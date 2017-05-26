Пять лет назад в полицейский участок в городке Озарк в штате Арканзас пришла неизвестная женщина и заявила, что ее тесть на самом деле - скрывающийся от правосудия британский подданный.

Так завершилась история Эдди Махера, который в течение 19 лет вместе с семьей находился в бегах, пытаясь избежать привлечения к суду в Британии. Как ему удалось так долго избегать ареста?

В январе 1993 года водитель инкассаторской машины Эдди Махер забрал в отделении банка Lloyds в городе Феликстау 1,2 млн фунтов и скрылся вместе с машиной.

Правообладатель иллюстрации Suffolk Police Image caption Эдди Махер работал водителем инкассаторской машины фирмы Securicor

Никаких следов он не оставил. Полиция искала его повсюду - от Кипра до Карибского бассейна, но, несмотря на объявленную награду в 100 тысяч фунтов, не сумела найти ни Махера, ни похищенных денег.

"На самом деле можно жить на виду у всех, не обращая на себя внимания, в течение длительного времени, если только не совершать глупостей, - говорит Махер, которому сейчас 61 год. - Большинство попадается на том, что начинает по-глупому тратить деньги".

Ему это удавалось в течение почти двух десятилетий. Махер решил перебраться в США, так как считал, что в этой стране на него никто не будет обращать особого внимания.

"Соединенные Штаты - огромная страна, все в ней говорят на моем языке, и поэтому вы не особенно выделяетесь, - говорит Махер. - Тогда приехать туда было не так трудно. События 11 сентября 2001 года были еще впереди, и на границе никого особенно не проверяли".

Бывший пожарный, ставший водителем инкассаторской машины, Эдди Махер купил себе билет бизнес-класса из лондонского аэропорта Хитроу в Даллас через несколько недель после ограбления банка. В чемодане у него были пачки банкнот, завернутые в полотенца, а в кармане - фальшивый паспорт на имя Стивена Кинга.

Махер утверждает, что у него было на руках всего 125 тыс. фунтов (160 тыс. долларов). Это была та доля, которая была, по его словам, выделена ему преступниками, заставившими его совершить ограбление. Полиция, впрочем, никогда не верила его утверждениям о том, что он якобы действовал под давлением обстоятельств.

Он отправил свою гражданскую жену Дебби Бретт в Бостон за несколько недель до этого, вместе с их годовалым сыном Ли. Когда они встретились в аэропорту Далласа, Эдди объяснил ей, что скрывается от закона.

Image caption Эдди с сыном Ли незадолго до того, как он ударился в бега

"Ей это не слишком понравилось, но мы уже были парой, она - мой лучший друг, - объясняет Махер. - Кроме того, я объяснил ей, что через какое-то время она сможет связаться со своей семьей".

На самом деле Махер хорошо понимал, что не может рисковать, поддерживая связь с оставшимися в Британии родственниками. Он только однажды звонил домой за все 19 лет - через год после своего исчезновения, когда заболела его мать.

"Нам было трудно жить в изоляции, особенно Дебби. Иногда я испытывал сожаление, но я принял решение о том, что нам теперь лучше жить в Америке", - говорит Махер.

В течение нескольких недель Махер и Бретт раздумывали о том, как им жить дальше. Они решили поселиться в небольшом городке Вудланд-Парк в штате Колорадо. В этих местах редко бывали туристы, поэтому риск разоблачения был небольшим. Кроме того, население города быстро росло, и на новоприбывших никто не обращал особого внимания.

Image caption Первый дом Махера в Колорадо

Махер и Бретт купили за наличные дом с четырьмя спальнями, и соседи быстро к ним привыкли. Ли приняли в ясли, а позднее в начальную школу, просто на основании писем с подтверждением их постоянного адреса.

Они представлялись как Стивен и Сара Кинг. Согласно придуманной ими легенде, Стивен занимался в Эссексе торговлей фотокопировальными машинами, затем продал свой магазин и теперь решал, как жить дальше.

