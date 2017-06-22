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Молодежь все чаще прибегает к ботоксу и дермофиллерам из-за воздействия соцсетей - говорится в новом докладе.

Авторы исследования, подготовленного независимым британским консультационным органом по биоэтике Nuffield Council on Bioethics, делают вывод, что правительство должно отрегулировать эту сферу косметологии.

В докладе также отмечается негативное воздействие, которое оказывают приложения по нанесению виртуального макияжа и интернет-игры в пластическую хирургию, нацеленные на совсем юных.

Авторы исследования опасаются, что подобные приложения добавляют детям и молодежи неоправданных тревог относительно собственной внешности.

Большинство косметических процедур в Британии не регулируются, а это означает, что, несмотря на то, что ботокс можно приобрести только по рецепту, уколы этого препарата может делать каждый, а не только квалифицированный специалист.

Из-за неотрегулированности этой сферы точные данные о количестве проводимых процедур подобного рода неизвестны, но, согласно исследованию, проведенному в 2015 году одной маркетинговой компанией, рынок косметической хирургии в Британии составляет 3,6 млрд фунтов (4,5 млрд долларов)

Нет никаких сомнений в том, что он значительно вырос за последние 10 лет.

Равнение на селебрити

В отчете выделено несколько основных моментов, влияющих на то, что молодежь стала уделять повышенное внимание своей внешности.

Это, в частности, влияние соцсетей, где личные фотографии получают позитивный или негативный рейтинг, а также стремление подражать стилю жизни знаменитостей, публикующих свои отретушированные фотографии. Все это рождает у молодых людей обоих полов повышенный уровень тревожности по поводу своей внешности.

Image caption Профессор Жанет Эдвардс отмечает, что приложения по виртуальному макияжу нацелены на юных девочек

"Мы были чрезвычайно удивлены, обнаружив некоторые вещи. Например, приложения по виртуальному макияжу или же [онлайновые] "игры" в пластическую хирургию, нацеленые на юных, девятилетних, девочек", - говорит руководитель исследования по этике косметической хирургии, профессор Жанет Эдвардс из Манчестерского университета.

"Ежедневно реклама и соцсети, такие как "Фейсбук", "Инстаграм" и "Снапчат", бомбардируют [образы] и публикуют нереалистичные и зачастую дискриминационные сообщения по поводу того, как люди, в особенности девочки и женщины, "должны" выглядеть", - говорит профессор.

"Маленький доктор-косметолог" и прочие

В отчете рассказывается, как такие приложения, как "Принцесса пластической хирургии", "Маленький доктор-косметолог" и "Поднови мое лицо", могут влиять на возникновение у юного поколения проблем с самовосприятием и даже влиять на душевное здоровье.

Профессор Эдвардс призывает к тому, чтобы косметические процедуры были запрещены к применению в отношении людей моложе 18 лет - только если разрешение на это не даст специальная комиссия, состоящая из специалистов, семейных врачей и психологов.

"Нельзя, чтобы несовершеннолетние могли зайти с улицы и сделать себе косметическую процедуру. Существует установленный законом возраст, раньше которого нельзя сделать татуировку или использовать солярий. Инвазивные косметические процедуры должны быть отрегулированы подобным образом", - полагает эксперт.

Как отметил исполнительный директор Общего медицинского совета Чарли Масси, в Британии уже введены стандартные уложения для тех, кто практикует косметические процедуры [не хирургического характера], и подобный же свод правил сейчас разрабатывается для хирургов.

"Косметическое вмешательство имеет риск, поэтому люди, собирающиеся к этому прибегнуть, должны быть уверены в том, что те, кто это практикуют, имеют необходимые знания и навыки. Мы надеемся, что новая сертификационная система со временем поможет установить необходимые стандарты в различных областях этой сферы, чтобы у пациентов не было причин для беспокойства", - заявил Масси.

По словам представителя правительства, новый отчет показывает, что "мы живем в мире, где молодые люди находятся под постоянным давлением по поводу своей внешности, и этически неправильно, чтобы компании эксплуатировали этот момент и предлагали ненужные косметические процедуры людям моложе 18-ти".

Кевин Хэнкок из Британской Ассоциации эстетических пластических хирургов отметил, что в этом исследовании перечислены многие опасения, которые беспокоят его ассоциацию.