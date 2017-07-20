Убийство Павла Шеремета: что мы знаем о расследовании год спустя

Media playback is unsupported on your device Что известно об убийстве Павла Шеремета год спустя?

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет.

На день публикации этой статьи украинские правоохранительные органы не смогли назвать ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.

В конце июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что в расследовании нет "серьезного прогресса", а на прошлой неделе международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвала украинские власти привлечь к следствию иностранных экспертов.

Попробуем подытожить имеющуюся на данный момент в открытых источниках информацию о расследовании убийства Павла Шеремета.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Спустя год после убийства Павла Шеремета существенного прогресса в его расследовании нет

День убийства

В среду, 20 июля прошлого года, около 7:45 утра, в центре Киева на пересечении улиц Франко и Хмельницкого прозвучал взрыв.

Взорвался красный "Субару", в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы, полученные им в результате взрыва, были настолько тяжелыми, что он скончался в карете скорой помощи.

Уже спустя считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, на протяжении последних пяти лет проживавший в Киеве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Машина, в которой ехал Павел Шеремет, была подорвана при помощи самодельного взрывного устройства

Президент Петр Порошенко выразил сочувствие родным и близким погибшего и собрал в своей администрации совещание глав силовых ведомств Украины, по итогам которого было принято решение создать оперативную группу с сотрудниками полиции и Службы безопасности в составе.

Позднее стало известно, что к расследованию будут привлечены иностранные следователи - в частности, представители ФБР.

Посольство США, посол ЕС в Киеве и представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова в первые часы после взрыва призвали украинские власти полностью расследовать убийство журналиста и наказать виновных.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что погибший имел российское гражданство, и заявил, что его убийство является "поводом для серьезного беспокойства в Кремле".

Вечером того же дня несколько сотен человек приняли участие в акции памяти Павла Шеремета на Майдане Незалежности в центре Киева.

Первые версии

Уже в день взрыва советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит назвал четыре основные версии, отрабатываемые следователями.

Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ, а кроме того, в своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусские и российские власти.

Второй версией, по словам Тандита, были неприязнь в отношениях или личные мотивы.

Третья версия - "российский след" якобы с целью дестабилизации ситуации на Украине - нашла немало сторонников в социальных сетях непосредственно после убийства.

Ее сторонники обращали внимание на то, что взрыв, убивший Шеремета, произошел накануне многотысячного крестного хода, запланированного на 27 июля прошлого года православной церковью Московского патриархата в центре Киева.

Украинские силовики заявляли, что массовое скопление верующих может стать удобной мишенью для различного рода провокаций.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Следователи называют приоритетной версией убийства Шеремета его профессиональную деяельность, однако не исключают и другие версии

Наконец, четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Алену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководительницу влиятельного интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал взорвавшийся автомобиль.

Эту версию косвенно подтверждало поручение Петра Порошенко предоставить Притуле государственную охрану в день убийства Шеремета.

Спустя несколько дней генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие определилось с ключевой версией убийства журналиста.

"Следствие рассматривает все версии, но ключевой считается месть за профессиональную деятельность Павла", - сказал он.

Фанатики и Троян

Впрочем, звучали и другие версии убийства журналиста.

"(Убить Шеремета могли) фанатики, которые могли прийти и с оккупированных территорий, или откуда угодно. Они, например, могли воспринимать Шеремета как предателя. Это может быть какая-то личная месть. Фанатик - это особая категория - самое страшное оружие", - заявил "Украинской правде" заместитель руководителя национальной полиции Украины Вадим Троян.

Фамилия самого Трояна тоже звучала в контексте расследования этого убийства.

Дело в том, что Павел Шеремет и Алена Притула в конце 2015 года обращались в правоохранительные органы по поводу якобы ведущейся за ними слежки.

Вскоре после убийства журналиста в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что якобы инициатором негласного наблюдения за Шереметом был именно Троян.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За несколько месяцев до убийства Павел Шеремет обращался в правоохранительные органы по поводу ведущейся за ним слежки

Несмотря на то, что источники данных не принадлежали к числу респектабельных информагентств, МВД провело по этому поводу специальную служебную проверку и заявило, что эта информация не подтвердилась.