Когда их спрашивали об оставшихся в Британии родственниках и друзьях, они обычно отвечали заученной фразой -"Они уже у нас гостили и приедут еще".

"Нам было противно врать, но иного выхода у нас не было", - рассказывает Махер.

Соседи приглашали их на охоту и рыбалку. Бретт бесплатно помогала в яслях, а Эдди вступил в группы горных спасателей. Он также подружился с работниками местного аэропорта, которые учили его летать в обмен на то, что он водил бензозаправщик. Позднее Эдди купил себе собственный легкомоторный самолет Piper Warrior, который он сдавал в аренду летной школе.

Махеру нравилась жизнь в Колорадо, но его постоянно преследовал страх, что его поймают. Хотя эти страхи и тревога с годами ослабевали, полностью они никогда не исчезли.

Image caption Дебби и Эдди поженились в Лас-Вегасе

В 1994 году Эдди и Дебби поженились в Лас-Вегасе под своими новыми именами, и им выдали свидетельство о браке - еще один ценный документ, который помогал им впоследствии как подтверждение личности.

Со временем Махер получил американские водительские права, хотя на самом деле был опытным водителем. На основании этого документа он сумел открыть банковский счет.

Image caption В этом доме в Лаконии Эдди и Дебби прожили сравнительно недолго

Кроме того, он сумел изготовить фальшивое свидетельство о рождении для сына Ли и подал заявку о выделении ему социального номера, на основании которого Ли смог бы в будущем работать. Но получить настоящий американский паспорт для Ли он не мог. Для этого требовалось подлинное свидетельство о рождении, которое можно было бы подтвердить записями в официальных документах по месту рождения.

Махер также не мог подделать грин-карту, а без нее ни он, ни Дебби не имели права на работу.

"Я пытался найти работу, где не требуется удостоверение личности, как это делают нелегальные иммигранты. Но такой работы мало, если не считать сбора апельсинов на плантациях в Калифорнии", - рассказывает Махер.

Image caption Махер потратил 16 тысяч долларов на покупку самолета Piper Warrior

Постепенно деньги у них стали иссякать, и Махер стал искать выход. Ему удалось несколько раз выиграть довольно крупные суммы в Лас-Вегасе, играя в блэкджек. Затем семья перебралась в дом поменьше и продала самолет.

И тут случилась история, которая убедила Махера в том, что им надо уезжать из Колорадо. Когда он договорился о продаже самолета, покупатель заплатил ему только четверть оговоренной суммы, а когда Махер потребовал остаток, тот заявил, что пойдет в полицию, потому что Махер кажется ему подозрительной личностью.

Семья поспешно перебралась в город Конкорд в штате Нью-Гэмпшир. Одновременно Махер решил сменить документы и перестать быть Стивеном Кингом.

"Мой брат Майкл за несколько лет до того женился на американке, но потом вернулся в Британию. Я знал, что у него есть законно полученная грин-карта, и у меня были всего его личные данные".

Махер обратился с письмом к властям, назвавшись именем своего брата, утверждая, что потерял грин-карту. Несколько недель прошли в тревожном ожидании, но никто ничего не заподозрил, и в конце концов ему прислали по почте копию грин-карты. Затем Махер, опять-таки назвавшись именем брата, подал заявку о предоставлении ему профессиональных водительских прав, получил их и стал работать водителем грузовика.

У семьи появился теперь стабильный источник дохода, и Эдди и Дебби решили остаться жить в Конкорде. В свободное время Эдди занимался обучением детей бейсболу, а в 1997 году у супругов родился еще один сын - Марк. Они подружились с соседями, у которых была дача на соседнем озере, и часто бывали у них в гостях.

Спустя еще год Махер получил место установщика телевизионных приставок фирмы Nielsen, которые используются для определения рейтингов популярности телепрограмм. Чтобы получить эту работу, ему понадобилось рекомендательное письмо из Британии, которое он сфабриковал сам.

Image caption Эдди и Дебби на церемонии награждения в фирме Nielsen

Семья прожила в Нью-Гэмпшире пять лет. Затем последовали события 11 сентября 2001 года, и соседи начали проявлять любопытство и задавать им неудобные вопросы.

