гарварда Клаудией Голдин и Лоренсом Кацем, именно противозачаточная пилюля сыграла решающую роль, позволив женщинам отложить на время вступление в брак и материнство и заняться профессиональной карьерой.

Голдин и Кац проследили, как таблетки становились доступными в одном штате за другим, и наглядно доказали, что по мере появления в открытом доступе противозачаточных средств в этих штатах резко росло число женщин, поступающих на профессиональные учебные курсы, и в результате росли их доходы.

Несколько лет назад экономист Амалия Миллер при помощи различных статистических методов продемонстрировала, что если женщина в возрасте между 20 и 30 годами откладывает деторождение на один год, ее доходы за весь рабочий стаж повышаются на 10%. Это наглядно демонстрирует важность высшего образования и начала карьеры.

Альтернативная реальность

Но молодым женщинам в 70-е годы вовсе не обязательно было обращаться к трудам Амалии Миллер: они и без того знали, что все это правда.

Сегодня американки из чистого любопытства могут присмотреться к Японии, чтобы убедиться в том, что все могло пойти иначе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Неравенство полов в Японии связано с тем, что до недавнего времени противозачаточные таблетки там были недоступны

В Японии, одной из наиболее технологически развитых стран мира, противозачаточные таблетки не были одобрены к продаже вплоть до 1999 года. Японкам пришлось ждать прихода таблетки на 39 лет дольше, чем американкам.

Любопытно, что когда в Америке была одобрена виагра, Япония отстала от нее всего на несколько месяцев.

Сегодня неравенство между мужчинами и женщинами в Японии - одно из самых очевидных в развитом мире. Работающим женщинам там по-прежнему очень трудно добиться признания.

Отделить здесь причину от следствия невозможно, и все же опыт США подсказывает, что все это - не случайность.

Если отложить появление таблетки на два поколения, экономические последствия этого для женщин оказываются огромными.

Да, эта таблетка может быть крошечной, но она по-прежнему способна изменить мировую экономику.

Тим Хартфорд - автор колонки "Законспирированный экономист" в газете Financial Times. Программа "50 Things That Made the Modern Economy" ("50 вещей, на которых зиждется современная экономика") выходит на волнах Всемирной службы Би-би-си.