Секс-рабыни экстремистов из "Аш-Шабаб"

Image caption Группа поддержки Саламы Али

Начав в прошлом году собственное расследование обстоятельств исчезновения двух своих младших братьев, Салама Али совершенно неожиданно сделала одно важное открытие: молодые кенийские мусульмане, радикализуясь, не только едут в соседнюю Сомали, чтобы примкнуть там к исламистской группировке "Аш-Шабаб", но и силой захватывают с собой и нелегально везут женщин в качестве наложниц.

Салама должна была вести свои розыски тихо и неприметно, так как любое указание на то, что пропажа ее братьев связана с "Аш-Шабаб" - местным ответвлением "Аль-Каиды", - могла бы привлечь внимание спецслужб.

Именно поэтому она тайно начала встречаться с другими женщинами, живущими поблизости в Момбасе - втором по величине городе Кении, - обмениваться с ними жизненными историями и информацией о пропавших без вести родственниках-мужчинах.

"Мы поняли, что нас таких много", - признается Салама.

Однако попутно Салама узнала кое-что еще: ей стали рассказывать, как женщин забирали против их воли и увозили в Сомали.

Женщины были разные - молодые и старые, мусульманки и христианки, из Момбасы и из других прибрежных районов Кении. Обычно им обещали высокооплачиваемую работу в другом городе или за границей, а затем их просто похищали.

"Жены" и рабыни в борделе

В сентябре 2016 года Салама получила квалификацию психолога и организовала тайную группу поддержки женщинам, пережившим подобный опыт.

Некоторые приезжали со своими детьми, говорит она, иные были заражены ВИЧ, а у кого-то после увиденного и пережитого помутился рассудок.

Все они страшно боялись открыто рассказывать о том, что случилось, опасаясь, что их по ошибке примут за пособников "Аш-Шабаб".

В темной комнате с задернутыми шторами я встретилась с этой поразительной компанией женщин, которые рассказали то, что прежде не рассказывали никому.

"Мужчины приходили и занимались со мной сексом - сколько их было, я сказать не могу, - говорит одна из них, качая головой и вспоминая пережитое. - За те три года каждый из них переспал со мной".

"Они каждой женщине приводили по двое-трое мужчин. Нас насиловали постоянно", - говорит другая.

По рассказам очевидиц, некоторых женщин вынуждали становиться "женами" боевиков "Аш-Шабаб", тогда как другие содержались как рабыни в борделе.

Image caption Эти женщины побывали в плену у исламистов и они боятся показывать свои лица

Группировка "Аш-Шабаб" пытается создать фундаменталистское исламское государство в Сомали, которое бы существовало по законам шариата. Ее боевики не раз устраивали теракты в соседних странах, которые в рамках коллективных сил Африканского союза отправляли своих солдат на борьбу с этой группировкой.

На Кению приходится львиная доля этих контратак, направленных против "Аш-Шабаб", и кенийская армия выискивает боевиков-исламистов в труднопроходимом заповеднике Бони, протянувшемся вдоль границы с Сомали.

Когда летишь над этой местностью, то сверху видны как будто прочерченные сквозь лес линии: это узкие дороги, по которым боевики осуществляют транспортировку.

Мы поговорили с более чем двадцатью женщинами, и все они собщали, что их держали в густом лесу или провозили через него. Скорее всего, это и был лес Бони.

История Фейт

Одна новенькая в группе Саламы , девушка по имени Фейт, только недавно убежала из плена.

Ей было 16 лет, когда к ней подошла пожилая пара и предложила работу в Малинди - портовом городе, севернее Момбасы.

Ей очень была нужна работа и на следующий же день она села в автобус вместе с еще четырнадцатью пассажирками. Всем им дали с собой воду - как оказалось, туда было подмешано снотворное.

"Мы очнулись в комнате с двумя мужчинами, - рассказывает Фейт. - Они завязали нам глаза черными повязками, а затем изнасиловали нас, прямо в той же комнате".

Они хотят размножаться, поэтому им нужны для этого женщины Сара, жена бывшего боевика

После новой дозы снотворного Фейт проснулась на небольшой поляне в темном лесу, где ей пригрозили, что убьют, если она попытается бежать.

Пребывая в постоянном ужасе, она провела следующие три года, в одиночку готовя еду для группы сомалийцев - как она говорит, "с длинными-длинными бородами".

В результате множественных изнасилований она забеременела и сама родила в лесу ребенка.

"Моя бабушка была повитухой, поэтому я тоже кое-что об этом знала. Поскольку в лесу я все дела сама, без помощи, то я должна была как-то и родить сама", - говорит она.

В конце концов Фейт удалось бежать вместе с дочкой с помощью местного знахаря, который, ища корни и лекарственные травы, случайно набрел на нее в лесу и показал ей путь, по которому можно скрыться.

Image caption Фейт с дочкой, родившейся в лесу

Ее выросшая в лесу в наготе дочка теперь с трудом привыкает к жизни в городе и с большим трудом засыпает по ночам - только если она находится снаружи и на руках у матери.

Как говорит Фейт, дочка выросла, как дикий зверь в лесу.

Многие женщины рассказали в интервью Би-би-си, что им пришлось в неволе родить детей.

Как говорит Сара, жена одного бывшего боевика "Ал-Шабаб", это неслучайно.

У них организована программа по выращиванию нового поколения боевиков, говорит она, поскольку трудно убедить людей жить в палаточных условиях в Сомали, а детей легко заставить делать что угодно.

"В моем лагере были женщины, которых посылали вербовать новых женщин. Они хотят размножаться, поэтому им нужны для этого женщины", - рассказывает Сара.

По ее словам, большая часть из 300 женщин в ее лагере были кенийки.

Салама также помогает тем, кто потерял членов семьи. Среди них Элизабет, которая последний раз видела свою сестру два года назад - до того, как та уехала, как она думала, на работу в Саудовскую Аравию.

Спустя месяц сестра позвонила.

"Она сказала нам, что она в опасном, плохом месте в Сомали, в лагере "Аш-Шабаб", - рассказала Элизабет. Но затем линия прервалась, и больше от нее не было никаких известий.

Кенийское правительство признает, что проблема есть, однако, как говорит окружной администратор Момбасы Эванс Ашоки, трудно понять ее масштаб, поскольку женщины ничего об этом не сообщают.

Существует программа амнистии возвращающихся из Сомали боевиков. Некоторых из них удалось реабилитировать, однако известны также случаи, когда мужчины просто внезапно бесследно пропадали или были убиты.

"Люди боятся властей, - говорит Сурейя Херси из сети кенийских организаций "Сестры без границ", которые пытаются бороться с радикальным экстремизмом в этом регионе Кении. - Ведь виноватыми считаются и те, кто пошел туда добровольно, и те, кто попал против своей воли".

Имена всех женщин в этом материале изменены по соображениям их безопасности.