"Дело дошло до того, что наши друзья стали в шутку нам говорить - наверное, вы скрываетесь по программе защиты свидетелей, - рассказывает Махер. - Я счел это признаком того, что нам пора перебираться на новое место".

Он подал на более высокую должность в своей фирме Nielsen, успешно получил ее, и вскоре семья переехала в городок Дунедин в штате Флорида.

Махер работал теперь в службе технической поддержки. Дебби устроилась по найму домработницей в частной фирме. Они сняли дом у пляжа, и Махер увлекся гольфом. В Диснейленде они бывали только зимой, чтобы не встречаться с британскими туристами.

Так прошло еще несколько лет, в течение которых Эдди и Дебби несколько раз переезжали. Наконец, они решили поселиться где-то постоянно. В 2008 году они перебрались в городок Озарк в штате Арканзас, где Махер нашел себе работу по установке интернета, а Дебби стала подрабатывать за наличные в агентстве по найму жилья как внештатный сотрудник.

Несмотря на стабильный доход, денег они тратили всё больше, долги по кредитным карточкам росли, и в 2010 году Махер объявил себя банкротом. Но даже это не привело к его разоблачению. Слабым звеном оказался собственный сын Махера, Ли.

Еще подростком Ли начал задавать родителям вопросы о своих английских родственниках. Не получая честного ответа, Ли стал бунтовать против семьи, вступать в беспорядочные отношения с девушками, от которых у него родилось несколько детей, и постоянно попадал в поле зрения полиции.

"Я старался воспитывать сыновей в духе уважения к закону. Но Ли превратился в глупого упрямца, став для нас проблемой и в конце концов причиной катастрофы", - рассказывает Махер.

Ли Махер познакомился с Джессикой Батлер, а затем женился на ней. Но брак не был счастливым, пара постоянно ссорилась. Как рассказывает Эдди, однажды, напившись, Ли рассказал Джессике, что, по его мнению, его отец скрывается от закона. Эдди считает, что после этого Джессика занялась поисками сведений о нем в интернете и наткнулась на старые сообщения в английских газетах об ограблении банка и назначенной награде.

6 февраля она пришла в полицейский участок Озарка и заявила, что ей известно местонахождение британского подданного, скрывающегося от правосудия, по прозвищу "Ловкий Эдди", которым наградили его английские газеты.

Сотрудник полиции связался с Эдди и сообщил ему, что властям известно о нем. Агент ФБР Джеффри Этвуд, который занимался его делом, отмечал в своих донесениях, что Махер очень резко отреагировал на разоблачение. "Он заявил сыну, что им надо снова уехать, и угрожал убить того, кто его выдал", - говорится в докладе Этвуда.

Но в конце концов Махер отказался от мысли о новом побеге. Вместо этого он решил открыть сыновьям всю правду. "Меня на самом деле зовут Эдди, - объявил он. - А настоящее имя вашей мамы - не Сара, а Дебби".

В июле 2012 года Махера экстрадировали в Британию. Через восемь месяцев его приговорили к пятилетнему заключению за кражу, но уже в январе 2015 года он был досрочно освобожден.

"Я не жалуюсь и не говорю, что не виноват. Я отсидел положенное", - говорит Махер.

К 19 годам, проведенным в постоянном страхе разоблачения, Махер относится философски.

"Я не испытываю сожаления о своей жизни в Америке. Там родился мой второй сын, и если бы всего этого не случилось, возможно, его не было бы на свете. Мы прожили свою собственную жизнь и приспособились к ней", - замечает он.

Эдди хотел бы вернуться в Америку, но уже под своим собственным именем, однако уголовное прошлое, по американским законам, делает это невозможным.

Он не хочет оставаться жить в Британии и подумывает о том, чтобы перебраться в места потеплее - может быть, в Испанию или на Кипр.

"Мы будем жить скромно, - говорит он, - и получать удовольствие от пенсии".