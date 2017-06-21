В шляпе королевы нашли сходство с флагом ЕС. Совпадение?

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Британская королева Елизавета II открыла первую сессию вновь избранного парламента тронной речью, в которой она изложила планы правительства на ближайшие два года.

Главным приоритетом остается "брексит", и королева перечислила некоторые законодательные меры, которые должны будут подготовить страну к выходу из Европейского союза.

В соцсетях, однако, основное внимание было приковано не столько к содержанию речи, сколько к головному убору королевы.

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Уже во время трансляции речи в "Твиттере" набирали популярность посты с хэштегом #QueensSpeech , посвященные синей с желтыми цветами шляпе Елизаветы II, по окраске своей поразительно напоминающей цвета флага Евросоюза. К вечеру более 80 тысяч твитов были на эту тему.

"Приятно видеть нашу бабушку-королеву в цветах флага ЕС", - написал один из пользователей.

Правообладатель иллюстрации @GrahamBett/Twitter Image caption "Здорово видеть Ее Величество в шляпке ЕС", - написал Грэхэм Бетт

Не осталась незамеченной окраска королевской шляпы и в Европе. Ги Верхофстадт, президент Альянса либералов и демократов в Европе, написал в своем "Твиттере": "Очевидно, что Евросоюз в Британии еще кого-то вдохновляет".

Впервые с 1974 года королева выступила с тронной речью в парламенте без своего традиционного парадного облачения - без мантии и короны. Это объясняется нехваткой времени на репетицию церемонии.

Обычно царствующий монарх прибывает на церемонию официального открытия парламента в карете. На сей раз она приехала в автомобиле.

Не было и торжественной процессии вхождения королевы в Палату лордов.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Ги Верхофстадт, президент Альянса либералов и демократов в Европе, написал в своем "Твиттере": "Очевидно, что Евросоюз в Британии еще кого-то вдохновляет"

По всей видимости, если бы королева прибыла в парламент в традиционном парадном облачении, вряд ли бы кто-то обсуждал, во что она одета.

Один из пользователей "Твиттера" написал: "Все костюмы королевы обычно тщательно подбираются с учетом как их внешнего вида, так и возможной символики. Это ни в коем случае не может быть совпадением".

Ему вторит другой: "Это не может быть совпадением. Королева не настолько наивна. Она, впрочем, может утверждать, что золотые вставки на синем фоне шляпы символизируют ее корону, а синий - это цвет Консервативной партии".