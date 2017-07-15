Правообладатель иллюстрации MIT Image caption Профессор Хью Херр считает, что мы вступаем в эру синтеза человека с машиной

Мы все любим размышлять о том, что будет, когда роботы вкупе с искусственным интеллектом решат, что человек им больше не нужен.

Вряд ли это дело ближайшего будущего. Но на этой неделе я задумался над другой возможностью, куда более вероятной, по моему мнению. Что будет, когда человек решит стать роботом?

"Мы приблизились к важнейшему рубежу во всей истории человечества", - говорит профессор Хью Херр, который возглавляет группу биомехатроники в знаменитом Массачусетском технологическом институте.

Он и его коллеги занимаются поисками путей совершенствования человеческого организма, которые должны избавить нас от инвалидности, связанной с утратой конечностей или способности ими управлять.

Но подобные устройства уже разработаны, возражаю я ему. Чем именно занимаются исследователи в МИТ?

"Мы пытаемся связать нервную систему человека с механическими устройствами, - говорит профессор. - Речь идет о переходе от использования устройств, которые отделены от нашей нервной системы, к полной интеграции физиологии и механики".

Симулякр лодыжки

Профессор Херр пережил двойную ампутацию ног. В 2012 году я наблюдал, как он показывал в Лондоне свое изобретение - невероятно сложные бионические протезы ног, которые позволяли ему двигаться совершенно естественно и даже элегантно.

В 2014 году такие протезы помогли балерине Адрианне Хэзлетт-Дэвис вернуться на балетную сцену менее чем через год после того, как она лишилась ноги в результате взрыва бомбы на Бостонском марафоне.

Media playback is unsupported on your device Бионическая рука: как технологии меняют жизнь

Ее первое публичное выступление после этого заставило присутствовавших на нем зрителей подняться в едином порыве и рукоплескать подвигу танцовщицы.

На прошлой неделе я побывал в лаборатории профессора Херра и его коллег, где они продолжают работать над биомеханическими устройствами. Сейчас их внимание приковано к тому, чтобы научить эти устройства совершать движения, которые человеческое тело проделывает инстинктивно, но которые чрезвычайно сложно воспроизвести механическим путем.

Роман Столяров, один из сотрудников группы, показал мне, как им удалось придать биомеханическим протезам ног способность ориентироваться в пространстве с помощью сенсоров, которые используются в беспилотных автомобилях.

Мозг человека бессознательно меняет геометрию движения ноги при, например, спуске по лестнице. Для этого меняется работа лодыжки и других суставов, чтобы человек мог просто ступать по ступеням. Биомеханические протезы теперь умеют делать то же самое.

"Мотор такого протеза теперь работает в режиме, который симулирует работу реального сустава лодыжки", - рассказывает Роман Столяров.

"Такой протез с помощью встроенных сенсоров определяет свое положение относительно поверхности, и совершает движения, которые ощущаются владельцем как обычная ходьба", - объясняет он.

Дальше, быстрее, сильнее

Инвалид Райан Кэннон сотрудничает с учеными в испытаниях новых протезов. Он утратил ногу после осложнений в результате перелома.

"Я могу теперь двигаться более ритмично и естественно и поэтому устаю гораздо меньше, - говорит он. - Я научился ходить гораздо быстрее и дальше, и у меня остается достаточно сил на другие дела".

Image caption Новый протез определяет свое положение в пространстве с помощью датчиков

Но работа группы не связана только с разработкой и совершенствованием протезов. Они хотят создавать устройства, которые превосходили бы способности человеческих органов.

"Например, проект создания экзоскелета, который позволит сократить нагрузку при ходьбе на 25%, - рассказывает исследователь Тайлер Клайтес. - То есть, если вы пройдете в таком устройстве 100 км, по ощущениям это будет как 75".

"Мы научились этому уже сегодня. Такие устройства, как я считаю, будут через несколько лет производиться на продажу", - обещает он.

Подобные устройства разрабатываются и другими научными и техническими центрами. Американская торговая сеть Lowes испытывает сейчас экзоскелеты для своих сотрудников, созданные фирмой Virginia Tech, которые позволяют им поднимать тяжелые грузы.

"Я считаю, что мы вступает в эпоху, когда различия между биологическими и синтетическими системами становятся все менее четкими", - говорит Тайлер Клайтес.

Он предупреждает, что человечество может столкнуться в будущем с новым неравенством: между богатыми, которые смогут позволить себе физическое и интеллектуальное превосходство с помощью достижений бионики, и бедными, которые останутся обычными людьми.

Впрочем, профессор Херр считает, что со временем стоимость новых биомеханических протезов снизится настолько, что они станут доступными всем.

"Эти устройства становятся всё дешевле, - указывает он, - и трудно представить, чтобы они могли создать новый раскол в обществе".

Новый протокол для ампутаций

Однако пока что работа исследователей направлена в основном на облегчение жизни людей с ампутированными конечностями. Ученые столкнулись в этой области с множеством проблем, одной из самых серьезных является проблема совместимости.

Подобно старым периферическим устройствам в мире компьютеров, которые оказываются несовместимыми с новым поколением вычислительной техники, люди, пережившие удаление конечностей, часто оказываются не в состоянии использовать новые протезы.

Правообладатель иллюстрации Lowes / Virginia Tech Image caption Сотрудники торговой сети Lowes испытывают прототип экзоскелета

Для решения этой проблемы инженеры пытаются изменить протокол, в соответствии с которым сегодняшние хирурги проводят операции по ампутации.

"Тот метод ампутаций, который используется в наши дни, практически мало изменился по сравнению с эпохой гражданской войны в США", - отмечает профессор Херр.

"Сейчас ситуация меняется. Мы работает совместно с медиками над созданием нового интерфейса для подключения к конечности механических и электрических устройств", - говорит он.

По его словам, новый интерфейс позволит мозгу устанавливать прямую связь с протезом, создавая в сознании пациентов ощущение, что они снова обрели контроль над конечностью.

"Мы уже сейчас сталкиваемся с ситуациями, - рассказывает он, - когда люди, получившие новые протезы, начинают нам говорить: "У меня снова есть рука или нога, и она меня слушается".

Как только ученые полностью овладеют этой технологией - а свидетельства того, что в этой сфере происходит быстрый прогресс, в буквальном смысле разгуливают по лаборатории профессора Херра, - люди неизбежно начнут раздумывать о способах совершенствования своих тел за счет пока еще не созданных биомеханических систем.

"В будущем идея использования искусственных материалов в нашем организме станет общепринятой", - считает профессор.