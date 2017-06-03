Совбез России: 25 лет драм и рутины

Правообладатель иллюстрации Алексей Никольский/ТАСС Image caption Совбез РФ стал неким подобием политбюро с совещательными полномочиями

В субботу Совбезу Российской Федерации исполняется 25 лет. Это хороший повод вспомнить некоторые перипетии новейшей российской истории и роль в них этого органа - современной версии политбюро и места почетной ссылки членов государственной верхушки.

Американская модель

Уинстон Черчилль в своих воспоминаниях о Второй мировой войне подробно остановился на разнице между системами принятия государственных решений в Британии и США.

Власть американского президента ограничена конгрессом, зато для своей администрации он - единоличный начальник с правом найма и увольнения. Британский премьер возглавляет одновременно исполнительную власть и парламентское большинство, но внутри правительства - первый среди равных и может оказаться в меньшинстве.

Рузвельт постоянно говорил, что ему надо в чем-то убедить конгресс, а Черчилль - коллег по кабинету, и оба находили это странным.

Россия взяла пример с США. Совет безопасности всегда был и остается не руководящим, а совещательным органом при президенте.

Его члены могут выступать и голосовать как угодно, но любые решения Совбеза приобретают силу лишь после их утверждения главой государства. Его заявленная компетенция почти безгранична, но конкретную повестку дня определяет президент.

Трудное рождение

В 1990-х годах меняющаяся роль Совета Безопасности отражала сложные перипетии политической борьбы в Кремле и вокруг него.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Тринадцатый по счету секретарь Совбеза, экс-директор ФСБ Николай Патрушев (слева), занимает этот пост уже девять лет, Сергей Иванов (справа) возглавлял Совбез полтора года

Принципиальное решение о его создании было принято еще до избрания Ельцина президентом, 21 апреля 1991 года, очевидно, под воздействием примера существовавшего на союзном уровне аналогичного органа при президенте Михаиле Горбачеве. 25 июля была учреждена подготовительная комиссия.

Однако вместо Совета безопасности первый президент России образовал Государственный совет во главе с земляком-свердловчанином и своим ближайшим соратником еще с 1980-х годов Геннадием Бурбулисом, который осенью 1991 года совмещал посты государственного секретаря и первого вице-премьера.

Среди противников и даже некоторых сторонников Ельцина, мало знавших его, бытовало мнение, что президент непременно нуждается в каком-то "сером кардинале". Соответственно, немалый политический вес Бурбулиса еще больше преувеличивался, причем, по мнению консерваторов, он влиял на Ельцина плохо.

Ему всецело приписывали и выбор для проведения экономических реформ команды Гайдара, и Беловежские соглашения, называли возглавляемый им орган "генератором безумных идей", а его самого "неконституционным Бурбулисом", поскольку и Госсовет, и пост госсекретаря были учреждены президентскими указами.

На этом фоне роспуск Госсовета и возвращение к Совету безопасности рассматривались как уступка Ельцина консерваторам. Верховный Совет охотно принял 5 мая 1992 году соответствующий закон, что в дальнейшем избавило президента от обвинений в неконституционных действиях.

Поле аппаратной борьбы

Тем не менее, сразу начались проблемы. По данным осведомленных наблюдателей, в Кремле не могли решить, чем новый орган должен заниматься: национальной безопасностью в узком смысле слова или всем на свете.

Возобладал взгляд на Совбез как на аналог прежнего политбюро, объединяющий по должности всю верхушку государства.

Первым его секретарем был назначен Юрий Скоков - крупный деятель военно-промышленного комплекса, 19-21 августа 1991 года сыгравший важную роль в закулисных переговорах, завершившихся отступлением ГКЧП, но в послепутчевом окружении Ельцина считавшийся антилибералом, антиподом Бурбулиса и оппонентом младореформаторов.

Ельцин вести многолюдные совещания не любил и принялся ими манкировать. Другие руководители начали следовать его примеру, считая ниже своего достоинства сидеть на мероприятиях, которые не удостаивает посещениями первое лицо.

Вице-президент Руцкой перестал приезжать из-за разногласий с Ельциным. Первый заместитель Руслана Хасбулатова Сергей Филатов, призванный представлять в Совбезе законодательную ветвь власти, рассорился со своим патроном и депутатским корпусом и мог представлять только себя.

Скоков в марте 1993 года отказался визировать президентский указ "Об особом режиме управления до преодоления кризиса власти" и вскоре лишился должности.

Его сменил маршал Евгений Шапошников, а еще через несколько месяцев - Олег Лобов, бывший председатель Свердловского облисполкома при первом секретаре обкома Ельцине, по оценкам наблюдателей, не политик, а хозяйственник советского закала, назначенный с единственной целью - никого не затмевать и никому не перечить.

Кузница кадров и синекура

Всплеск влияния Совбеза и интереса к этому органу произошел летом 1996 года, когда его секретарем был назначен генерал Александр Лебедь, занявший третье место в первом туре президентских выборов и призвавший своих сторонников во втором туре голосовать за Ельцина.

На короткое время Лебедь сделался вторым человеком в государстве и рассматривался как будущий преемник. Секретарь Совбеза без труда уволил своего давнего недруга министра обороны Павла Грачева, а в августе лично заключил Хасавюртовский мир.

Правообладатель иллюстрации Дружинин Алексей Image caption Заявленная компетенция Совбеза почти безгранична, но решения в итоге принимает президент

Однако уже в октябре он лишился поста.

Политолог Валерий Хомяков, в 1996 году работавший в избирательном штабе Ельцина, сказал в интервью Би-би-си, что, когда президент решил лечь на кардиологическую операцию, Лебедь ошибочно решил, что к работе тот больше не вернется и сделаться преемником ему предстоит не через четыре года, а сейчас. Другие эксперты полагали, что Лебедя обыграл в аппаратные шахматы более опытный в таких делах глава кремлевской администрации Анатолий Чубайс.

Как Ельцин смог победить в 96-м

После отставки Лебедя пост секретаря Совбеза впервые стал местом почетной отставки вышедшего в тираж по тем или иным обстоятельствам крупного деятеля. Лояльный Ельцину спикер первой Госдумы Иван Рыбкин не смог сохранить свой пост в новой палате, где доминировали коммунисты. Его заместителем в Совбезе сделался Борис Березовский. При них Совет фактически превратился в "министерство по делам Чечни".

Впоследствии, уже при Владимире Путине, секретарями Совбеза работали отставные министры внутренних дел Владимир Рушайло и иностранных дел Игорь Иванов.

В 1998-1999 годах на этом посту проходили обкатку потенциальные преемники Ельцина Николай Бордюжа и Владимир Путин.

Новые времена

При Владимире Путине российская политика сделалась менее увлекательной и более размеренной.

Совет безопасности стал, прежде всего, информационно-аналитическим центром, снабжающим президента меморандумами на ближнюю и отдаленную перспективу, главным образом, по вопросам, относящимся к компетенции спецслужб, так что и документы отражают их позицию. Выходцы из спецслужб играют ключевую роль в аппарате.

Тринадцатый по счету секретарь Совбеза, экс-директор ФСБ Николай Патрушев, занимает этот пост уже девять лет. Судя по его публичным выступлениям и статьям, он является одной из самых антилиберальных и антизападных фигур в российском руководстве.

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