Фото: в Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары
Черногория обратилась с международному сообществу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с лесными пожарами.
В соседней Хорватии пожары приближаются ко второму по величине городу страны Сплиту.
Пожары бушуют вдоль Адриатического побережья уже несколько дней, вызванные необычной жарой и отсутствием осадков.
Многие жители Хорватии уезжают в направлении Черногории, надеясь укрыться там от пожаров.
Торговый центр в Сплите пришлось эвакуировать из-за опасной близости к огню. В город прибыли члены правительства для срочного совещания.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китаревич из-за кризиса прервала визит в Австрию.
Ситуацию осложняют сильные северные ветры и затянувшаяся жара. Вечером в понедельник ветер заново раздул лесные пожары в районе Сплита, и в некоторых районах на его окраинах была объявлена эвакуация. Из-за пожаров перекрыты дороги к югу от города.
Туда прибыли подразделения хорватской армии, которые принимают участие в тушении городской свалки, загоревшейся от соседнего леса.
Мэр Сплита заявил, что главная опасность миновала, но лесные пожары еще не потушены. Власти в Хорватии сообщают, что среди туристов пострадавших нет и что огонь должны взять под контроль уже в ближайшие часы.
Южнее по побережью в Черногории лесные пожары по-прежнему угрожают городам Тиват и Херцег-Нови, а деревня Дурашевичи уже охвачена огнем.
Другие средиземноморские страны также сталкиваются с угрозой лесных пожаров.
Пожар вспыхнул в сосновом лесу близ города Кастельфусано в Италии, на побережье к юго-западу от Рима, а с пляжей в Остии видны клубы дыма в этом районе.
В Португалии в том же районе, где в июне погибли от лесных пожаров 64 человека, в округе Педроган-Гранди объявлено чрезвычайное положение.
На юге Франции к северу от Ниццы лесной пожар уничтожил 120 гектаров прибрежных лесов.
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