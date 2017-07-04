Катарский кризис: ультиматум истекает, что дальше?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саудовская Аравия закрыла единственную сухопутную границу Катара

Во вторник в полночь истекает срок, к которому Катар должен принять 13 требований унизительного ультиматума, предъявленного ему странами Персидского залива.

Ответ Катара уже передан кувейтским посредникам на переговорах. Министр иностранных дел Катара назвал требования настолько нереалистичными, что отрицательный ответ на них был, по его словам, предопределен.

Официальные лица ОАЭ сказали Би-би-си, что после истечения крайнего срока ультиматума предложение Катару вернуться в арабский мир будет отозвано, введенные против него экономические и политические санкции примут постоянный характер, и Катар подвергнется остракизму со стороны ближайших арабских соседей.

Нынешний кризис на Ближнем Востоке важен для Запада по двум причинам.

Во-первых, Катар - ключевой союзник в продолжающейся борьбе против "Исламского государства" (организация запрещена в России и ряде других стран). На территории страны расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская военная база Аль-Удейд.

Во-вторых, стратегические инвестиции Катара в мировую экономику, в том числе в США и Британии, составляют 335 млрд долларов.

Если Запад окажется перед необходимостью делать выбор между Катаром и его противниками, эти инвестиции теоретически могут оказаться под угрозой.

В чем причина кризиса?

В зависимости от того, к чьей версии вы прислушаетесь, причина кризиса либо в терроризме, либо во внешней политике.

Тройка ведущих стран Залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн - обвиняют Катар в поддержке терроризма и экстремизма. К этим обвинениям присоединяются Египет и другие арабские страны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Монархии Персидского залива считают угрозой исламистские группы, такие как "Братья-мусульмане"

По их словам, вот уже в течение 20 лет Катар дестабилизирует регион, поддерживая такие группировки как "Мусульманское братство", "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Они утверждают, что, несмотря на данное в 2014 году Катаром обещание прекратить эту поддержку, она продолжается.

Они также обвиняют Катар в выплате свыше миллиарда долларов выкупа поддерживаемым Ираном шиитским военизированным группировкам за освобождение нескольких членов королевской семьи, захваченных в Ираке во время на охоты на дикую птицу.

Катар отвергает все обвинения в поддержке терроризма, в том числе и в выплате выкупа террористическим группировкам.

Нынешний скандал, по утверждению властей этой страны, не имеет никакого отношения к терроризму и вызван на самом деле стремлением могущественных соседей Катара вынудить его вести свою внешнюю политику в строгом соответствии с линией Саудовской Аравии.

Эти требования министр иностранных дел Катара называет покушением на суверенитет его страны.

Чего же, собственно, требуют страны Залива?

В числе 13 требований ультиматума - закрытие катарской сети спутникового телевидения "Аль-Джазира", которая давно уже является бельмом в глазу консервативных соседей Катара.

Еще одно требование - закрытие турецкой военной базы, недавно усиленной дополнительным персоналом и боевой техникой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Катара обвиняются в финансовой поддержке шиитских вооруженных формирований в Ираке

Так же от Катара требуют сократить дипломатические контакты с Ираном, с которым его связывает самое большое в мире прибрежное месторождение природного газа.

Список требований появился как ответ на высказанное США недовольство тем, что арабские страны не могли ясно сформулировать чего, собственно, они ожидают от Катара в нынешнем кризисе.

Вашингтон, выступающий посредником в споре, попросил, чтобы требования были разумными и осуществимыми.

Есть ли основания предъявлять Катару претензии?

Да, есть. Но точно так же претензии можно предъявить и Саудовской Аравии.

Вот уже много лет Катар поддерживает тесные связи с исламистскими политическими группировками "Братья-мусульмане" и ХАМАС, а также различными исламистскими организациями в Ливии и Сирии. "Аль-Джазиру" обвиняют в предоставлении платформы экстремистским проповедникам, поддерживающим акции, которые большинство людей квалифицируют как террористические.

