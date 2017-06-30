Почему врачи против больницы, которую пациенты просили у Путина
Жительница Апатитов Дарья Старикова рассказала президенту Владимиру Путину, что у нее рак, а больницы в городе нет. Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в Мурманскую область, чтобы понять, может ли один звонок на прямую линию с Путиным изменить жизнь людей.
Горожане говорят, что им нужна своя больница. Они не хотят ездить лечиться в соседний Кировск, где уже есть хорошо оборудованное медучреждение. Врачи с ними не согласны. А главный врач даже пообещал уволиться, если власти решат построить новый корпус в Апатитах.
Восстановить все
На странице 24-летней Дарьи Стариковой в социальной сети "ВКонтакте" есть тест "Как ты знаешь Апатиты?". Из него следует, что этому городу в Заполярье всего 50 лет, в нем живет 57 тысяч человек, есть три моста и десять школ. Полярная ночь в Апатитах длится почти весь декабрь. Также в тесте утверждается, что "самая известная заброшка" в городе - здание хирургического комплекса.
Эта высотка доминирует над ландшафтом апатитских пятиэтажек. Территория перед фасадом заросла деревьями и бурьяном. Во дворе здания свалка мусора. А подъезд, куда должны подвозить пациентов скорые, стал укрытием для бездомных.
Комплекс начали строить в 1989 году, а закончили в 1994-м. Но он так и не принял ни одного пациента. Корпус, по словам местных чиновников, достроить уже невозможно, он подлежит сносу.
Власти города предупредили жителей, что ходить туда нельзя: внутри - недостроенные пролеты, открытые лифтовые шахты и обвалившиеся перегородки. Этим летом мэрия Апатитов начала закладывать кирпичом окна и дверные проемы на нижних этажах здания, чтобы туда не залезали подростки и бомжи.
15 июня во время "прямой линии" с Путиным Старикова, стоя на фоне заброшенной больницы, обратилась к президенту России.
Миниатюрная девушка в серой толстовке с капюшоном, нервничая и сбиваясь, рассказывала на всю страну историю своей болезни. Она пожаловалась, что в Апатитах ей поставили неправильный диагноз и лечили от остеохондроза. Только после госпитализации выяснилось, что у Стариковой рак 4-й стадии.
"У нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию, у нас все перевезли в город Кировск - соседний город", - перечисляла она.
"Я прошу не за себя, прошу за город, за наших жителей, за всех людей, которые здесь проживают. Прошу вас помочь нам восстановить больницу, восстановить все", - дрожащим голосом говорила Старикова.
Когда прямое включение закончилось, девушка расплакалась на плече у корреспондента, который выводил ее в эфир. Эти кадры показал "Первый канал".
Той же ночью Старикова попала в реанимацию. Ее вывезли сначала в Мурманск, а спустя несколько дней - в московское НИИ онкологии имени Герцена. Следственный комитет начал проверять, почему пациентке поставили неправильный диагноз.
"То же самое произошло с моим папой", - признался Путин, отвечая на жалобы Стариковой. И дважды дал слово, что позаботится о судьбе девушки. Президент также предложил либо восстановить в Апатитах старую больницу, либо достроить заброшенный хирургический комплекс. "Поработаем", - пообещал он.
- "Бояре плохие": на кого россияне пожаловались Путину
- Социологи: почти половина россиян не смотрели телемост с Путиным
- Что стало со свалкой, которую обещал закрыть Путин
Спустя неделю после "прямой линии" Путин поручил правительству России и руководству Мурманской области "принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению города Апатиты" и отчитаться о проделанной работе до 15 августа. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьера Дмитрия Медведева и губернатора Мурманской области Марину Ковтун.
Апатитский еженедельник "Дважды два" после обращения Стариковой вышел с огромным заголовком, напечатанным красными буквами: "Взорвалось".
Врач на костылях
На следующий день губернатор приехала в больницу Апатитов, чтобы выслушать горожан. Их основная претензия, как и у Стариковой заключалась в том, что многие специализированные отделения из Апатитов перевели в больницу Кировска.
Пациенты, в основном пожилые женщины, окружили Ковтун плотным кольцом. "Я не знаю, что это за отношение! 56 с лишним тысяч человек в городе, и нет больницы!" - жаловалась одна пациентка. "В Кировске нас не лечат!" - говорила другая.