Позднее с заявлением о непричастности к слежке за журналистами "Украинской правды" выступила и Служба безопасности Украины.

Мужчина и женщина

Расследование дела об убийстве Шеремета с первых дней находилось в фокусе украинских СМИ.

Следователи не слишком активно делились с журналистами его подробностями, ссылаясь на тайну следствия.

Тем не менее, уже через день после взрыва интернет-издание "Обозреватель" опубликовало видеонарезку записей камер наблюдения вблизи дома, в котором жил Павел Шеремет.

На нечетком видео фигурировали мужчина и женщина, причем женщина на записи, говорилось в комментарии к ней, физически закладывала взрывчатку под днище автомобиля.

Поначалу правоохранители говорили, что публикация этих видео навредила следствию, однако уже через несколько дней полиция распространила еще одну нарезку видео, уже в лучшем качестве.

Сейчас следователи заявляют: записи камер наблюдения в ночь перед убийством позволяют предполагать, что взрывчатку под место водителя около 2:40 ночи накануне взрыва закладывала женщина, которая действовала совместно с мужчиной.

Правообладатель иллюстрации National Police of Ukraine Image caption Следователи говорят, что взрывчатку в автомобиль Шеремета в ночь накануне убийства закладывали мужчина и женщина

В полиции также говорят, что в записях камер видеонаблюдения вблизи дома Шеремета на протяжении нескольких дней перед его убийством замечены люди, которые вели себя "атипично": "следили за происходящим, вели фото-видеофиксацию", возможно, готовясь к преступлению.

Фотороботы подозреваемых в убийстве Павла Шеремета до сих пор не обнародованы. В полиции заявляют, что имеют на этот счет собственные соображения.

"Когда мы опубликуем фоторобот убийц, это будет означать, что мы в тупике", - заявил в феврале этого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Отчитываясь о состоянии расследования в начале этого года, министр рассказал, что незадолго до смерти Павел Шеремет ездил в Москву, где общался с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, а также поговорил с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой.

По словам Авакова, следствие не исключало, что Шеремет стал жертвой "заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из РФ".

"Нет прогресса"

В феврале этого года следователи отчитались о проделанной работе: в рамках расследования дела об убийстве Шеремета ими было допрошено свыше 1800 человек, получено больше 400 разрешений на доступ к информации мобильных операторов по почти 19 тысячам абонентских номеров.

Кроме того, в распоряжении следствия имелось более 150 терабайт информации с камер наблюдения.

Тем не менее, обнародованный в мае этого года фильм - журналистское расследование проекта "Слідство.Інфо" и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) "Уби" - поставил перед обществом ряд вопросов о качестве официального следствия.

Авторам фильма удалось получить доступ к видеозаписям камер наблюдения, которых не было в распоряжении следователей.

Кроме того, они пообщались с людьми, которые были в ночь накануне убийства вблизи автомобиля Павла Шеремета, к которым у следствия на тот момент не возникло вопросов, в том числе с бывшим сотрудником украинской спецслужбы.

"Я ждал больших результатов и не удовлетворен, что у нас до сих пор нет убийцы, он не привлечен к ответственности", - признал после выхода этого фильма на экраны президент Украины Петр Порошенко.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время силовики должны отчитаться о ходе расследования убийства Павла Шеремета

В июне этого года в отсутствии серьезного прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета признался генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом же речь идет в отчете международного Комитета защиты журналистов (CPJ) о расследовании убийства, опубликованном в июле.

"Украинские власти заявляют, что они настроены на раскрытие убийства Павла Шеремета, но не предлагает никаких очевидных доказательств в поддержку своей основной версии расследования - российского следа… Наблюдатели за ходом расследования опасаются, что органы власти, вполне вероятно, не в полной степени изучают версию о возможном украинском следе", - говорится в отчете.

Авторы документа рекомендуют украинским властям привлечь к расследованию убийства Павла Шеремета независимых международных следователей, которые могли бы обеспечить "тщательное изучение каждого мотива и осуществление правосудия".

На прошлой неделе, на встрече с представителями CPJ и родными Павла Шеремета, президент Украины Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о результатах следствия.