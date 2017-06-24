Первый после Путина: Кремль изучает сторонников Навального

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После митингов протеста 12 июня социологические службы по заданию Кремля начали масштабное изучение отношения россиян к деятельности Алексея Навального, рассказали Би-би-си социологи и участники опросов. За последний год узнаваемость оппозиционера выросла на 10%, следует из последних данных опросов.

Больше половины (56%) россиян знают, кто такой политик Алексей Навальный, а треть слышали о фильме "Он вам не Димон", в котором оппозиционер рассказал о связанных с премьер-министром некоммерческих фондах и недвижимости. 43% граждан в курсе, что 12 июня в Санкт-Петербурге, Москве и других городах прошли акции протеста, следует из данных опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованных в пятницу. Опрос проводился 17-18 июня в 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Известность Навального растет

Как показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), каждый пятый россиянин знает о Навальном, еще 35% что-то слышали о нем. Таким образом, политик так или иначе известен 56% граждан. Не знают о нем 43%. За последнее время узнаваемость Навального существенно выросла - еще в декабре 2016 года о политике что-то знали меньше половины россиян (42%), а большинство (55%) ничего о нем не слышали. В целом, известность политика растет с 2011 года - тогда он был знаком только 7%.

Больше всего Навальный известен среди людей старше 60 лет: 63% сказали, что знают или что-то слышали о нем. Среди молодежи от 18 до 30 лет осведомлены о существовании политика 41% опрошенных. Самая высокая узнаваемость у Навального в столице.

7% опрошенных относятся к политику положительно, 23% - отрицательно, а 18% он безразличен. Еще 8% не определились со своим отношением к Навальному, следует из данных ФОМ. Вопрос об отношении к политику задавался тем, кто знает или слышал о Навальном (56% респондентов).

О фильме "Он вам не Димон" знает треть россиян

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фильм Навального о Медведеве спровоцировал протесты в десятках городов

33% слышали о том, что возглавляемый политиком Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в марте расследование о премьере Дмитрии Медведеве, среди людей от 18 до 30 популярность фильма выше. Из них 10% знают о фильме "Он вам не Димон". Расследование приобретает популярность - в марте про него знали 5%, еще 14% слышали о нем.

ФБК в расследовании рассказал о домах, виноградниках и участках, якобы связанных с Медведевым. В фильме говорилось, что премьер владеет ими опосредованно, через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники. Фильм на Youtube посмотрели уже больше 23 млн человек. Медведев назвал расследование ФБК "компотом".

В расследовании также упоминался бизнесмен Алишер Усманов, который позже подал в суд на оппозиционера. Суд обязал оппозиционера опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме.

15% россиян, то есть половина из тех, кто слышал о расследовании, считают его достоверным, следует из данных ФОМ. По мнению 8%, информация, предоставленная Навальным, ложная. 10% затруднились с ответом. Остальные (67%) на вопрос не отвечали, поскольку о фильме не знают.

Граждане узнали о протестах по ТВ. ТВ о них не сообщало

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Митинги 26 марта и 12 июня кончились массовыми задержаниями

После выхода фильма в марте состоялись массовые митинги протеста, организованные Навальным. Второй раз Навальный собрал людей на митинги 12 июня, в День России. В Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов прошли как согласованные, так и несогласованные митинги. По оценке главы департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова, в Москве на Тверскую улицу вышли около 5 тысяч человек. Точное число протестующих оценить было сложно - они находились на Тверской вместе с праздновавшими День России. В Петербурге, по разным данным, в протестах участвовали от 3,5 до 12 тыс. человек.

В обоих городах акции кончились задержаниями - 500 человек, по официальным данным, в Петербурге и 866, по данным "ОВД-Инфо", в Москве.

Об акциях протеста известно 43% граждан, следует из данных ФОМ. 15% о них точно знают, 28% - слышали. Большинство (57%) митингов не заметили.

На вопрос "Откуда вы узнали о протестах?" 24% ответили, что узнали о них по телевидению. 12 июня федеральные телеканалы почти не рассказывали об оппозиционных митингах, уделив эфирное время празднованию Дня России. 11% узнали о митингах из социальных сетей, 9% - прочитали на новостных сайтах.

Media playback is unsupported on your device Акция протеста в Москве: жесткие задержания на Тверской

Поддержали протесты 8%, осудили - 14%. 18% сохраняют нейтралитет, 2% затруднились с оценкой митингов. Остальные 57% на вопрос не отвечали, потому что о протестах не знали.

ФОМовский ежемесячный мониторинг протестных настроений показал, что в июне число тех, кому приходилось слышать от окружающих критические высказывания в адрес российских властей, выросло до 56% - рекордное значение за последние четыре года. Еще в январе критику властей слышали только 49%.

Также 39% заявили, что у них лично за последний месяц действия властей вызывали недовольство. В январе поведение власти возмущало только 34% респондентов.

Молодежь изучают отдельно

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На митинги против коррупции вышло много молодых людей

Опубликованные ФОМом данные - это результаты еженедельных общероссийских опросов населения. Каждую неделю ФОМ выкладывает их на свой сайт. Но помимо этого, как выяснила Русская служба Би-би-си, на этой неделе социологи ФОМ провели исследование на фокус-группах из молодых москвичей в возрасте от 15 до 17 лет: в течение нескольких часов их спрашивали об отношении к политической ситуации в России, к митингам и к Навальному.

В частности, социологи интересовались у респондентов, после каких событий они могли перестать доверять Навальному. Об этом Би-би-си рассказала одна из участниц исследования Алена Нарвская и подтвердил знакомый с опросом социолог на условиях анонимности. Глава ФОМ Александр Ослон не отрицает, что фонд проводит такие исследования на фокус-группах среди молодых людей.

