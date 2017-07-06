Силовики пришли в штабы Навального. Почему сейчас?

Правообладатель иллюстрации Геодакян Артем Image caption 6 июля следственные действия начались сразу в нескольких помещениях, связанных с предвыборным штабом Навального

Правоохранительные органы под разными предлогами обыскивают избирательные штабы оппозиционера Алексея Навального. Обыски прошли в Москве, Новосибирске, Краснодаре и других городах. Соратники Навального связывают это с акциями, которые они собираются провести в выходные.

Спор арендаторов

Утром в четверг, 6 июля, сторонники Навального, пришедшие на работу в офис на Садовнической набережной в Москве, обнаружили решетки на окнах и спиленные ручки дверей. Когда один из сотрудников попытался войти в помещение, его грубо вытолкали люди в штатском.

Дежуривший в штабе ночью сотрудник Александр Туровский не выходил на связь. Прибывшие сотрудники полиции отказались открывать помещение. В офисный центр не могли попасть и другие арендаторы.

Сотрудники штаба Навального вызвали слесаря и начали работать с волонтерами на улице.

Охранник здания позже объяснил, что сотрудники УВД Центрального административного округа проводят в офисе следственные действия. Позже полиция рассказала, что обыски проводились из-за спора между владельцем здания "Балчуг Эстейт" и арендатором ООО "Паритет МГ".

"Паритет" не имел права сдавать помещения в аренду другим компания без письменного разрешения владельца", - рассказал приехавший к офису адвокат "Балчуг Эстейт" Павел Зайцев.

Из-за нарушения "Паритетом" этого условия собственник решил обратиться в полицию. "К штабу Навального у нас пока претензий нет", - сказал юрист.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Адвокат Павел Зайцев настаивает, что силовики появились в штабе Навального только из-за спора арендаторов

Адвокат также продемонстрировал постановление об обыске (есть в распоряжении Би-би-си), на основании которого силовики пришли в здание. Из него следует, что "Паритет" в нарушение условий договора "самовольно" сдал часть помещений в аренду.

В итоге в здании провели перепланировку и строительные работы, ущерб от которых, по оценке "Балчуг Эстейт", превысил 1,3 млн рублей, сказано в постановлении.

Следователи также изъяли материалы со склада в Москве, где хранились газеты, листовки, значки и другая агитация, рассказал Би-би-си начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Пропавший Туровский нашелся ближе к вечеру - он позвонил в штаб и сообщил, что его везут в Замоскворецкий суд. Активисту вменили статью о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Дежуривший в штабе рассказал своим коллегам, что около пяти утра в помещение ворвались силовики, избили его, а затем отвезли в ОВД "Замоскворечье", где не давали связаться с адвокатом. У активиста разбито лицо, и прямо из здания суда его отвезли в институт Склифосовского в сопровождении сотрудников полиции, передавали корреспонденты Би-би-си.

Сам Навальный до пятницы отбывает административный арест в изоляторе временного содержания. Суд арестовал его 12 июня, когда оппозиционер призвал своих сторонников провести акцию в центре Москвы, несогласованную с властями.

Что происходит со штабами

Правоохранительные органы активно проверяют штабы политика и в других городах: в Вологде полиция изъяла агитационные материалы, в орловском штабе полиция пришла по заявлению об экстремизме, в Новосибирске из штаба изъяли газеты и оборудование после звонка о якобы заложенной бомбе.

В Перми в четверг задержали автомобиль с листовками с призывом выйти акцию сторонников Навального, которая пройдет в разных городах России в субботу, сообщил штаб в сети "ВКонтакте". В Астрахани полиция также изъяла листовки после обыска в местном штабе, сообщил Интерфаксу координатор Илья Дьяконов.

Навальный начал открывать избирательные штабы по всей стране около полугода назад, сейчас его сторонники создали уже 58 региональных отделений.

В декабре политик объявил, что собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Для того, чтобы выдвинуться, ему необходимо собрать 315 тыс. подписей по всей стране.

