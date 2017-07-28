Британские русалки: кто они, и почему их вдруг стало так много

Линда Серк

Би-би-си

28 июля 2017

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Лучшие русалки Великобритании в этот уикенд собираются в Нортгемптоне, чтобы побороться за корону красивейшей русалки страны.

Что заставляет этих людей прицеплять хвост, окунаться в воду, где изображать из себя полуженщину-полурыбу?

Корреспондент Би-би-си нырнула в этот странный мир, чтобы узнать его поглубже.

"Невозможно отрицать чувственность русалок"

Подпись к фото, Грейс, нынешняя британская Мисс Русалка, в прошлом году выступала в финале конкурса в Египте

"Когда я росла, как и большинство девочек, я мечтала быть русалкой", - заявляет 25-летняя жительница Рединга Грейс Пейдж, нынешняя обладательница титула "Мисс Русалка".

"Я всегда очень любила петь, с юных лет мне нравились длинные светлые волосы. И море меня привлекало. Так что карьера русалки для меня явно имела смысл", - говорит она.

"Я с опасением отнеслась к титулу "Мисс Русалка" Великобритании, поскольку у меня был минимальный опыт участия в конкурсах красоты. Я не знала, как буду смотреться на фоне профессиональных русалок со всего мира, - рассказывает Грейс Пейдж. - Но международный конкурс "Мисс Русалка" сильно отличается от всего того, что вы ожидаете от конкурса красоты. В Египте (где проводятся финалы конкурса) серьезный акцент делался на том, чтобы сделать что-то полезное для общества и привлечь внимание людей к проблеме сохранения морской жизни".

"Мы посещали местные школы, собирали мусор на пляжах, очищали от него море и даже снимали видео о важности защиты окружающей среды", - говорит она.

"Невозможно отрицать чувственность русалок, но вы можете быть одновременно и невинным сказочным существом, вдохновляющим детей, и манящей мужчин сиреной. Все зависит от того, как вы себя преподносите. Мои имидж и аура на детских утренниках, само собой, совсем не такие, как на вечеринках для ВИП-гостей, где я появляюсь у бассейна".

Подпись к фото, У Грейс свой собственный бизнес по найму русалок, она говорит, что эта профессия требует большого вложения сил и средств

"Если вы хотите стать профессиональной русалкой, вам потребуется взять уроки фридайвинга и получить соответствующую квалификацию. Это позволит вам научиться дольше задерживать дыхание и, что более важно, делать это безопасно".

"Карьера профессиональной русалки - это огромное вложение сил и средств: хвосты, тренинг, страховка, маркетинг и так далее. Не говоря уже о времени, которое на все это уходит, если вы относитесь к делу серьезно.

Как и в любой требующей умения профессии в шоу-бизнесе, для успеха здесь необходима настоящая увлеченность своим делом.

"Современное общество настолько разнообразно и многоцветно, что каждый хочет выразить себя своим собственным, уникальным способом".

"Необходимы ли человечеству конкурсы красоты русалок? Нет. Помогают ли они привнести интерес и волшебство в наш мрачный и сложный мир? Без сомнения!"

"Люди хотят отвлечься от повседневной рутины"

Автор фото, Paul Dale Подпись к фото, Ханна говорит, что русалки создали свою многочисленную общину

"Цель конкурса "Мисс Русалка" - привлечь внимание к сохранению морской флоры и фауны. Предстать в роли морского существа - прекрасный способ рассказать о последствиях засорения мирового океана пластиком и другими отходами", - говорит "Мисс Русалка" Норфолка, 35-летнаяя Ханна Гриффитс.

"Мы хотим, чтобы люди улыбались, но чтобы при этом они получили и послание из глубин".

"Люди хотят отвлечься от ежедневной рутины с ее бесконечными плохими новостями и окунуться во что-то новое и волшебное. У нас большая русалочья община, которая хочет помочь защитить Мировой океан".

"Хороший способ привлечь внимание к чистоте воды"

Подпись к фото, По словам Натальи, споры о том, невинны русалки или порочны, будут продолжаться всегда

"Для меня русалки - это дух природы и мечты", - говорит "Мисс Русалка" Лондона, 32-летняя Наталья Суворова.

"Определенные навыки необходимы, но чтобы стать русалкой, нужно быть мечтательницей, забираться в воду с хвостом и хорошо уметь плавать, получать от этого удовольствие и оставаться самой собой".

