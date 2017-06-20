Дело в шляпе: на королевских скачках в Аскоте

  • 20 июня 2017
Женщина в шляпе Правообладатель иллюстрации PA

Сегодня стартовали королевские скачки в Аскоте - долгожданное событие для любителей конного спорта и моды со всего мира. Несмотря на то, что строгие правила дресс-кода задают определенные рамки для гостей мероприятия, на причудливость женских шляпок они не распространяются. Пожелание одно, и то формальное: чтобы головной убор был не менее 10 см в диаметре.

Как не дать маху в Аскоте: дресс-код, этикет и цены

Женщины в шляпах Правообладатель иллюстрации AFP

Шляпки на фестивале, посвященном королевским скачкам в Аскоте, - способ самовыражения для их обладательниц. Они могут быть самых разных форм и стилей, для их изготовления могут использоваться самые разные материалы. Излюбленными элементами в дизайне женского головного убора традиционно являются перья и цветы.

Женщины в шляпах Правообладатель иллюстрации Reuters

То, каким образом обыгрываются разные элементы в концепции шляпки, зависит лишь от полета фантазии ее хозяйки. Гостьи прибегают к всевозможным способам выделиться на фоне окружающих. Некоторые даже обращаются к символике древних цивилизаций, как крайняя слева женщина, чья шляпка представляет собой древнеегипетский символ силы и вечной жизни на на фото ниже.

Женщины в шляпах Правообладатель иллюстрации AFP

Другим аспектом головного убора, позволяющим проявить творческий подход, является цвет. Шляпки помогают не только завершить целостный образ гостьи мероприятия, но и удачно подчеркнуть выразительность черт ее лица.

Женщина и мужчина в шляпах Правообладатель иллюстрации Reuters

Некоторые представительницы прекрасного пола предпочли сделать в своем образе акцент на одном цвете - и это тоже весьма интересный и непростой ход. В таком случае им необходимо было позаботиться о том, чтобы оттенки разных элементов наряда были максимально близки друг к другу.

Женщины в шляпах Правообладатель иллюстрации PA

Загадочность образу поможет придать вуаль - еще один излюбленный компонент дизайна шляпок для утонченных барышень. Такая шляпка ни в коем случае не оставит свою обладательницу без внимания: таинственность только притягивает, и девушки об этом не забывают.

Женщина в шляпе Правообладатель иллюстрации PA

Живые цветы не только украшают шляпку, но и придают ей удивительний аромат - в буквальном смысле. Единственный недостаток такой шляпы в том, что долго она не прослужит.

Девушки в шляпах Правообладатель иллюстрации AFP

Некоторые гостьи не стремились стать единственными и неповторимыми на фестивале. Придя на скачки в компании подруг, они продемонстрировали, что модный образ может быть коллективным. Такое решение не только интересно смотрится, но и, возможно, создает дух единства среди его представительниц.

Женщина в шляпе Правообладатель иллюстрации PA

Причудливость форм шляпок, красовавшихся на открытии королевских скачек, поражает воображение. А ведь пару столетий назад в вопросе выбора женского головного убора для скачек торжествовал конформизм.

Королевские скачки в Аскоте можно называть парадом женских головных уборов. В этом видится удачная попытка создать гармоничный образ, а именно - разбавить весьма строгие и официальные наряды невероятными идеями творческих дам, которые можно успешно реализовать в головном уборе.

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