Семья Бекхэм в фотографиях: как менялся стиль звездной пары

  • 4 июля 2017
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Дэвид и Виктория Бекхэм (тогда ещё Адамс) познакомились в 1997 году и вскоре начали встречаться

Одна из самых популярных звездных пар Британии - Виктория и Дэвид Бекхэмы - отмечают 18-летие со дня свадьбы.

Пош и Бекс, как их прозвали британские СМИ, прославились не только футболом и музыкой, но и своими экспериментами со стилем - от причесок до татуировок и одежды.

Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Пара объявила о помолвке в июле 1998 года

Молодой полузащитник "Манчестер Юнайтед" и участница суперпопулярного девичьего квинтета Spice Girls впервые встретились на благотворительном футбольном матче.

Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В начале их романа Викторию регулярно можно было наблюдать на футбольных матчах, а Дэвида - на концертах Spice Girls
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Однако еще до брака они стали появляться на модных мероприятиях, словно предчувствуя будущую карьеру Виктории в индустрии моды
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Британские СМИ прозвали пару "Пош и Бекс"; Posh Spice ("Гламурная специя") было прозвищем Виктории с самого начала ее поп-карьеры
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации Victoria Beckham/Instagram
Image caption Первенец четы - Бруклин - родился за четыре месяца до роскошной свадьбы, которая прошла в замке под Дублином
Брукллин, Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Через год после свадьбы распались Spice Girls, и Виктория начала сольную карьеру - правда, не слишком успешную
Дэвид и Виктория Бекхэм
Image caption Тем не менее на телевидении пара стала мелькать все чаще, появляясь в ток-шоу и на благотворительных акциях
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации David Beckham/Instagram
Image caption Супруги всегда одевались смело: как-то раз Дэвид предстал перед публикой в малайской мужской юбке саронг, а однажды - как вы можете видеть на снимке - чета вышла в свет в кожаных пиджаках одинакового фасона. Бекхэм недавно вспомнил об этом в своем "Инстаграме" так: "Уау, мы правда это сделали"!
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В ноябре 2003 года футболист стал офицером Ордена Британской империи. В том же году он перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Мадрид", и вся семья перебралась в Испанию
Дэвид и Виктория Бекхэм
Image caption После Бруклина у четы родились еще двое сыновей - Ромео в 2002 году (на фото - второй слева), и Крус (крайний слева), который появился на свет на три года позже
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Как и родители, звездные дети не упускают случая выйти в свет - например, все трое сыновей Бекхэмов побывали на премьере мюзикла Viva Forever по песням Spice Girls в 2012 году
Фото Бруклина Бекхэма Правообладатель иллюстрации Brooklyn Beckham
Image caption Единственная дочь пары Харпер Севен родилась в 2011 году. Это ее изображение попало в первый изданный фотоальбом Бруклина Бекхэма - What I See ("Что я вижу"), получивший разгромные отзывы критиков
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Поиграв в американском ФК "Лос-Анджелес Гэлакси", итальянском "Милане" и французском "Пари Сен-Жермен", Дэвид ушел из футбола, и семья вернулась в Британию в 2014 году
Дэвид и Виктория Бекхэм Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Преуспев в модной индустрии, Виктория в этом году вслед за мужем стала офицером Ордена Британской империи и появилась по случаю на обложке британского Vogue

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