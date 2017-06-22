Очевидец пожара в Лондоне: "Я вывел из Гренфелл-тауэр 11 человек"

Media playback is unsupported on your device "Я вывел из Гренфелл-тауэр 11 человек" - очевидец лондонского пожара

Неделю спустя после пожара в жилом высотном доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона, в результате которого погибли по меньшей мере 79 человек, Русская служба Би-би-си поговорила с очевидцем случившегося, который помогал спасать жильцов из горящего здания.

Сергей Смирнов живет недалеко от сгоревшего дома и говорит, что в первые часы пожара вывел из него 11 человек.

Предлагаем фрагмент его рассказа.

С Сергеем беседовала продюсер Русской службы Би-би-си Катя Ледер.

Сергей Смирнов: Где-то около часа ночи [14 июня] начал идти сильный запах гари. Было слышно пожарные сирены, кое-где были слышны крики людей. Я вышел на улицу и почувствовал, что очень сильно воняет гарью.

И в это время мой сосед тоже вышел, потому что он думал, что мы горим. И мы начали двигаться в ту сторону, где люди, потому что люди начали собираться и идти к [станции метро] "Латимер-роуд".

Когда мы начали подходить, мы увидели это здание, и было видно, что внизу из него шло очень много дыма. И когда мы были уже здесь, мы поняли, что происходит что-то невероятное, потому что уже было слышно, как кричали люди - сотни человек.

В этот момент стало реально страшно. Мы пошли к тому входу, который я знал - это за станцией "Латимер-роуд". Там стояло две пожарные машины в это время.

Люди выходили [из Гренфелл-тауэр], кашляли. Но все было более или менее организованно - люди выходили и отходили дальше. Пожар был не особо сильный, несколько этажей всего горело, но все не выглядело так страшно.

И мы подходили и брали людей, и отводили [в сторону от здания].

Не знаю, может, минут 30-40 мы просто ходили с ними. Подъезжало много "скорых", подъезжала полиция, подъезжали новые пожарные.

Мы просто их [пострадавших] подводили, их забирала "скорая" и увозила. А кого-то врачи сажали рядом и начинали с ними разбираться, кому-то давали воды.

Потом мы заметили, что людей становится меньше, мы решили зайти внутрь [здания]. Мы зашли внутрь и пошли вверх за пожарными.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек

Мы добрались до второго этажа сначала. Там не было практически людей, и мы пошли выше. Когда мы попали на третий этаж, там уже была квартира - кажется, двухкомнатная квартира.

Там была женщина, она не разговаривала по-английски, она говорила на каком-то восточном языке, я, к сожалению, его не понимаю. Мы начали ее вытаскивать, но она начала упираться.

Мы пытались с ней объясниться по-английски, она кричала, мы ее вытаскивали - и в это время оказалось, что внутри квартиры еще есть люди.

"Горело все практически"

Пожарный начал доставать еще одного человека - мужчину. И мужчина начал что-то орать, мы не понимали, мы просто вырывали [людей] оттуда и вели с собой. Мы вышли и в этот момент заметили, что началось сильное горение.

Жар появился огромный, везде появились клубы дыма. Было видно, как горит практически полздания. Мы не видели заднюю сторону, поэтому не знаю, горела она или нет.

Но то, что было перед нами - горело все практически уже до крыши. В этот момент мы начали замечать людей в окнах. Тогда стало довольно страшно, и мы поняли, что надо бежать наверх.

Мы пытались пройти наверх, но на четвертом этаже мы остановились, потому что дальше уже не могли идти.

Чуть позже пожарные пытались нас остановить, когда их стало больше.

Когда пожарных было пять или шесть машин всего, я так понимаю, они не обращали на нас внимания, потому что они хотели добраться до огня. Дальше четвертого этажа мы не смогли пройти, там было очень сильное задымление.

Люди спускались сверху, но у меня не было ничего, чем закрыться. Поэтому пришлось спускаться. На четвертом этаже двери квартиры были открыты, людей практически не было.

Пожарники пошли выше, они были в масках, они начали показывать нам, чтобы мы "валили отсюда". Из всех, кто там находился на тот момент, я был единственный, у кого нет ни родственников, ни друзей в этом здании.

В основном там были чьи-то родственники. [Люди] не слушали пожарных, они ломились дальше, не обращая внимания ни на дым, ни на что. Причем они шли поперек потока [спускавшихся] людей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жилой дом Гренфелл-тауэр был построен в 1978 году, в нем было 24 этажа и около 200 квартир

То есть это была одна лестница. На ней люди толпились постоянно. Потом я спустился вниз, начал помогать людям там. Сверху начало падать много осколков.

Все горело, был очень сильный жар. Над выходом был козырек, и на него очень много падало [обломков], но козырек защищал людей.

"В это время все кричали"

Мы выбежали и стояли на другой стороне. При этом люди продолжали выходить, некоторых пожарные могли остановить, некоторых не могли, потому что некоторые просто вырывались и бежали.

Люди обезумели. В это время все кричали, много было криков, стонов.

Когда мы уже отошли от самого здания, в окнах были видны люди - при том, что рядом с ними горело. Мы смотрели на это все и ничего не могли сделать.

Пожарные пытались поливать [водой] все, что они могли видеть. Все, что они могли достать - они все поливали и бегали, бегали, бегали внутрь постоянно.

Около трех часов ночи сил уже не было, мы оставались на улице, оказывали помощь тем, кого вытаскивали на улицу.

И в это время рядом с нами "приземлился" мужчина. Мы сначала не поняли, что произошло. Первая мысль была, что это просто упал осколок чего-то. Потому что совершенно беззвучно упало [тело].

На фоне всего этого гула невозможно было различить человеческие голоса нормально.

Даже когда рядом стояли пожарные и пытались что-то говорить, они кричали в ухо, потому что иначе ничего не было слышно. В этот момент я увидел, что это человек. Кто-то к нему начал бежать, я тоже подбежал к нему. Но мы увидели, что нам там уже нечего делать.

Кто-то кричал. Я отошел назад, потому что не очень нормально смог это все воспринять. Я пошел назад. Там сидели люди, многие из них еле дышали.

Я сел к ним и начал раздавать воду, которую привезла "скорая". Многие просили их поливать [водой]. Потом начали приносить людей уже в основном без сознания. Некоторые лежали на носилках, кого-то выносили на руках.

Их клали, начинали проверять, есть ли у них пульс, дыхание. Нас начали оттеснять все больше и больше.

Не знаю, как так получилось, но нас осталось там человек 15, которые все равно ходили туда-сюда. Но мы не ходили в само здание уже, потому что было реально страшно.

Постоянно что-то падало, что-то лопалось, постоянно шел гул, в котором нельзя было ничего различить. Потом вынесли молодую девушку, она была в парандже, но лицо не было закрыто. Лицо было очень грязное, замазанное чем-то.

У нее свисали руки, то есть видно было, что она без сознания, тело было обмякшее. Я подумал, что скорее всего она обожжена, у нее были очень сухие губы. И в этот момент она перестала дышать.

Я и мой сосед, наверное, минуты две пытались ее реанимировать, ничего не получилось.

Он звал на помощь медсестер из "скорой", они прибежали, забрали ее и унесли в машину. Дальше не знаю, что с ней случилось.

Я был в какой-то момент в шоке, ходил по кругу. А потом нам сказали, что есть опасения, что здание рухнет. Верхняя часть здания. И нас начали оттеснять.