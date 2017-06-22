Бум косметической хирургии: как соцсети толкают подростков к ботоксу
Молодежь все чаще прибегает к ботоксу и дермофиллерам из-за воздействия соцсетей - говорится в новом докладе.
Авторы исследования, подготовленного независимым британским консультационным органом по биоэтике Nuffield Council on Bioethics, делают вывод, что правительство должно отрегулировать эту сферу косметологии.
В докладе также отмечается негативное воздействие, которое оказывают приложения по нанесению виртуального макияжа и интернет-игры в пластическую хирургию, нацеленные на совсем юных.
Авторы исследования опасаются, что подобные приложения добавляют детям и молодежи неоправданных тревог относительно собственной внешности.
Большинство косметических процедур в Британии не регулируются, а это означает, что, несмотря на то, что ботокс можно приобрести только по рецепту, уколы этого препарата может делать каждый, а не только квалифицированный специалист.
Из-за неотрегулированности этой сферы точные данные о количестве проводимых процедур подобного рода неизвестны, но, согласно исследованию, проведенному в 2015 году одной маркетинговой компанией, рынок косметической хирургии в Британии составляет 3,6 млрд фунтов (4,5 млрд долларов)
Нет никаких сомнений в том, что он значительно вырос за последние 10 лет.
Равнение на селебрити
В отчете выделено несколько основных моментов, влияющих на то, что молодежь стала уделять повышенное внимание своей внешности.
Это, в частности, влияние соцсетей, где личные фотографии получают позитивный или негативный рейтинг, а также стремление подражать стилю жизни знаменитостей, публикующих свои отретушированные фотографии. Все это рождает у молодых людей обоих полов повышенный уровень тревожности по поводу своей внешности.
"Мы были чрезвычайно удивлены, обнаружив некоторые вещи. Например, приложения по виртуальному макияжу или же [онлайновые] "игры" в пластическую хирургию, нацеленые на юных, девятилетних, девочек", - говорит руководитель исследования по этике косметической хирургии, профессор Жанет Эдвардс из Манчестерского университета.
"Ежедневно реклама и соцсети, такие как "Фейсбук", "Инстаграм" и "Снапчат", бомбардируют [образы] и публикуют нереалистичные и зачастую дискриминационные сообщения по поводу того, как люди, в особенности девочки и женщины, "должны" выглядеть", - говорит профессор.
"Маленький доктор-косметолог" и прочие
В отчете рассказывается, как такие приложения, как "Принцесса пластической хирургии", "Маленький доктор-косметолог" и "Поднови мое лицо", могут влиять на возникновение у юного поколения проблем с самовосприятием и даже влиять на душевное здоровье.
Профессор Эдвардс призывает к тому, чтобы косметические процедуры были запрещены к применению в отношении людей моложе 18 лет - только если разрешение на это не даст специальная комиссия, состоящая из специалистов, семейных врачей и психологов.
"Нельзя, чтобы несовершеннолетние могли зайти с улицы и сделать себе косметическую процедуру. Существует установленный законом возраст, раньше которого нельзя сделать татуировку или использовать солярий. Инвазивные косметические процедуры должны быть отрегулированы подобным образом", - полагает эксперт.
Как отметил исполнительный директор Общего медицинского совета Чарли Масси, в Британии уже введены стандартные уложения для тех, кто практикует косметические процедуры [не хирургического характера], и подобный же свод правил сейчас разрабатывается для хирургов.
"Косметическое вмешательство имеет риск, поэтому люди, собирающиеся к этому прибегнуть, должны быть уверены в том, что те, кто это практикуют, имеют необходимые знания и навыки. Мы надеемся, что новая сертификационная система со временем поможет установить необходимые стандарты в различных областях этой сферы, чтобы у пациентов не было причин для беспокойства", - заявил Масси.
По словам представителя правительства, новый отчет показывает, что "мы живем в мире, где молодые люди находятся под постоянным давлением по поводу своей внешности, и этически неправильно, чтобы компании эксплуатировали этот момент и предлагали ненужные косметические процедуры людям моложе 18-ти".
Кевин Хэнкок из Британской Ассоциации эстетических пластических хирургов отметил, что в этом исследовании перечислены многие опасения, которые беспокоят его ассоциацию.