Почему от стрельбы в Чикаго гибнет столько людей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По предположению полиции, многие убийства произошли на почве мелких конфликтов

Пятнадцать человек погибли и еще 87 были ранены в результате перестрелок в Чикаго во время празднования Дня независимости США 4 июля.

Большинство беспорядков произошло на неблагополучных окраинах города, причем больше половины перестрелок случилось за последние 12 часов уикенда, сообщает чикагское издание Tribune.

Русская служба Би-би-си решила разобраться, что происходит.

Что произошло?

Вначале празднования Дня независимости протекали относительно спокойно. Во вторник на пресс-конференции полицейский инспектор Эдди Джонсон сообщил об аресте 58 человек по обвинениям в применении оружия и употреблении наркотиков. Задержания были произведены "для обеспечения безопасности жителей во всех районах города", цитировала Джонсона Tribune.

Однако уже спустя несколько часов инциденты со стрельбой фиксировались почти во всех периферийных районах южнее улицы Норт-Авеню, писала газета. Как минимум 43 человека получили огнестрельные ранения в течение 12 часов со вторника на среду.

Власти направили в эту часть города более 1300 сотрудников полиции, однако этого количества оказалось недостаточно для восстановления порядка.

Насколько можно понять, большинство случаев применения огнестрельного оружия не были связаны между собой.

Вспышки насилия во время долгих праздничных выходных для Чикаго - не редкость, хотя в предыдущий праздник полиции удалось заметно ограничить масштабы стрельбы.

Где стреляли?

Большинство перестрелок, что типично для Чикаго, произошло на южных и западных окраинах города.

По данным Tribune, cамым юным из погибших стал 13-летний мальчик, который был серьезно ранен в районе Гаж-парка на юго-западе города в пятницу ночью. 60-летний мужчина из района Лоундэйл, западной окраины Чикаго, стал самой взрослой жертвой перестрелки.

Что спровоцировало стрельбу?

В большинстве случаев стрельба начиналась на почве бытовых конфликтов.

"Люди просто выпивали на протяжении дня, а потом возникал конфликт. Это сильно расстраивает", - сокрушался в интервью Tribune пресс-секретарь чикагской полиции Энтони Гуглиелми.

Стрельба в Смит-Парке, к примеру, произошла из-за того, что люди не смогли поделить площадку для отдыха.

Другой конфликт возник между водителем автобуса и велосипедистом на Стэйт-стрит. Водитель достал пистолет и собирался выстрелить, но полиция вовремя вмешалась.

В общей сложности чикагской полицией с минувшей пятницы было изъято 159 единиц оружия.

"Мы должны изменить фундаментальное отношение к этому вопросу", - отметил Гуглиелми.

Какой была реакция?

Департамент чикагской полиции планирует начать детальную проверку причин перестрелки.

"Мы в полном замешательстве, - сказал Гуглиелми. - Мы провели несколько успешных операций во время праздников, посвященных Дню поминовения [29 мая]. Но наши действия не увенчались успехом в День независимости".

Особое внимание департамент планирует уделить расследованию того, как беспорядочная стрельба могла внести сбой в работу системы ShotSpotter, которая по звуку выстрела определяет местонахождение стреляющего.

Локаторы выстрелов были установлены в районах Энгелвуд и Харрисон, которые традиционно считаются самыми опасными в Чикаго.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на привлечение 1300 служащих полиции, прекратить стрельбу долго не удавалось

Реакция президента Трампа и его администрации

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на помощь чикагской полиции для борьбы с местными преступными группировками агентов ФБР. Он уже не в первый раз выразил намерение помочь городу.

В своем "Твиттере" президент отметил, что количество преступлений и убийств достигло таких масштабов, что федеральная помощь штату Иллинойс просто необходима.

Однако данный вопрос невозможно решить лишь за счет привлечения большего числа полиции и агентов ФБР.

Главными факторами, приводящими к всплескам насилия в Чикаго, называют, как правило, широкую доступность оружия и организованную преступность, расцветающую на почве бедности и безработицы, в первую очередь, среди чернокожего населения. Решение этих проблем в большей степени зависит от властей на уровне штата и города, чем от федерального правительства.

Впрочем, Трамп избирался при значительной поддержке оружейного лобби, а его критики слева сомневаются и в его желании устранить социально-экономические предпосылки к насилию.

Чикаго - не самый опасный город в Соединенных Штатах: в пересчете на душу населения в таких городах, как Балтимор и Сент-Луис, людей убивают больше, отмечает агентство Франс пресс.

Тем не менее, за 2016 год в Чикаго застрелили более 760 человек, что почти на 58% превышает цифру предыдущего года. Также в Чикаго были ранены свыше 4000 человек.

Число убитых с начала года в Чикаго заметно выше показателей в сравнимых по размеру мегаполисах - Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, писала ранее New York Times.