"Милые мои, ну мне-то уже досталась в наследство ситуация, - отвечала губернатор, прикладывая руки к груди. - Построить можно все, что угодно. Кого сюда мы направим? Мы половину врачей перевезем из Кировска?"
"Давайте, дорогие женщины, все же сменим гнев на милость и накануне Дня медицинского работника поздравим медиков с наступающим праздником", - попыталась разрядить обстановку губернатор.
"А вот медработник на костылях по лестнице [поднимается] пешком на четвертый этаж. Просто очень хорошо - после операции на тазобедренный сустав!" - перебила главу региона одна из медработниц. "Говорильня, только говорильня", - вздохнул кто-то в толпе.
Пока Ковтун общалась с жителями, за ее спиной молча с каменным лицом стоял высокий, подтянутый мужчина лет сорока с короткой стрижкой. Это был главврач объединенной Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев.
Он закончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, служил врачом на подводной лодке, работал нейрохирургом в мурманской областной больнице, был главным хирургом Мурманской области. В 2014 году в возрасте 38 лет году Ширяев возглавил объединенную Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.
Предыдущий День медицинского работника врач отмечал совсем в другой обстановке. Он был в Москве на церемонии вручении премии лучшим врачам России "Призвание". В зале справа от Ширяева сидел премьер Медведев, слева - глава минздрава Вероника Скворцова.
После "прямой линии" Ширяев решил уволиться. Через четыре дня после разговора Путина со Стариковой он вместе с чиновниками вел в Апатитах прием недовольного населения. Прямо во время встречи он написал заявление об уходе.
"Что вы делаете?" - попытался остановить Ширяева глава Апатитов Алексей Гиляров. Но главврач уже положил бумагу перед главой регионального минздрава Валерием Перетрухиным, бросил на стол ручку и поехал на операцию.
Позже Ширяев рассказал, что в больнице в Кировске его ждал пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой в критическом состоянии.
"Мы вернулись опять к тому, с чего начинали три года назад, если не раньше. Снова кричащее население, снова ненависть между пациентами и врачами! И между двумя городами!" - говорил врач журналистам РБК.
В тот же день в защиту главврача выступила местная пресса. За неделю 10,5 тысяч человек проголосовали во "ВКонтакте" за петицию под названием "Юрий Семенович, я прошу вас остаться".
За главврача заступился в Twitter и самый известный уроженец Апатитов - телеведущий "Первого канала" Андрей Малахов.
"Вините во всем 90-е"
Ширяев, написав заявление, перестал общаться с прессой, зато продолжал активно писать в соцсети "ВКонтакте". Одной из главных причин проблем он называл разруху 90-х.
"Спасибо вашим "главам" из 90-х и "депутатам", - писал он, - которые вместо того, чтобы ремонтировать старые здание и поддерживать их в нормальном состоянии, "строили" новый корпус". "Больница была бы у вас апатитчане, если бы достроили, - отвечал он на упреки, - но этого ведь не случилось".
Когда в Апатитах в 1989 году начали строить большой хирургический комплекс, в городе было почти 90 тысяч человек. Но с середины 90-х, когда комплекс был достроен, началось резкое сокращение населения, и сейчас в городе остались 56 тысяч человек.
Апатитская больница после развала СССР финансировалась по остаточному принципу, считает предшественница Ширяева, бывший главврач Апатитско-Кировской больницы Людмила Степина.
Одно из главных предприятий "Апатитстрой" в 90-е годы вело строительство по всей области и даже в соседних регионов, рассказала Степина. А в 2011 году "Апатитстрой" обанкротился. В тот год из городского бюджета на медицину было выделено 210,8 млн рублей - по 3,5 тыс. рублей на одного жителя.
Находящийся в 17 км от Апатитов Кировск, где жили почти в два раза меньше людей, тогда же выделил на здравоохранение 162 млн рублей, то есть по 5,6 тыс. рублей на жителя.
В Кировске снимались отдельные сцены фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Кировск был и в картине "Большой" Валерия Тодоровского, изображая бедный провинциальный город, откуда пытается сбежать начинающая балерина.
Несмотря на репутацию Кировска как символа российского захолустья, медицина там развивалась гораздо динамичнее, чем в Апатитах. По словам Степиной, благодаря миллионным вложениям городских властей, а также помощи градообразующего ОАО "Апатиты" (входит в концерн "Фосагро"), больница отремонтировала помещения и закупила новое оборудование.