Окружающие Катар консервативные племенные монархические династии - Аль-Сауд в Саудовской Аравии, Аль-Нахайян в Абу-Даби и Аль-Халифа в Бахрейне - воспринимают эти исламистские группы как прямую угрозу их правлению.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Катара осталось очень мало союзников среди арабских стран

А "Братьев-мусульман" они просто считают синонимом терроризма.

Действительно ли Катар финансирует терроризм? Побывавшие в Лондоне на прошлой недели катарские официальные лица категорически это отрицают.

Однако еще в 2014 году глава катарской разведки рассказывал мне, как им удалось добиться освобождения нескольких заложников, захваченных в Сирии боевиками "Джабхат ан-Нусра". Эта группировка, которую считают террористической, в то время имела тесные связи с "Аль-Каидой".

Похитители вряд ли пошли бы на освобождение заложников, не получив от Катара что-то взамен.

Обвинители Катара опубликовали подробный список из живущих в этой стране 59 человек, которые, по их мнению, уличены в поддержке терроризма. Один из них даже является дальним родственником правящей королевской семьи.

Катар называет список политически мотивированной фальшивкой. По утверждению катарских властей, любой житель Катара, подозреваемый в терроризме, либо осужден, либо находится под круглосуточным наблюдением.

Есть ли основания предъявлять претензии Саудовской Аравии?

Для многих сам факт того, что Саудовская Аравия предъявляет другой стране обвинения в поддержке терроризма, звучит странно.

15 из 19 участников теракта 11 сентября 2001 года были саудовцами (ни одного катарца среди них не было). Свыше четырех тысяч саудовцев влились в ряды ИГ, хотя саудовские власти, пусть с опозданием, но пытались их остановить.

Еще более важным является общность экстремистских взглядов и практик, известная как ваххабизм и объединяющая идеологов ИГ и тысячи религиозных консерваторов в Саудовской Аравии.

В центре этих взглядов - так называемый такфир, в соответствии с которым любой мусульманин может быть объявлен отступником, если он не придерживается консервативной версии ислама.

Для многих сторонников этой идеологии 150-200 миллионов шиитов - неверные. Христианские церкви и любое немусульманское вероисповедание в Саудовской Аравии запрещены. Обезглавливание - метод казни, объединяющий ИГ и саудовские власти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турция отправила на помощь Катару военных и снаряжение

Многие в Саудовской Аравии хотели бы, чтобы страна отошла от столь жесткой интерпретации ислама. Новый кронпринц страны Мохаммед Бинг Салам уже ограничил полномочия религиозной полиции.

Но финансовая поддержка, которую Саудовская Аравия оказывает мечетям, школам и учебникам по всему миру, позволяет обвинять ее в поддержке экстремизма.

Вовлечена ли в этот спор Великобритания?

Напрямую нет. Но Катар призвал своих союзников, включая Британию, помочь снять блокаду, введенную против него арабскими странами.

Ведутся переговоры о создании действующей на территории всех стран Залива системы контроля, которая позволит определить, осуществляет ли та или иная страна тайную поддержку терроризма или экстремизма.

Катар и ОАЭ выразили готовность присоединиться к этой системе. Позиция Саудовской Аравии менее определенная.

Для Великобритании самым опасным вариантом эскалации кризиса будет тот, при котором страны арабского блока вынудят другие государства делать выбор между Катаром и ними, в том числе - и в экономических отношениях. В любом случае для Британии речь идет о миллиардах фунтов.

Катар владеет самым роскошным и престижным лондонским универмагом "Харродс", ему принадлежат 95% акций самого высокого в Европе небоскреба Шард в центре Лондона, 22% лондонской биржи, 6% банка Barclays и 50% делового квартала Кэнари-Уорф на востоке Лондона.

Учитывая приближающийся "брексит", Великобритания не может себе позволить терять такие инвестиции.

Может ли кризис привести к войне?

Маловероятно, но исключать такое развитие событий нельзя.

