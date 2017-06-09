Бунт хрущевок: какие правила сноса в итоге утвердила Дума

Image caption В голосовании по программе сноса участвуют жители почти 4,5 тысяч пятиэтажек

Госдума во втором чтении приняла законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. Он радикально отличается от той версии, которая была принята в апреле и вызвала протесты москвичей. Несмотря на поправки, утром у здания парламента снова собрались несогласные с реновацией.

За принятие законопроекта проголосовали 406 депутатов, передает корреспондент Русской службы Би-би-си. Против законопроекта о реновации голосовали только двое - депутаты-коммунисты от Москвы Валерий Рашкин и Денис Парфенов. Еще двое воздержались.

Второе чтение - ключевое, именно на нем депутаты определяют окончательный вариант текста и обсуждают все поправки. Третье чтение состоится на следующей неделе, 14 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С самого утра у Госдумы митинговали недовольные программой реновации. Несколько человек были задержаны.

Неприличное положение

Первая версия законопроекта вызвала критику со стороны экспертов и москвичей, которых затронула программа мэра Сергея Собянина. 14 мая на проспекте академика Сахарова прошел митинг противников реновации, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.

После этого депутаты фактически переписали законопроект. Последние изменения они анонсировали за день до второго чтения.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков накануне пообещал, что будет принята поправка, по которой жители, выбравшие денежную компенсацию за квартиру вместо жилья, смогут получить деньги, которые они платили за капремонт.

Media playback is unsupported on your device Противники сноса домов по программе реновации вышли к Госдуме на акцию протеста.

Эту поправку внесла глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская, и Жуков говорил, что все ее одобрили. Но в пятницу при голосовании на пленарном заседании этот пункт был отклонен.

"Просто хотел бы узнать, что случилось? Вчера на совете Думы было одно решение и один призыв руководства Думы, а сегодня вдруг ситуация меняется! - возмутился депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. - Мы в неприличном положении, потому что в СМИ со вчерашнего дня мы комментируем, что эта норма была согласована".

Автор поправки сказала, что москвичи будут судиться за возмещение невыполненного капремонта и выиграют суды.

Зампред Госдумы Петр Толстой, основной спикер "Единой России" по теме реновации, пояснил Русской службе Би-би-си, что отказаться от поправки Хованской рекомендовало правовое управление Госдумы.

Если бы такой закон был бы принят, то компенсировать выплаты за невыполненный капремонт пришлось бы всем регионам, а теперь решать вопрос о выплатах за невыполненный капремонт должны будут власти каждого отдельного региона, пояснил Толстой.

126 поправок

Тот вариант, что был принят во втором чтении, кардинально отличается от законопроекта, одобренного Госдумой в апреле. После критики и протестов депутаты внесли в законопроект 126 поправок.

Если первоначальный документ позволял московским властям сносить вообще любые дома, то в обновленном проекте четко прописано, какиме именно дома попадают под реновацию: "Многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий".

Также москвичи смогут оспорить в суде решение о сносе дома. В первом варианте законопроекта говорилось, что судиться можно только из-за нового предоставленного жилья.

Прописан и механизм отказа от участия в программе: для этого нужно, чтобы на общем собрании жителей за исключение из программы проголосовало более трети собственников. Сделать это можно в любое время.

В первом варианте было сказано, что жители сносимых домов могли рассчитвать только на "равнозначное" жилье - то есть квартиру такой же площади. Теперь у тех, чей дом снесут, будет возможность получить денежную компенсацию или "равноценную" квартиру - то есть такой-же стоимости.

Также депутаты прописали требования по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption В пятницу у Госдумы снова собрались противники программы реновации

В четверг вице-спикер Жуков также сообщал, что в законопроект будет внесена поправка, согласно которой при включении дома в программу будет учитываться его фактический износ.

Эту норму до этого обещал ввести в законопроект спикер Вячеслав Володин сразу после общественных слушаний в Госдуме, которые прошли во вторник и на которые пришли недовольные программой москвичи.

Депутаты также предложили ввести в законопроект поправку об обязательном расселении коммуналок и денежной компенсации собственникам нежилых помещений, которая будет выплачиваться предварительно.

Протесты у Госдумы

На этой неделе в Москве около здания Госдумы прошло две акции протеста противников программы реновации. Первая была во вторник. В пятницу москвичи снова пришли ко входу в Госдуму, чтобы высказаться против принятия законопроекта во втором чтении.

На тротуаре собрались более двухсот человек. Каждого человека, который внешним видом напоминал им депутата, протестующие встречали громкими криками, скандируя "Позор!", "Нет реновации!" и другие лозунги.

Спустя некоторое время к парламенту прибыли три полицейских автобуса и автозак. Омоновцы разделили толпу на две части, устроив коридор для прохода в Госдуму, а прибывшие вместе с ними полицейские стали выхватывать самых активных протестующих, начав с лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина.

Позже Митрохина отпустили, а потом снова задержали. Спонтанная акция протеста закончилась раньше, чем депутаты приступили ко второму чтению законопроекта о реновации.