Почему премьер-министр Японии Синдзо Абэ никому не нравится?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Синдзо Абэ предстоит жесткий допрос в парламенте

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ сейчас непросто - его рейтинги стремительно падают, а неуверенность в том, что он способен быть лидером, растет.

По последним данным опросов, поддержка премьера упала до 30%.

На этой неделе ему предстоит отвечать на непростые вопросы в парламенте. Абэ обвиняют в том, что он использовал свое влияние для помощи старому другу. Премьер-министр заявляет о своей невиновности, но постоянные обвинения могут негативно сказаться на его будущем.

Это не первый кризис в карьере политика. После короткого премьерского срока в 2006-2007 года, в 2012-м он вернулся с обещанием вывести экономику Японии из многолетней стагнации.

Ожидалось, что он пойдет на новый срок в 2018 году и станет самым долгоиграющим премьером послевоенной эпохи.

Что пошло не так

Серьезный провал рейтинга Абэ связан не только с недавними скандалами, но и с тем, как премьер с ними справляется.

Претензии, которые предъявляют ему сейчас - и которые привели к допросу в парламенте, - связаны с протежированием.

Абэ, утверждают его критики, использовал служебное положение, чтобы помочь своему другу получить разрешение на открытие частной ветеринарной школы.

Обвинения преимущественно основаны на показаниях бывшего чиновника министерства образования - тот рассказал, что разрешение было выдано под давлением помощников премьера.

Выдача лицензии противоречит общей позиции властей, настаивающих, что подобные школы вообще не нужны. За последние 50 лет ни одной подобной лицензии в Японии выдано не было.

Единожды солгав

С подобными обвинениями Синдзо Абэ сталкивается не в первый раз.

В марте одна из частных начальных школ приобрела участок земли по подозрительно низкой цене. Ранее эту же школу критиковали за ультрапатриотическую учебную программу, которая противоречила принятому в стране после войны движению в сторону от национализма.

На Абэ вышли после того, как обнаружили, что его жена входит в попечительский совет школы. Позднее директор дал показания, что госпожа Абэ сделала большое пожертвование от имени супруга.

Правообладатель иллюстрации Kyodo/Reuters Image caption Начальная школа купила земельный участок по сильно заниженной цене

Скандал получил огласку, рейтинги премьера пошли вниз, несмотря на заявления политика о том, что он не сделал ничего плохого.

В чем ошибся премьер?

Некоторые из инициатив политика вызывали раздражение.

Когда в 2015 году правительство Японии продавило смену оборонной политики, рейтинг одобрения Абэ снизился до рекордно низких 37%.

Реформы санкционировали возможность отправки Силы самообороны для участия в военных действиях за рубежом - впервые со времен Второй мировой войны. Это противоречит пацифистским нормам, прописанным в конституции страны, которая юридически запрещает Японии участвовать в военных конфликтах.

Японская конституция вообще прямым текстом запрещает создание армии: официально японские Силы самообороны являются не военной, а гражданской организацией. Поэтому заявленное Абэ намерение изменить к 2020 году текст документа, включив туда параграф о формальной легитимизации армии, также вызвал резкую критику.

Кроме того, в этом году, несмотря на противодействие оппозиции, вступил в силу новый антитеррористический закон. Противники закона утверждают, что с его помощью можно ограничивать гражданские свободы.

Масла в огонь подлил скандал вокруг министра обороны Томоми Инада, которую называют протеже премьера и обвиняют в сокрытии документов о подробностях миротворческой операции в Южном Судане, в которой принимали участие японские солдаты, когда там был официально повышен уровень опасности.

И правительство, и министр обороны утверждают, что эти данные никто не замалчивал. Но критики называют этот инцидент еще одним доказательством недостаточной прозрачности отношений между властями страны и ее гражданами.

Какие могут быть последствия?

Ожидается, что на слушаниях в парламенте Абэ будет отрицать все обвинения в свой адрес.

Он уже заявил, что не давал указаний о том, чтобы его другу были предоставлены какие-либо преференции, и настаивает, что последний ни о каких льготах и не просил.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Абэ отрицает все обвинения, которые ему предъявляют

Премьер-министр сможет озвучить свою позицию в парламенте во вторник.

Но из-за падения личного рейтинга политика его обвиняют и в провале его партии на недавних местных выборах в городах Токио и Сендай.

В июле газета "Ёмиури симбун" опубликовала материал о том, что правительство не сможет вернуть доверие население, "если не преодолеет свою надменность".

Японские СМИ строят предположения о том, скажется ли сложившаяся ситуация на шансах Абэ пойти на третий в своей карьере срок.

Давление на премьер-министра настолько сильно, что он уже объявил о намерении провести серьезные перестановки в своем кабинете, которые должны произойти этим летом. И любые изменения будут изучаться максимально пристально.