Почти все открытия штабов сопровождались пикетами провластных организаций. В Санкт-Петербурге штаб пикетировал "Антимайдан", в Кирове подожгли машину координатора штаба. Во Владивостоке на дверях штаба сменили замки.

В Нижнем Новгороде двери в штаб залили монтажной пеной. В Краснодаре на офис напали члены движения "Отряды Путина". В Барнауле напали с ножом на координатора штаба, а офис пытались поджечь.

Самого Навального в Барнауле в марте облили зеленкой. В конце апреля в него снова плеснули зеленкой, после чего ему диагностировали ожог роговицы. Навальному позволили отправиться на лечение в Испанию.

Сам оппозиционер заявлял о причастности к нападениям Кремля. А издание "Газета.Ru" со ссылкой на свои источники в администрации президента в апреле писало, что в Кремле дали указание региональным властям пресекать нападения на активистов. По словам собеседника издания, это якобы лишь приковывало внимание к деятельности оппозиционера.

От патриотов к силовикам

Скандалы вокруг штабов Навального не просто не прекратились: в последнюю неделю обысками и закрытиями штабов занимаются уже не патриотические активисты, а правоохранительные органы.

Сторонники оппозиционера утверждают, что такого обострения вокруг штабов Навального, как в последние несколько дней, раньше не было.

"К выходу Алексея из спецприемника мы запланировали "агитационный субботник" 8-9 июля. В нем будут участвовать все наши штабы по стране. Под это мы напечатали множество материалов", - рассказал Би-би-си директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

"Я уверен, чтобы не дать нам провести субботник, полиция и все остальные нас атакуют", - сказал он.

Власти не хотят совсем прекратить деятельность Навального и его сторонников, считает политолог Николай Миронов.

"Власти хотят не прекратить, а снизить активность сторонников Навального, чтобы она не ширилась, а оставалась в рамках городского протеста. Кремлю не нужно, чтобы его газеты читали социальные слои, которые обрабатываются телевизором", - рассуждает Миронов.

Внутриполитический блок Кремля, возглавляемый Сергеем Кириенко, контролирует губернаторов, но не держит под контролем деятельность силовиков, утверждают три знакомых с планами Кремля собеседника Русской службы Би-би-си, пожелавшие остаться неназванными.

Скорее всего, по словам источников, это собственная инициатива силовиков.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сторонники Навального считают, что силовики пытаются сорвать агитацию за Навального

Однако работе штабов в регионах мешают не только силовики: региональные власти перестали согласовывать сторонникам Навального установку агитационных кубов и проведение пикетов, рассказал "Ведомостям" глава избирательного штаба Волков.

Отказывая в согласовании, чиновники утверждали, что агитация "преждевременная" и вводит в заблуждение избирателей, так как официально выборы президента 2018 года еще не назначены.

За рамками выборов

Навальный раньше других политиков, когда-либо заявлявших о президентских амбициях, начал вести избирательную кампанию. Пока нет ни официального объявления о назначении выборов, ни окончательного решения о том, сможет ли политик баллотироваться в президенты.

В конце июня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вынесла Навальному предупреждение о возможности отмены условного осуждения по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Сотрудники ФСИН уведомили об этом оппозиционера в спецприемнике, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Наличие судимости по закону лишает гражданина пассивного избирательного права - права быть избранным.

Из-за того, что официально кампания еще не началась, Центральная избирательная комиссия России уже называла организацию штабов находящейся "за рамками официальной кампании".

Зарегистрировать Навального - это риск, хотя у него и не высокий рейтинг, поэтому это вряд ли случится, считает политолог Миронов. "Власти не нужно, чтобы появлялась какая-то альтернатива, а Навальный может попытаться использовать эту тему. В любом случае власть будет исходить из рейтингов", - считает Миронов.

Обыски и другие препятствия для работы штабов Навального придают его кампании скандальность, считает бывший член Общественной палаты России Сергей Марков. "Власть должна быть солидной. Атаки на Навального заставляют ему сочувствовать только его сторонников. Большинству населения это внушает только подозрения", - полагает Марков.