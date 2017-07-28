Поддержка ДНР может обернуться тюремным сроком в Латвии

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

28 июля 2017

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Mikhail Sokolov/TASS Подпись к фото, Жителям Латвии, сочувствующим сепаратистам Донбасса, может грозить пять лет тюрьмы

Борьба Евросоюза против террористов-одиночек может обернуться уголовным преследованием граждан стран Евросоюза, которые сочувствуют самопровозглашенным образованиям на востоке Украины - так называемым ДНР и ЛНР. Такую перспективу увидели в Латвии.

"Надо сегодня, 23 февраля, помянуть тех, кто погиб, защищая с оружием в руках Донбасс, а значит - и Россию", - написал в "Фейсбуке" Владимир Линдерман, бывший латвийский политик и общественный деятель.

Пока этот пост не содержит ничего запретного, однако после вступления в силу новых поправок к Уголовному закону Латвии ситуация изменится.

Владимиру Линдерману и еще сотням жителей Латвии, сочувствующим пророссийским сепаратистам из донецкой и луганской "народных республик", может грозить пятилетний тюремный срок.

Правительство Латвии одобрило поправки, согласно которым под запрет попадает не только участие в террористической деятельности, пособничество терроризму или призывы к нему, но и прославление терроризма.

Происходящее на востоке Украины латвийские правоохранительные органы иногда классифицируют как терроризм.

Несколько лет назад в отношении того же Линдермана было начато следствие по статье о вербовке с целью совершения теракта. Ему вменялась в вину помощь латвийцам, которые отправились воевать на восток Украины.

По словам Линдермана, начатый процесс не дошел до прокуратуры. "Дело по-прежнему в ПБ (полиции безопасности), я прохожу как лицо, против которого начат уголовный процесс, но никаких движений за почти уже три года не было", - рассказал он Русской службе Би-би-си.

ЕС против терроризма

Необходимость внесения поправок в уголовный закон Латвии, согласно министерству юстиции, обусловлена требованиями новой директивы Европейского парламента о борьбе с терроризмом.

Поправки не могут быть отвергнуты на национальном уровне (им еще предстоит обсуждение в парламенте): европейские директивы обязательны для стран Евросоюза.

А принятие этой директивы в ЕС, в свою очередь, обусловлено "новыми угрозами", в том числе активизацией террористов-одиночек и тех людей, которые возвращаются в ЕС из зон конфликта.

Согласно тексту директивы и аннотации ее первоначального варианта, европейские политики хотят иметь рычаги для борьбы как с этими людьми, так и с распространяемой в интернете пропагандой - то есть прославлением терроризма.

Автор фото, Vladimir Linderman Подпись к фото, Владимира Линдермана обвиняют в помощи латвийцам, которые отправились воевать на восток Украины

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Однако еще на европейском уровне с запретом "прославления терроризма" были согласны не все.

"Термин "прославление терроризма" сформулирован недостаточно четко. Например, во Франции человека приговорили в трем месяцам условно за то, что он свою сеть WiFi назвал Daesh (группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ - прим. ред.). Сочли прославлением терроризма", - рассказал Русской службе Би-би-си Алексей Димитров, советник фракции Зеленых и Европейского свободного альянса в Европарламенте.

"Ни в директиве, ни в латвийском проекте закона четкой формулировки нет - как отделить прославление от упоминания", - отмечает он.

Соответственно, по словам Димитрова, возникает вероятность слишком буквальной трактовки новой поправки властями Латвии - в том числе в контексте украинского кризиса.

"На территории Украины самопровозглашенные республики признаны террористическими организациями, - продолжает он. - Может создаться такая ситуация, когда следственные органы или суд [Латвии] ссылаются на это в качестве доказательства. Есть четкая логическая цепочка, которую можно использовать".

Есть ли в Донбассе терроризм?

Одна из авторов директивы - евродепутат Моника Холмайер - во время пресс-конеференции накануне голосования в Европарламенте сказала, что новые санкции не будут иметь отношения к свободе слова и обмену мнениями относительно событий на востоке Украины. Тут речь идет о борьбе с организованной пропагандой - то есть с организованным прославлением терроризма.

Однако в Латвии не могут точно сказать, каким образом новая поправка будет применяться к тем, кто прославляет сепаратистские формирования. Министерство юстиции посоветовало обратиться с таким вопросом к полиции безопасности.

В ПБ отметили, что военные действия и терроризм являются разными понятиями, которые не исключают друг друга, подчеркнув, что с точки зрения применения законодательных актов каждый случай надо рассматривать индивидуально.

Владимир Линдерман, в свою очередь, считает, что поправки написаны именно для таких, как он. Среди латвийцев его взгляды не представляют собой что-то исключительное. Однако менять свое мировоззрение Линдерман не собирается.

"Это несомненно относится к ситуации в Донбассе, потому что, по-моему, такой проблемы, чтобы кто-то восхвалял радикальный исламский терроризм, нет, - сказал он Русской службе Би-би-си. - Я не собираюсь прекращать свою публицистическую деятельность. Я как был, так и отношусь позитивно к народу и ополчению Донбасса, которые сопротивляются украинизации".

Правда, по словам Линдермана, доказать тот факт, что на востоке Украины речь идет именно о терроризме, латвийским властям будет непросто.

Автор фото, Alexander Kravchenko/TASS Подпись к фото, Линдерман не скрывает, что позитивно относится к вооруженным формированиям так называемой ДНР

Именно этот нюанс, по его словам, объясняет медлительность правоохранительных органов, которые до сих пор не передали его "террористическое" дело в прокуратуру.

В генеральной прокуратуре Латвии отказались объяснить Русской службе Би-би-си, можно ли назвать события на востоке Украины терроризмом.

Профессор Юридического факультета Латвийского университета Валентия Лихолая уверена, что на данный момент невозможно точно сказать, как именно эта статья будет применяться.

Но как минимум статья будет носить предупредительный характер у нее будет.