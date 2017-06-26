Дуров vs Роскомнадзор: чьи аргументы сильнее

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Популярный мессенджер Telegram может быть заблокирован в России в ближайшие дни, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, нарушая российское законодательство, Telegram оказывает услугу террористам.

Основатель Telegram Павел Дуров не спешит идти на поводу у властей, которых он обвиняет в некомпетентности.

Русская служба Би-би-си (у которой также есть канал в Telegram) изучила аргументы сторон.

"Счет идет на дни", - заявил Александр Жаров в интервью НТВ в воскресенье. Если компания Telegram, юридически зарегистрированная в Великобритании и не заработавшая в России не рубля, не начнет выполнять требования федерального закона, Роскомнадзор потребует удалить приложение из магазинов Apple и Google Play и, возможно, заблокирует связанные с ним сетевые адреса.

Главная претензия к сервису обмена мгновенными сообщениями, его же главное конкурентное преимущество - приватные секретные чаты. Telegram первым среди мессенджеров начал использовать оконечное шифрование: сообщения передаются напрямую от устройства к устройству.

Ни госорганы, ни операторы связи, ни даже персонал Telegram не могут получить доступ к такой переписке.

Секретные чаты также позволяют задать срок, через которое сообщение самоудалится, причем как с устройства отправителя, так и с устройства адресата.

Полную защищенность секретных чатов Telegram признают почти все. Главный юрисконсульт Apple Брюс Сьюэлл на слушаниях в конгрессе США 1 марта 2016 года назвал Telegram "вредоносным и абсолютно невзламываемым" методом коммуникации (при этом юрист использовал одно из юридических названий мессенджера - Telegraph).

Чего требует Роскомнадзор?

В большинстве мессенджеров сообщения также шифруются, но передаются не напрямую между устройствами, а через серверы. Этот же алгоритм действует в Telegram по умолчанию, если не включать секретные чаты.

Для перехвата таких сообщений властям нужен доступ к трафику и ключи для расшифровки сообщений. В России доступ к трафику обеспечивает комплекс СОРМ, ключи же можно получить путем взлома - так, если верить документам, раскрытым Эдвардом Сноуденом, поступало Агентство национальной безопасности США - или напрямую от владельцев сервисов, как это заведено в Китае.

Роскомнадзор пытается создать условия для китайского пути и предлагает создателям мессенджеров зарегистрироваться в реестре "организаторов распространения информации". Сервисы, находящиеся в этом реестре, должны хранить информацию о действиях пользователей (метаданные) и предоставлять их в ФСБ по требованию.

В интервью программе "Вести" в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что "ни о каком доступе к переписке пользователей речи не идет".

"Вопрос только в одном - в пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор официально, и они будут внесены в реестр организаторов распространения информации. На этом точка", - пояснил глава ведомства.

Идентификаторы в форме на сайте Роскомнадзора - это контактные и юридические данные сервиса, хотя их и больше, чем пять.

В воскресном интервью НТВ Жаров говорил иначе: что без "ключей для дешифрации информации" проникнуть в переписки "очень сложно", а "нежелание Дурова предоставить эти ключи всем спецслужбам мира позволяет террористам и дальше безнаказанно убивать".

За свободу, а не за террористов

Дуров со своей страницы "ВКонтакте" ответил, что требование Жарова противоречит конституции России и никакие ключи не помогут расшифровать сообщения из секретных чатов.

Также он не согласился с тем, что Telegram нейтрален к террористам.

Image caption Халид Масуд перед нападением у Вестминстера в марте 2017 года переписывался в WhatsApp

"Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале ISIS watch", - написал создатель Telegram.

Telegram - уже давно не единственный мессенджер с оконечным шифрованием. По сравнению с WhatsApp и Facebook Messenger дополнительных плюсов для злоумышленников в нем нет.

Так, Халид Масуд перед нападением у Вестминстера в марте 2017 года переписывался в WhatsApp, а запрещенная в России организация "Исламское государство" для координации создала собственный мессенджер Alrawi.

Однако ни к тому, ни к другому сервису у Роскомнадзора претензий пока нет.

Мессенджер Telegram запустили в 2013 году основатели соцсети "ВКонтакте" Павел и Николай Дуровы.

По данным администрации Telegram, каждый день его используют более 350 тыс. человек. Ежемесячная аудитория Telegram превышает 100 млн пользователей, это делает его десятым по популярности мессенджером в мире (на первом месте WhatsApp - более 1 млрд пользователей).

У Telegram нет русскоязычной версии. По словам Павла Дурова, российский рынок не является приоритетом для Telegram, не в последнюю очередь - из-за законодательных ограничений в сфере интернета.

Количество пользователей Telegram на территории России составляет от 2 млн (данные опроса Mediascope) до 6 млн (подсчеты Combot). Для сравнения: в Иране у мессенджера 40 млн пользователей.