Кто выступил заказчиком нынешних опросов, Ослон не рассказал. ФОМ - давний подрядчик администрации президента и других госструктур на проведение социологических опросов, в предыдущие годы он получал государственные контракты от управделами президента на исследование политической обстановки.

Акции 26 марта и 12 июня запомнились большим количеством подростков среди протестующих, в том числе и несовершеннолетних. Кремль озабочен настроениями молодежи в преддверии выборов, писали "Ведомости".

Интерес к отношению молодых людей к Навальному обусловлен их участием в митингах, говорит политолог Аббас Галлямов. "На выборы их не загонишь, а на мероприятия Навального толпами выходят - вот, выясняют, что случилось, почему", - говорит эксперт.

Действия полиции на митингах вызвали у россиян разногласия

Свои опросы об отношении граждан к Навальному и протестам проводил и ВЦИОМ. Как рассказала Би-би-си одна из участниц опроса Ирина Юрьева, ее, в частности, спрашивали, знает ли она об акциях 26 марта и 12 июня, как она относится к действующей власти, к коррупции. Социологи также предлагали ей ответить на вопрос "должен ли Путин непосредственно реагировать на эти протесты, и есть ли от них эффект".

Также выяснилось, что и в других городах проходят фокус-группы среди сторонников Навального - в соцсети "ВКонтакте" есть объявление о наборе участников для проведения фокус-группы в Челябинске. Она должна была состояться 21 июня. Рекрутеры искали для участия в фокус-группе "политически активных и начитанных 17-летних девушек". За участие в исследовании платили по 800 рублей. Также издание Ura.ru писало, что ВЦИОМ проводил в Екатеринбурге опрос об отношении к Навальному, к коррупции и к митингам против нее.

В исследовании также были вопросы: "знаете ли вы о деятельности Навального", "изменилось ли ваше мнение о нем за последние полтора года", "изменилось ли ваше мнение о действующей власти после просмотра фильма "Он вам не Димон". Социологов, кроме того, интересовала реакция граждан на ответ Медведева на фильм и на комментарии бизнесмена Алишера Усманова, а также то, как они повлияли на отношение к фильму. Кроме того, ВЦИОМ интересовался, должны ли СМИ, по мнению респондентов, освещать протестные акции, и предлагал варианты ответа: должны или не должны, потому что это дестабилизируют ситуацию.

Собеседница Би-би-си также рассказала, что ВЦИОМ интересовался мнением россиян о протестных акциях 12 июня. Например, социологи спрашивали, как вела себя на митинге полиция - поддержала общественный порядок или нарушала права граждан.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил Би-би-си, что поллстер проводил такое исследование. Его результаты ВЦИОМ не публиковал. Опросы показали, что действия полиции на митинге вызвали у респондентов разногласия, рассказал он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Люди старшего и среднего поколения не заметили в действиях полиции на митингах жесткости

"Мнение старшего и среднего поколения - задержания участников несанкционированных гуляний сторонников Навального были правильными и обоснованными", - заявил социолог. По его словам, они не видят в действиях полиции жесткости.

Борьба с коррупцией - лозунг, который Навальный поднимает - встречает у людей поддержку и одобрение, признал Федоров. "Вопрос в том, что разгон этой акции связан не с тем, что она против коррупции, а потому что она проходит незаконно. Опросы показывают, что молодежь считает, что имеет право митинговать, где захочется", - добавил он.

И среднее поколение, и молодежь, считают, что право на проведение подобных митингов конституционно. Поэтому им не важно, согласована акция с властями или нет: по их мнению, для проведения митингов не нужно согласования властей, отметил гендиректор ВЦИОМ.

Что касается мнения граждан о полиции, то к ней нет отношения как к "слугам режима", ни одна из групп не ответила, что полиция превратилась в сатрапов, отметил Федоров.

"Много в оценке этих событий зависит и от того, знают люди об этом или не знают", - резюмировал социолог.

ВЦИОМ на 100% принадлежит государству, и основной заказчик исследований поллстера - госструктуры. Об этом Федоров говорил в январе в интервью РБК. Опрос об отношении к Навальному проводился по заказу Кремля, говорит близкий к администрации президента собеседник Русской службы Би-би-си.

"Политик номер два"

Media playback is unsupported on your device Как митинги в России усилили репутацию Навального

Официально в Кремле никогда не называли Навального политическим конкурентом президенту Владимиру Путину, а чиновники даже не называют его по имени. Сам Путин, отвечая на вопросы об оппозиционере, называл его "этот господин". Медведев, комментируя расследование Навального, тоже не упоминал политика по имени.

"Очевидно, что после Путина в России Навальный сейчас политик номер два. Он вытеснил всех, кто до этого соперничал с Путиным, - считает политолог Галлямов. - Он не побоялся бросить вызов системе, и по его зову десятки тысяч людей выходят на улицы".

Естественно, Кремлю надо замерять, какие у него электоральные перспективы, каков его мобилизационный потенциал, говорит Галлямов. "Интерес властей в этом смысле объясним, и он правилен", - считает эксперт.

По его словам, не очень высокий рейтинг Навального сейчас не так важен, поскольку недовольство режимом будет расти, а значит будет увеличиваться и поддержка оппозиционера, который себя этому режиму противопоставил.

"Люди будут голосовать за Навального не потому что он им нравится, а потому что им не нравится Путин. А поскольку с течением времени сила воздействия харизмы президента, естественно, будет слабеть, то, скорее всего, это будет вести к росту рейтинга Навального", - отметил политолог.