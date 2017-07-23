Человек vs животное: Майкл Фелпс проплыл наперегонки с акулой, и другие примеры

Правообладатель иллюстрации SPL/Discovery Image caption Заплыв Майкла Фелпса и большой белой акулы покажут на канале Discovery

Самый титулованный олимпийский чемпион всех времен, американский пловец Майкл Фелпс, получивший прозвище летучая рыба, проплыл стометровку наперегонки с большой белой акулой.

Этот исторический заплыв будет показан популярным каналом живой природы Discovery.

Фелпс, конечно, демонстрирует невероятные вершины человеческих физических возможностей, но даже его максимальная скорость в воде - 8-10 километров в час, то есть медленнее, чем у акулы.

Чтобы хоть не много уравнять шансы, Фелпс использовал монофин - подобие большой ласты, крепящейся сразу к обеим ногам. Но даже эта мера не приблизила его к возможностям акулы, развивающей в коротких заплывах скорость до 40 километра в час.

Спортсмен также рассказал, что в целях безопасности они с акулой не находились в воде одновременно.

Правообладатель иллюстрации Discovery Image caption Монофин позволил Фелпсу увеличить скорость почти в два раза, но этого все равно было недостаточно

Фелпс - далеко не первый человек, бросивший вызов животному. Люди давно стремятся соревноваться с ними, особенно с теми представителями, которые заведомо намного быстрее человека.

Люди делают это в силу разных причин: одни из-за денег, другие хотят внимания, третьи любят эффектные шоу. А многими движет желание проверить, насколько велики границы человеческих возможностей.

Предлагаем вам еще четыре примера поединков человека и животного.

Знаменитый регбист из ЮАР против геперда

Правообладатель иллюстрации Gallo Images/Getty Images Image caption Брайан Хабана с гепардом

Брайан Хабана, один из самых быстрых игроков в мировом регби, в 2007 году бросил вызов самому быстрому из живущих на суше существ. Эксперимент спонсировался одной из организаций по защите окружающей среды и ставил целью привлечь внимание общественности к сокращению численности гепардов на Земле.

Хабана пробегает 100 метров за 10,4 секунды. Это не так быстро, как Усэйн Болт с мировым рекордом 9,58 секунды, но все равно впечатляет.

23-летний спортсмен решил попробовать. Приманкой для гепарда служила баранья нога на веревке, которую тащили по траве перед животным.

Хабана стартовал раньше животного, он выложился по полной, но на последних секундах гепард его обошел. Регбист потребовал реванша, но снова проиграл.

Итальянский пловец против дельфинов

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Филиппо Маньини плывет наперегонки с дельфинами

Четырехкратный чемпион мира и 17-кратный чемпион Европы Филиппо Маньини в 2011 году соревновался против пары дельфинов в бассейне недалеко от Рима.

Учитывая абсолютное преимущество млекопитающих, итальянец должен был проплыть только одну длину бассейна, а животным предстояло плыть туда-обратно.

Но спортсмену по прозвищу Суперпиппо это не помогло. Позже он признался, что немножко влюбился в Лею - одну из его соперниц.

Американский легкоатлет против лошадей

Правообладатель иллюстрации Bettmann/Getty Images Image caption Джесси Оуэнс обгоняет скаковую лошадь

Чернокожий легкоатлет из США Джесси Оуэнс вошел в историю тем, что одержал несколько побед на Олимпиаде в Берлине в 1936 году на глазах у поборника идеи расового превосходства Адольфа Гитлера.

По сути, Игры в Берлине и были устроены Гитлером для того, чтобы продемонстрировать миру исключительность арийской расы.

Однако в США расовый вопрос тоже стоял остро, легкая атлетика еще не была профессиональным спортом, и Джесси Оуэнс, несмотря на свои заслуги, едва сводил концы с концами.

Чтобы поправить свое финансовое положение, он решил проводить забеги со скаковыми лошадями на глазах у зрителей.

Он уходил на старт раньше. Поговаривают, что он придумал стратегию, при которой стартовый пистолет выстреливал прямо у морды лошади, это приводило лошадь в смятение и давало ему дополнительное время уйти в отрыв.

Чаще всего это срабатывало, но нередко он и проигрывал. Позднее, когда чернокожему населению Америки открылись равные возможности, Джесси Оуэнс занимал пост посла от спорта при президенте Эйзенхауэре.

Звезда американского футбола против страуса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деннис Норткатт играет на позиции ресивера, где важна скорость бега

Ресивер НФЛ Деннис Норткатт в 2009 году без труда одолел страуса Тельму в рамках телевизионного шоу Sport Science.

Но во время первого забега Тельму и Норткатта разделял забор, что заведомо ставило животное в менее выгодную ситуацию.

Второй забег состоялся внутри страусиного загона, и тут уж Тельма не подкачала, спортсмену пришлось догонять ее, пробиваясь сквозь облако пыли.