Представитель правительства ОАЭ сказал мне, что у его страны нет планов военной эскалации конфликта, и что любое вооруженное столкновение будет катастрофой для всех сторон.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Граждане Катара поддерживают своего эмира

У Катара долгосрочное военное соглашение с Турцией, на его территории размещены турецкая и американская военные базы.

Посол Катара в Москве Фахад аль-Аттия сказал мне на прошлой неделе, что присутствие усиленного турецкого контингента помогло Катару избежать вторжения.

Все вовлеченные в конфликт страны потратили и продолжают тратить огромные средства на новейшее западное оружие, которое они ни в коем случае не предполагали обратить против своих соплеменников.

США планируют продать Катару истребители F15 на сумму 12 млрд долларов. Однако пока этот план заблокирован сенатором Бобом Коркером, главой сенатского комитета по внешней политике.

Он настаивает на том, что все американские поставки оружия странам Персидского залива должны быть приостановлены до полного разрешения конфликта.

Почему в конфликт вовлечены Турция и Иран?

Правительство Турции поддерживает Катар, отправляя туда свои войска и материальную помощь на случай прекращения воздушных связей с соседними странами Залива.

И Турция, и Катар поддерживают политический ислам, и на прошлой неделе высокопоставленная катарская делегация встретилась с министром обороны Турции для обсуждения будущего сотрудничества и проведения совместных военных учений.

Ситуацию осложняет то, что Турция, уже и так вовлеченная в гражданскую войну в Сирии, является членом НАТО.

Иран граничит с Катаром по морю, и они совместно владеют огромным газовым месторождением Северное/Южный Парс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Катар обвиняется в поддержке связаных с "Аль-Каидой" группировок в Сирии

Большую часть продуктов питания Катар импортирует. Поскольку сухопутная граница с Саудовской Аравией сейчас закрыта, Иран осуществляет регулярные воздушные поставки продовольствия.

Катарцы уже сравнивают ситуацию с блокадой Западного Берлина в 1948 году.

Катар утверждает, что у него есть полное право поддерживать добрососедские отношения с Ираном. Катарские власти указывают, что Оман, еще одно арабское государство Залива, делает то же самое без какой бы то ни было критики в свой адрес.

В долгосрочной перспективе, если нынешний кризис не найдет разрешения, можно ожидать дальнейшего укрепления связей между Катаром и Ираном.

Что же дальше?

До сих пор предпринимаемые Кувейтом и США посреднические усилия не привели к наведению мостов через разделяющую стороны пропасть.

Саудовцы отказываются идти на какие бы то ни было уступки в своих требованиях. Эмираты говорят, что Катару нельзя верить ни на грош, а Катар говорит, что не начнет переговоров до тех пор, пока не будет снята блокада страны.

В среду в Каире должны встретиться министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. Они обсудят координацию своих дальнейших шагов.

Даже если удастся найти некую формулу, которая сможет сохранить лицо и в то же время хотя бы частично снять нынешние санкции и сгладить наиболее острые противоречия, раны, нанесенные нынешним конфликтом, слишком глубоки.

Основанный в 1981 году Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива по сути дела распущен и вряд ли окажется в состоянии возродиться в своей прежней форме как единая действующая организация.

На практике, если исключить маловероятную полную капитуляцию Катара, это означает фактический раскол арабских государств Персидского залива на три пока еще не декларированных блока.

Самый жесткий - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. Это самые непримиримые критики Катара.

Катар, если не капитулирует, останется по сути дела в одиночестве при поддержке неарабских Турции и Ирана.

Оман и Кувейт сохранят нейтралитет. Они хотят поддерживать добрососедские отношения с обеими сторонами, и для них нынешний конфликт крайне нежелателен.

Главным бенефициаром такого будущего раскола арабских стран Залива будет Иран, закоренелый враг Саудовской Аравии и ИГ, всегда с радостью готовый воспользоваться любой слабостью своих врагов.