В итоге госпиталь в маленьком городке стал одним из самых передовых в области. Лапароскопию (операции на внутренних органах, которые делают с помощью небольших надрезов) в Кировске начали проводить раньше, чем в Мурманской областной больнице.
Если бы когда-то здание хирургического стационара достроили, то сейчас основной площадкой была бы Апатитская больница, а не Кировская, рассуждает замглаврача больницы Елена Долгова.
"Так произошло в 90-е, а потом двухтысячные, что многопрофильный стационар развивался в Кировске", - объясняет она.
В отсутствии Ширяева, который уехал в командировку, Долгова исполняет обязанности главврача и принимает журналистов в его кабинете. На рабочем столе Ширяева лежит диск с фильмом "Выживший". Это вестерн про охотника, который пытается выжить в суровых условиях севера.
Долгова защищает начальника: "Непосредственная задача Юрия Семеновича сейчас - повысить качество медпомощи сегодня. Возможно, маленькая часть населения Апатитов может себе позволить жить прошлым. Мы прошлым жить не можем".
Долгова - невролог по специальности - рассказывает, что в хорошо оборудованную Кировскую больницу она приехала несколько лет назад из Волгоградской области. На прошлой работе ей приходилось диагностировать инсульт с помощью молоточка, говорит она.
А в кировской больнице есть даже томограф. Врачи в Кировске гордятся современным оборудованием и показывали его с нескрываемым удовольствием.
В 2011 году власти решили объединить больницы двух городов. Всю специализированную стационарную помощь - хирургию, кардиологию, травматологию, роддом - постепенно перевезли в Кировск. А в Апатитах остались только дневной стационар, терапевтическое и инфекционное отделение, а также реанимация.
В каком-то смысле Апатитам просто не повезло, говорит замминистра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин. Он сам в прошлом врач, работал в больницах обоих городов.
"В Апатитах стало невозможно оказывать помощь в соответствии с современными требованиями. Небезопасно было оперировать, не было возможности адекватно развернуть медтехнологии", - объясняет Москвин.
События 90-х действительно серьезно повлияли на сегодняшнее положение, однако оправдываться этим уже нельзя, считает предшественница Ширяева Степина. По ее словам, объединение больниц было необходимо, однако форма, в которой она произошло, оказалась непродуманной.
"Нужно было сделать филиальную систему: одно учреждение - один главный врач. Тяжело туда-сюда разъезжать, а контроль на местах необходим", - объясняет Степина.
Кроме того, несмотря на упадок апатитской больницы, там планировали развивать хирургию одного дня, травматологию и другие виды помощи, вспоминает Степина. Но получилось по-другому.
"В Апатитах теперь ничего нет, а людям мы обещали совершенно другое, когда модернизацию готовили", - говорит она. На вопрос о том, почему планы не реализовались, Степина отвечает лаконично: "Потому что заниматься [этим] надо было".
"Мы заслуживаем больницу"
Сейчас апатитский госпиталь - комплекс из нескольких небольших зданий. Почти из каждого окна видно здание недостроенного хирургического корпуса.
В кабинетах руководителей больницы висят иконы. В небольшом холле перед палатами стоят старые диваны и кресла. В углу - аквариум, в котором нет ни одной рыбы.
На территории больничного городка находятся морг, администрация и инфекционное отделение. В главном отремонтированном корпусе - терапевтический и дневной стационар и реанимация на шесть человек.
Увидев журналистов, одна из пациенток апатитского стационара начинает жаловаться на результаты реорганизации. Она рассказывает, что после перевода большинства отделений в больницу Кировска палаты там оказались переполненными.
Женщина утверждает, что пациентов из хирургии могут поместить в кардиологию, а тех, кому нужна помощь травматологов из-за нехватки мест могут отправить в хирургическое отделение.
Кировские пациенты очень агрессивно настроены к апатитчанам, вторит ей соседка по палате - женщина средних лет, лежащая под капельницей (сама она в кировской больнице никогда не лежала, но туда госпитализировали ее зятя).
Одним из главных негативных результатов оптимизации жители Апатитов считают работу "скорой помощи". Старикова во время "прямой линии" рассказала, что мать ее подруги просто не успели довезти из Апатитов в Кировск: в итоге 55-летняя женщина умерла прямо в машине от инфаркта.
