Фото: в Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На побережье Адриатики на границе между Хорватией и Черногорией многим деревням угрожают лесные пожары

Черногория обратилась с международному сообществу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с лесными пожарами.

В соседней Хорватии пожары приближаются ко второму по величине городу страны Сплиту.

Пожары бушуют вдоль Адриатического побережья уже несколько дней, вызванные необычной жарой и отсутствием осадков.

Многие жители Хорватии уезжают в направлении Черногории, надеясь укрыться там от пожаров.

Торговый центр в Сплите пришлось эвакуировать из-за опасной близости к огню. В город прибыли члены правительства для срочного совещания.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вечером в понедельник в окрестностях Сплита в районе Стобречь

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китаревич из-за кризиса прервала визит в Австрию.

Ситуацию осложняют сильные северные ветры и затянувшаяся жара. Вечером в понедельник ветер заново раздул лесные пожары в районе Сплита, и в некоторых районах на его окраинах была объявлена эвакуация. Из-за пожаров перекрыты дороги к югу от города.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие дороги рядом со Сплитом перекрыты

Туда прибыли подразделения хорватской армии, которые принимают участие в тушении городской свалки, загоревшейся от соседнего леса.

Мэр Сплита заявил, что главная опасность миновала, но лесные пожары еще не потушены. Власти в Хорватии сообщают, что среди туристов пострадавших нет и что огонь должны взять под контроль уже в ближайшие часы.

Южнее по побережью в Черногории лесные пожары по-прежнему угрожают городам Тиват и Херцег-Нови, а деревня Дурашевичи уже охвачена огнем.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Местные жители помогали пожарным тушить огонь в лесу на полуострове Лустица близ города Тиват в Черногории

Другие средиземноморские страны также сталкиваются с угрозой лесных пожаров.

Пожар вспыхнул в сосновом лесу близ города Кастельфусано в Италии, на побережье к юго-западу от Рима, а с пляжей в Остии видны клубы дыма в этом районе.

В Португалии в том же районе, где в июне погибли от лесных пожаров 64 человека, в округе Педроган-Гранди объявлено чрезвычайное положение.

На юге Франции к северу от Ниццы лесной пожар уничтожил 120 гектаров прибрежных лесов.

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