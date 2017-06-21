В чем опасность лесных пожаров в Португалии?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам критиков, за предотвращение, обнаружение и тушение пожаров отвечают разные ведомства, между которыми отсутствует координация

"Человеческая трагедия невиданных масштабов", - так охарактеризовала премьер-министр Португалии Антониа Коста сильнейшие лесные пожары в центральной части страны, жертвами которых с субботы стали по меньшей мере 64 человека.

Лесные пожары случаются в Португалии каждый год. Несмотря на сравнительно небольшой размер страны, там, по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, в период с 1993 по 2013 год было больше очагов возгораний, чем в Испании, Италии, Франции или Греции.

Так можно ли было избежать трагедии в этом году? Могла ли Португалия сделать что-то, чтобы снизить число жертв и свести к минимуму материальный ущерб?

Фото: горящие леса Португалии

Климат и ландшафт

Португалия, расположенная на юго-западе Европы, отличается жарким климатом и сильными ветрами, дующими с Атлантики.

По словам ученых, климатические изменения привели к тому, что сезон лесных пожаров длится теперь не два, как раньше, а целых пять месяцев.

Нынешнее лето сразу задалось жарким, в некоторых районах температура уже превышала 40 градусов, и этому предшествовала теплая и сухая весна.

История владения и управления лесными угодьями

По площади лесов Португалия занимает одно из первых мест в Европе, однако большая часть лесного массива - 85% - находится в частной собственности.

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При этом таких собственников очень много: в среднем размеры каждого отдельного лесного участка не превышают 5 гектаров.

Поэтому ключевой проблемой страны можно назвать отсутствие правильного ведения лесного хозяйства.

По мере того, как численность сельского населения сокращается, многие участки остаются заброшенными, там скапливается сухостой, который становится отличным топливом для пожаров.

Монокультурные леса

Пожарами в основном охвачены эвкалиптовые леса. Этот вид эвкалипта был завезен из Австралии еще в XVIII веке, но по настоящему привился в середине XX века, когда в стране стала бурно развиваться целлюлозно-бумажная промышленность.

Эвкалипт - одно из самых прибыльных деревьев, но, по словам экологов, эти деревья вытягивают драгоценные грунтовые воды, что плохо сказывается на местной флоре и фауне.

К тому же это дерево, занимающее большие пространства в центральной и северной Португалии, богато эфирными маслами, которые легко воспламеняются.

Именно эвкалипты растут вдоль шоссе N-236, на котором прямо в машинах погибли 47 человек, пытавшихся бежать от пожара.

Неэффективная противопожарная политика

Стратегия властей Португалии в отношении лесных пожаров, вернее, отсутствие таковой, подвергается в местных СМИ особой критике.

"Что же пошло не так в субботу? Да практически все, как это ведется десятилетиями", - гласил заголовок одной из аналитических статей в газете Publico.

В статье шла речь о том, что ответственность за соблюдение трех главных постулатов противопожарной стратегии, - а это превентивные меры, наблюдение и обнаружение, а также собственно пожаротушение, - распределена между разными ведомствами, между которыми нет никакой координации, а когда что-то случается, они начинают валить ответственность друг на друга.

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Властям не удалось в полной мере задействовать план по борьбе с лесными пожарами, предложенный более десяти лет назад. Свою лепту внес и кризис с государственным долгом, требующим международных вливаний в размере 78 млрд евро. Кредиторы, в свою очередь, потребовали проводить политику экономии.

По словам специалистов, упор сейчас делается на экстренное реагирование на возгорание, а не на долгосрочное ведение лесного хозяйства с прицелом на снижение риска возгорания и распространения пожара.

Газета Publico указывает также на отсутствие "коридоров безопасности", которые призваны отделять жилые постройки от леса. Наличие таких коридоров позволило бы пожарным сосредоточиться на тушении огня, а не заниматься вместо этого эвакуацией людей. Кроме того, имело бы смысл строить дома со специальными комнатами безопасности, где люди могли бы укрыться при приближении пожара.

Другие наблюдатели критикуют власти за потворство лесным компаниям.

"Им разрешается высаживать деревья у самого края дороги, а это преступление, потому что если дерево упадет на дорогу и перегородит ее, то это конец всему", - заявил в интервью Би-би-си австралийский журналист Калеб Клафф, ставший свидетелем пожаров в Португалии.

Экстренное реагирование

Правительство пообещало проанализировать проблемы с взаимодействием и планированием, которые могли усугубить масштабы катастрофы.

По словам критиков, отсутствие современной системы оповещения, к примеру, с помощью смс-сообщений или специальных мобильных приложений, привело к тому, что местные жители не имели представления о том, что происходит, и вынуждены были поступать по наитию.

Проблемы со связью испытывали и сами службы спасения, когда сгорели телефонные вышки, предназначенные для обеспечения экстренной связи.

Некоторые пожарные говорили также о недостатке спецоборудования.

"О нас забыли, у нас не было ни одного средства радиосвязи, - пожаловался телеканалу Euronews начальник команды добровольных пожарных Балтазар Лопес. - Даже трупы не могли долгое время эвакуировать. После этой трагедии нам необходимо серьезно подумать и поменять методы гражданской обороны".