Ученые бьют тревогу: Земля превращается в планету Пластик

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пластиковые отходы накапливаются на свалках по всему миру

Земляне всего за каких-то 65 лет сумели произвести 8,3 млрд тонн пластмассы. Примерно столько же весят 25 тысяч нью-йоркских небоскребов Эмпайар-стейт-билдинг или 1 миллиард слонов.

Все это подсчитали американские ученые из калифорнийского Университета Санта-Барбары, опубликовавшие свои выводы в журнале "Science Advances".

Самая большая проблема заключается в том, что многие продукты из пластика, такие как упаковочный материал и полиэтиленовые пакеты, используются очень недолго, а затем выбрасывается.

Более 70% всей произведенной пластмассы теперь валяется на мусорных свалках или просто засоряет окружающую среду, в том числе - мировой океан.

"Мы очень быстро превращаемся в пластмассовую планету, и если мы не хотим жить в таком мире, нам надо пересмотреть то, как мы используем некоторые материалы и, в частности, пластик", - заявил Би-би-си руководитель исследования, промышленный эколог Роланд Гейер.

Под его руководством ученые-экологи впервые оценили, сколько всего пластмассы было произведено в мире, как и где все эти полимеры используются и где они в результате оказываются.

Вот основные выводы ученых:

в мире произведено 8 300 000 000 тонн пластмассы

половина ее была произведена за последние 13 лет

около 30% всей произведенной ранее пластмассы до сих пор в обороте

из всей выброшенной пластмассы только 9% было переработано

около 12% было сожжено, 79% отправлено на мусорные свалки

самый короткий срок использования изделий из пластмассы - в упаковочной отрасли: меньше года

самый долгий срок использования изделий из пластмассы - в строительной индустрии и машиностроении

если нынешняя тенденция производства сохранится, к 2050 году будет произведено 12 млрд тонн пластмассы

В 2014 г. в Европе перерабатывалось 30% пластиковых отходов, в Китае - 25%, в США - 9%

Пластмассовое цунами

Пластмасса - это, конечно, удивительный материал: гибкий, прочный, востребованный в разных сферах. Благодаря этим свойствам его производство и использование стали расти колоссальными темпами.

По объемам производства пластмасса, возможно, уступает только стали, цементу и кирпичам.

С самого начала массового производства пластмассы в 50-х годах прошлого века полимеры стали окружать нас повсюду: мы заворачиваем в них продукты, производим из них массу изделий и товаров - от одежды до частей самолетов.

Неудержимое производство пластика стало проблемой, потому что ни один из широко используемых сегодня полимеров не обладает способностью к биораспаду.

Способов навсегда избавиться от пластмассы немного. Ее можно уничтожить термическим способом в процессе пиролиза или же просто сжечь, хотя последний вариант вреден как для человека, так и для окружающей среды.

Так что горы пластика продолжают расти, и как утверждает Роланд Гейер и его коллеги-экологи, его уже накопилось столько, что пластмассой можно полностью покрыть большую страну, такую как Аргентина.

"Мы не устаем повторять: невозможно справиться с тем, что нельзя подсчитать. Поэтому наша идея в том, чтобы просто представить миру эти цифры, не утверждая при этом, что именно надо делать, и просто начать на эту тему конструктивную дискуссию", - говорит ученый.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна из возможностей сокращения отходов - многократная переработка изделий из пластика

Океанограф Эрик ван Себил из Университета Утрехта в Нидерландах как раз занимается тем, что отслеживает пластмассу, попадающую в моря и океаны. "Мы оказались перед пластмассовым цунами, и нам надо с этим что-то делать", - сказал он, ознакомившись с исследованием.

"Нам надо радикально пересмотреть то, как мы поступаем с пластиковыми отходами. Если нынешняя тенденция продолжится, мы не сможем раньше 2060 года добиться того, чтобы больше пластика уходило в переработку, чем на помойку, или где-то терялось. Совершенно понятно, что мы не можем столько ждать", - сказал океанограф в интервью Би-би-си.

Профессор-океанолог Ричард Томпсон из Университета Плимута указывает на то, что если бы товары из пластмассы производились с учетом их будущей переработки, они могли бы использоваться многократно.

"Некоторые говорят, что пластиковую бутылку можно было бы переработать 20 раз. Это уже существенное снижение отходов. Но сейчас наши возможности ограничены качеством материала".

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, автор исследования Роланд Гейер говорит: "Краеугольный камень переработки - это использование материала столько раз, сколько это возможно. Но наше исследование показывает, что 90% уходящего в переработку материала, - а это, как мы подсчитали, 600 млн тонн, - перерабатывается только один раз".