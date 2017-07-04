Семья Бекхэм в фотографиях: как менялся стиль звездной пары

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Супруги всегда одевались смело: как-то раз Дэвид предстал перед публикой в малайской мужской юбке саронг, а однажды - как вы можете видеть на снимке - чета вышла в свет в кожаных пиджаках одинакового фасона. Бекхэм недавно вспомнил об этом в своем "Инстаграме" так: "Уау, мы правда это сделали"!