Чиновники и врачи в один голос утверждают, подтвержденных статистикой случаев, когда пациенты умирали в скорой, зафиксировано не было. Но жители этой статистике не доверяют.
На встрече с губернатором Ковтун люди утверждали, что "скорые" едут по 40 минут. А если пациента отвозят из Апатитов в Кировск, но не госпитализируют, он потом часами не может выбраться из больницы домой в соседний город.
При этом проезд из Апатитов до Кировска на общественном транспорте стоит около 50 рублей. Пенсионеры жалуются: дорого. Но главная жалоба жителей Апатитов звучит так: "Наш город больше, и мы заслуживаем больницу".
В хорошую погоду из Апатитов в Кировск можно доехать за 22 минуты. Живописная дорога без ям ведет в объезд одного из отрогов Хибинского хребта. Местные жители рассказывают, что на трассе иногда можно встретить медведей и лосей.
"Если говорить о расстоянии, то протяженность Мурманска больше, чем расстояние от Кировска до Апатитов", - говорит замминистра Москвин. С его точки зрения, пациентам под силу преодолеть этот путь. Жители возражают: в областном центре есть городской транспорт, у апатитчан - междугородний автобус, чей график к тому же зависит от погоды.
"На подлодке было проще"
Врачи объединенной больницы очень болезненно относятся к критике со стороны пациентов.
"Мы все смотрели телевизор, и одна из главных претензий была в том, что скорые не успевают довозить людей с острой патологией до Кировска, когда речь идет о минутах", - напоминает Долгова. Но, по ее словам, нет ни одного зафиксированного случая смерти пациентов в машине "скорой помощи" по пути из Апатитов в Кировск.
Долгова противопоставляет эмоциональным жалобам цифры статистики: за годы после объединения больниц летальность от инфарктов и инсультов в стационарах снизилась в разы.
Доктора, конечно, понимают эмоции пациентов, которые привыкли лечиться в Апатитах. Однако нежелание пациентов преодолеть 17 км ради современной и качественной помощи вызывает у врачей раздражение.
"Мы пытаемся, используя имеющиеся возможности, повысить как доступность, так и качество стационарной медпомощи. Разве это плохо?" - недоумевает Долгова.
Кроме того, и она, и другие доктора жалуются на безответственность своих подопечных: "Это не совсем правильно, если человек, не соблюдавший рекомендации, с серьезной патологией попадает в больницу, а потом [говорит]: вы плохие врачи, вы меня не вылечили".
"Приходится констатировать: может из-за СМИ, может из-за чего-то другого, сейчас определенная часть пациентов считает врачей своими врагами. Это неправильно и это не так, - резюмирует Долгова. - До тех пор, пока не будет взаимоуважения не только врача к пациенту, но и пациента к врачу, у нас будут ситуации, которые заканчиваются трагически".
Когда эта статья была уже готова к публикации, главврач Ширяев все-таки согласился на телефонное интервью. Он рассказал, что пока остается в должности и будет разговаривать в областном минздраве о продолжении работы.
При дефиците кадров объединение больниц - единственно верный выход, настаивает Ширяев. Нужно снизить нагрузку на врачей в обоих городах и повысить качество лечения, говорит он.
По словам главврача, ему удалось убедить в этом жителей Апатитов.
"Все уже успокоились. Три года через СМИ рассказывали, сам общался, в приемном покое объяснял пациентам. В последний год уже люди не хотели в Апатиты возвращаться, хотели быть в Кировске", - уверяет он.
"Если мы идем таким же путем, которым я шел, то тогда я остаюсь и работаю до победного и логического завершения", - говорит Ширяев. Но если будет реализован план с отдельной больницей для Апатитов, возникший после "прямой линии" с Путиным, то уволится.
"Если это будет постройка новой больницы в Апатитах (а это нецелесообразно), то смысл оставаться?" - сказал главврач.
А на вопрос о том, где ему было проще, на подлодке или в больнице, Ширяев, не задумываясь, отвечает: "На подлодке". И добавляет: "Страшнее, но проще".
Пока же власти сделали только одно. Спустя несколько дней после поездки в Апатиты губернатор Ковтун поручила открыть между Апатитами и Кировском льготный автобусный маршрут.
.