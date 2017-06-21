В напутственной речи Елизаветы II, адресованной новому составу парламента, был оглашен список законодательных инициатив, направленных на "мягкий и упорядоченный" выход Британии из Европейского союза.

По традиции на первом заседании нового состава парламента королева оглашает законотворческие планы правительства на ближайшие два года.

Эту речь для нее готовит правительство, опираясь, как правило, на предвыборный манифест партии, обладающей абсолютным большинством в Палате общин. В этом году, однако, такой партии нет.

Правительство консерваторов во главе с Терезой Мэй по главным вопросам, таким как доверие правительству, бюджет и одобрение законотворческой программы, рассчитывает на поддержку североирландской Демократической юнионистской партии. Переговоры между двумя партиями, однако, до сих пор не завершились, что держит Терезу Мэй и ее планы в подвешенном состоянии.

Из 27 предложенных законов восемь относятся к "брекситу" и его последствиям для ключевых отраслей промышленности.

Помимо закона о конвертации европейских норм в национальное законодательство Британии предложены также меры в области торговли, иммиграции, рыболовства, ядерной безопасности, сельского хозяйства и санкционной политики.

Список будущих законов, изложенных в предвыборном манифесте Консервативной партии, был существенно урезан из-за того, что тори потеряли контроль над парламентом по результатам прошедших в начале месяца досрочных выборов.

В частности, были исключены предложения по отмене субсидий на зимнее отопление для богатых пенсионеров и пересмотру правительственных гарантий по ежегодной индексации пенсий. Вместе с тем были внесены новые предложения, включая введение потолка на рост энерготарифов и реформу схемы финансирования системы социального обеспечения.

Среди основных инициатив, не относящихся к "брекситу":

Закон о домашнем насилии и плохом обращении, которым вводится должность комиссара по домашнему насилию, который будет отстаивать интересы жертв и отслеживать реакцию со стороны властей.

Закон о сборах с квартиросъемщиков, которым вводится запрет комиссии при аренде жилья

Закон о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали HS2

Закон о защите данных, который должен усилить защищенность персональной информации, а также ввести "право на забвение"

Закон о вооруженных силах, который позволит служить в армии "на полставки", а также введет более гибкие условия службы

Королевская речь в будничном убранстве

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обычно, зачитывая обращение к парламенту, королева выглядит так (фото с церемонии 2014 года)

Традиционно новую сессию парламента открывает королева. Это старинная красочная церемония, уходящая корнями в XVI век. Королева в карете выезжает из Букингемского дворца и с помпой прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой перечисляются планы кабинета министров на ближайшие месяцы.

По итогам выборов, прошедших 8 июня, правящая Консервативная партия не только не смогла нарастить, но и вовсе утратила свое абсолютное большинство мест в Палате общин. Консерваторы получили 318 мест при абсолютном большинстве в 323. Никакая другая партия не набрала большинство мест в Палате общин, и Британия оказалась в ситуации "подвешенного парламента".

В силу этих и других обстоятельств церемониал визита заметно упростился:

Королева прибыла из Букингемского дворца в Вестминстерский, где заседает парламент, в сопровождении принца Чарльза, а не своего супруга, герцога Эдинбургского, поскольку накануне вечером принц Филип был госпитализирован в качестве меры предосторожности.

Королева прибыла в парламент в автомобиле, а не в запряженном лошадьми экипаже

Не было королевской процессии в Палату лордов, и Елизавета II была в будничном платье, а не в королевском облачении

Ее корона была доставлена в Палату лордов отдельным транспортом

Это первая церемония открытия парламента, проведенная по "облегченному" варианту, с 1974 года.

Решение об этом было принято из-за того, что выборы были внеочередными и репетиции совпали бы по времени с подготовкой церемонии выноса флага, состоявшейся в прошлую субботу.

После провала своей попытки заручиться абсолютным большинством в парламенте Тереза Мэй пообещала работать во главе правительства "со смирением и решимостью".

Анализ: провал политических амбиций премьера

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Лара Кунсберг, политический редактор Би-би-си

Предполагалось, что сегодняшнаяя церемония в парламенте станет политической коронацией Терезы Мэй. Однако на деле королевская речь стала подтверждением того, что звездный час премьер-министра остался в прошлом.

Амбициозные планы премьера по проведению грандиозных реформ пошли под откос после того, как ее партия потеряла парламентское большинство.

Однако вся сложность той административной работы, которая предстоит правительству по выводу страны из ЕС, очевидна любому.

Восемь законопроектов по "брекситу" - будь то вопросы таможенных границ, сельского хозяйства, рыболовства или иммиграции - и каждый требует по меньшей мере переформатирования тех систем, которые действовали на протяжении десятилетий.

Каждый требует исключительно аккуратного политического подхода в период, когда правительство не может гарантированно заручиться поддержкой большинства голосов и когда Лейбористская партия, поймав ветер в свои паруса, решительно настроена торпедировать любые политические инициативы, поскольку считает, что это поможет ей прийти к власти.

Дорожная карта на два года

Поскольку переговоры по "брекситу" уже начались, правительству было нужно разработать пакет законопроектов, необходимых для выхода страны из Евросоюза - вне зависимости от того, какой будет окончательная договоренность с Брюсселем.

Media playback is unsupported on your device Тронная речь королевы Елизаветы II

В основе этого пакета лежит так называемый билль об аннулировании, отменяющий Акт о европейских сообществах 1972 года и выводящий Британию из-под юрисдикции Европейского суда. Кроме того билль инкорпорирует одновременно все законы Европейского союза в британское законодательство, после чего в будущем парламент получит возможность отменять или изменять их.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королеву сопровождал принц Чарльз, так как ее супруг накануне слег в больницу

Правительство уже заявило, что везде, где это целесообразно, после выхода из ЕС общеевропейские законы сохранят свою силу, "таким образом укрепляя уверенность для бизнеса и отдельных лиц".

Media playback is unsupported on your device Военный парад в честь Дня рождения королевы

В вопросе иммиграции предложенный законопроект создаст юридическую основу для прекращения свободной миграции из стран ЕС, а также закрепления статуса граждан других стран Евросоюза, уже проживающих в Соединенном Королевстве.

Правительство отменило королевскую речь в парламенте в следующем году, таким образом нынешнее выступление покрывает двухлетний период, что дает депутатам больше времени для обсуждения законодательства по "брекситу".

Члены кабинета не согласны с упреками в том, что за вычетом "брексита" сказанное королевой являет собой "довольно тощую программу", несмотря на то, что внушительные куски предвыборного манифеста консерваторов пришлось выбросить по итогам выборов.

Лейбористы предлагали собственный вариант королевской речи, настаивая на том, что программа тори служит признаком "слабого и шаткого" правительства.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Церемониальная часть была ощутимо сокращена: Елизавета II не стала надевать корону