"Русалки - веселые, игривые и дружелюбные создания. Но это и отличный способ привлечь внимание к проблеме чистой воды и к тому, как люди влияют на мировой океан".

"Всегда будет много споров о том, невинны русалки или сексуальны, но поскольку это волшебные существа, они помогают и детям, и взрослым верить в чудеса".

"В этом смысле я так и не повзрослела"

Подпись к фото, Джина любит быть русалкой, потому что таким образом она может быть волшебной и не такой как все

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"Мне нравится быть русалкой, потому что я всегда себе такой казалась", - говорит "Мисс Русалка" Беркшира 33-летняя Джина Койл. - Когда я была маленькой, я всегда играла в русалку в ванной, и у меня была кукла Барби - русалка, которую я обожала. И в этом смысле я так и не повзрослела".

"Мне нравится быть русалкой, потому что я могу быть супер волшебной, необычной, непохожей на других, и это удивительное чувство - уметь плавать с хвостом, как русалка".

"Конкурс "Мисс Русалка" Британии - это большой шаг вперед по сравнению с обычным конкурсом красоты. Он сопровождается удивительной благотворительной работой, которую мы делаем, чтобы помочь океанам и морской жизни. Он также помогает людям узнать, что есть такие как мы - русалки, и что все возможно!"

"Я смотрю на русалку как на женщину, просто более волшебную. Русалок описывают как сирен-убийц, как принцесс с сильной волей, и как все остальное между этими двумя полюсами".

"Этот конкурс красоты возник потому, что это волшебство, что он другой и позитивный. Множество девчонок и мальчишек мечтают о том, чтобы встретить настоящую русалку, и я думаю в этом желании люди никогда не взрослеют".

"Русалки очаровывают людей, и это будет всегда".

"Наши различия приветствовались"

Подпись к фото, Софи говорит, что всегда хотела быть русалкой или феечкой

"Ребенком я всегда хотела быть русалкой или феечкой, потому что у них имидж хрупких и нежных, но при этом сильных. Именно такой я хотела стать, когда вырасту", - говорит "Мисс Русалка" Южного побережья 20-летняя Софи Лой.

"Для меня русалка - это не что-то сексапильное, для меня это нечто волшебное, это способ детей и взрослых выразить себя. Но, поскольку до диснеевского образа (фильм "Русалочка") русалки рисовались коварными существами, завлекавшими мужчин с кораблей и лодок в море, на погибель, то я думаю, на нее можно посмотреть и так тоже".

"Когда я подала заявку на участие в конкурсе, я никак не ожидала, что ее примут, не говоря уже о победе".

"Мой рост всего 1,45 м, и я выгляжу очень необычно. Я думала, это будет моим большим недостатком в конкурсе. Но когда я приехала и начались соревнования, оказалось, что все тут такие добрые, все друг друга принимают, наши различия приветствуются, и нас всячески поощряют проявить свои качества на сцене".

Русалки - в разные века и в разных культурах

Автор фото, BOB CARE/AFP/Getty Images

В английском языке слово mermaid (русалка) состоит из старого английского mere (море) и maid (девушка или молодая женщина).

В русском языке слово "русалка", как предполагается, происходит от латинского и греческого названия праздника весны (праздника роз). В русской мифологии, в отличие от английской, изначально русалки были наземными, лесными существами, поэтому у Пушкина русалка "на ветвях сидит".

Первые упоминания о русалках появились примерно в 1000 г. до н.э. на Ближнем Востоке. Сирийская богиня Атаргатис, согласно преданию, превратила себя в русалку в наказание за то, что случайно убила своего любовника-человека.

Мореплаватель Христофор Колумб утверждал, что в 1493 году собственными глазами видел русалок. Историки предполагают, что это были ламантины.

В английском фольклоре русалки приносят несчастье, подплывая к обреченным судам. В лучшем случае они становятся предвестниками плохой погоды.

Сказка Ганса Христиана Андерсона "Русалочка" впервые была опубликована в 1837 году. Это история о молодой русалке, влюбившейся в принца, которого она спасла в воде.

"Фиджийская русалка" - знаменитая подделка, породившая массу копий. В XIX веке она была выставлена в коллекции диковин музея Финеаса Барнума и представляла собой торс молодой обезьяны с пришитым к нему рыбьим хвостом. Барнум уверял, что такие существа водятся у берегов Фиджи.