Эффект Диснейленда: нашествие туристов на старые города Европы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Венеции давно жалуются на гигантские круизные лайнеры, и они не одиноки

В мире есть места, где наплыв туристов начинает приобретать очертания цунами.

Прежде всего речь идет о древних городах на побережье Средиземного и Адриатического морей, каменные улицы которых летом переполнены приезжими. Бюджетные авиалинии и круизные лайнеры доставляют туда миллионы туристов каждый год.

Такова судьба хорватского Дубровника - идеально сохранившегося исторического города будто с открытки: с домами из светлого камня на фоне синего моря.

В стенах Старого города живут около полутора тысяч человек - хранителей культурных сокровищ, оставленных римлянами, остготами, венецианцами и Габсбургами.

Эффект Диснейленда

В разгар летнего сезона в гавань города заходят по три огромных круизных лайнера в день - каждый размером с многоквартирный дом. По трапам на берег сходят тысячи туристов - в пять-шесть раз больше постоянного населения Дубровника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Дубровник в последние годы прибывает все больше фанатов телесериала "Игра престолов"

Они присоединяются к толпам приезжих, живущих в местных гостиницах и апартаментах, снятых через интернет. Практически все старые каменные дома в городе превращены в небольшие отели.

Все это создает эффект Диснейленда - ощущение, что вы попали в мир, где живут только другие туристы, продавцы мороженого, экскурсоводы, официанты, служащие отелей и уличные музыканты, которые приводят в движение гигантскую машину туризма.

Марк Томас, редактор англоязычной газеты Dubrovnik Times, так описывает происходящее: "Когда я сюда попал впервые, при виде фотографирующихся людей я останавливался, чтобы не мешать. Но теперь здесь их столько, что если бы я так и поступал дальше, то никуда бы никогда не попал".

"Зима близко"

Проблема Дубровника еще и в том, что помимо исторических корней популярности ему добавил современный феномен - телесериал компании HBO. Город, на протяжении веков сохранявший свой неизменный облик, стал главным местом съемок "Игры престолов".

Поклонники фильма приезжают сюда на паломничества. Один владелец сувенирной лавки, который, по его собственному признанию, никогда не смотрел сериал, рассказал мне, что специально искал в интернете фирменные фразы, которыми можно было бы завлечь фанатов фильма.

"Это выглядит, конечно, безумно, - признает он, - я стою здесь в 35-ти градусную жару и выкрикиваю "Зима близко".

Дубровник - не единственный европейский город, пытающийся найти баланс между стремлением заработать на массовом туризме и необходимостью сохранить уникальное историческое наследие.

Правообладатель иллюстрации Città di Capri Image caption Крошечный остров Капри не в состоянии выдержать постоянного притока гостей

Власти итальянского Капри предупреждают, что остров с его некогда идиллическими улочками и площадями может просто не выдержать наплыва туристов, число которых летом достигает 15 тысяч человек в день.

Флоренция, Барселона и некоторые греческие острова, такие как Санторини, страдают от схожих проблем. Первой, возможно, их на себе испытала Венеция: с 1950-х годов население этого города постоянно убывает под напором миллионов посетителей, прибывающих туда на круизных лайнерах.

Плата за красоту

Массовый туризм остается в целом положительным явлением, и мы, жители развитых стран, почти все в тот или иной момент становимся туристами. Это символ преуспевания и движущая сила экономики.

В последние годы к традиционным туристам - из Британии, Германии и США - добавились новые - представители нового среднего класса из России, Китая и Индии.

Нельзя забывать и про фактор безопасности - люди с большей охотой едут в Европу, чем в такие страны, как Тунис, Турция или Египет, и не похоже, что в ближайшие годы это изменится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Барселоне не все рады притоку туристов

В конечном итоге проблему массового туризма придется решать местным властям в таких местах, как Дубровник, Капри или Венеция.

Пока что мысли об ограничении доступа туристов на древние площади за счет установки турникетов и светофоров для пешеходов представляются несколько фантастическими.

Но если эта туристическая волна продолжит набирать силу, такие идеи могут обернуться повседневностью.