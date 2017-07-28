Сложная "Югра": позволят ли ЦБ поставить точку в истории банка

28 июля 2017

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Руководство "Югры" пыталось предложить свое решение кризиса, но ЦБ все равно отозвал лицензию

Банк России в пятницу отозвал лицензию у банка "Югра", в котором ранее была введена временная администрация. По мнению экспертов, ЦБ таким образом решил поставить точку в споре о судьбе банка с генеральной прокуратурой, которая пыталась опротестовать решение ЦБ.

"Югра", по данным ЦБ, занимал 29-е место в банковской системе России. Банк активно привлекал депозиты населения: Агентству страхования вкладов (АСВ) придется выплатить 170 млрд рублей компенсаций. Это рекордная сумма за все время расчистки банков, которую с 2013 года проводит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ оценили "дыру" в капитале "Югры", по данным на 22 июля, в 7,04 млрд рублей. Пока это предварительная оценка, окончательно величину "дыры" установит временная администрация, работающая в банке.

Обострение финансовых проблем "Югры" сопровождалось конфликтом ЦБ и генпрокуратуры. "Это само по себе достаточно редкое явление для нашего рынка, при том что в последние годы у многих банков отбирались лицензии", - напоминает начальник департамента финансового анализа КБ "Альба Альянс" Ольга Беленькая.

Конфликт генерального прокуратуры России и центрального банка России начался на прошлой неделе. Прокуратура оспорила действия ЦБ, который ввел временную администрацию в "Югру" и мораторий на выплаты кредиторам.

Генпрокуратура также требовала приостановить страховые выплаты вкладчикам. ЦБ и АСВ не послушались и 20 июля начали выплаты. ЦБ вскоре прислал возражения на действия прокуратуры.

Объявляя в пятницу об отзыве лицензии у "Югры", ЦБ подробно объяснил, что с банком не так. Одна из главных претензий - бизнес-модель банка основалась на финансировании проектов, связанных с собственниками банка за счет вкладов населения.

Основной собственник банка - бизнесмен Алексей Хотин. Он настолько непубличная фигура, что у журналистов даже нет ни одной его фотографии.

ЦБ также заявил, что выявил операции, похожие на вывод активов, а также сомнительные транзитные операции и признаки искажения отчетности.

"В 2017 году Банк России шесть раз информировал генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды - Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций", - говорится в пресс-релизе ЦБ об отзыве лицензии.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, вышел ли ЦБ победителем из этой ситуации и, если нет, то как будут дальше развиваться события.

Дмитрий Мирошниченко, эксперт Центра развития

Я надеюсь, что это победа ЦБ. Во всяком случае, если ситуация развернется в обратную сторону, я буду считать, что это не только поражение ЦБ, но и нашего государства и его жителей.

Хочется надеяться, что сегодня поставлена точка, а не многоточие (восстановить лицензию можно по решению суда). Я, скорее, трактовал бы это так: ЦБ показал себя более сильным игроком в системе органов госвласти.

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О какой-то независимости глобальной речи не идет, ЦБ независим от генпрокуратуры и может успешно ей противостоять. Арбитр, который решал исход этой схватки между ЦБ и генпрокуратурой, встал на сторону ЦБ.

Развернутое повествование на сайте ЦБ о том, чем занимался банк "Югра", это тоже элемент аппаратной борьбы против генпрокуратуры - чтобы показать, кого вы защищали и продолжаете защищать, "это же люди, которые занимаются нехорошими делами".

То, что проблемы огромные, было видно всем, кто смотрел официальную отчетность даже на сайте того же центрального банка.

Максим Осадчий, аналитик банка БКФ

Назвать это решение победой пока сложно. Это ответный удар на действия генпрокуратуры. Теперь ожидаем ее реакцию - вызов брошен.

Возможны несколько сценариев: или прокуроры наносят очередной удар, или отступают. Еще возможен удар третьей стороны.

Скорее всего, "ответка" будет, а какая - неясно: или подковерные игры, или открытый удар, как тот, который уже был нанесен генпрокуратурой.

Это будет сильно зависеть от ряда факторов - например, какие нарушения выявят в "Югре", какая будет обнаружена дыра, будет ли обнаружен вывод активов, покинет ли Алексей Хотин Россию.

Полагаю, что причина противостояния кроется не в юридической плоскости, а в экономической: возможно, в "Югре" зависли чьи-то миллиарды, и "наездом" на ЦБ был организован для возврата этих денег.

Были случаи, когда отзыв лицензии в суде успешно оспаривался. Но я сомневаюсь, что такое возможно в случае "Югры". Да и толку от этого не будет: бодаться с центральным банком себе дороже.

Известны случаи, когда банкам возвращали лицензию, но кончались эти игры, как правило, опять отзывом лицензии, но уже окончательным. Или банк превращался в небанковский кредитную организацию.

ЦБ продемонстрировал свою независимость. Однако продолжается сложная игра, в нее включено много сил. Она остается напряженной, исход может оказаться неожиданным.

Ольга Беленькая, аналитик КБ "Альба Альянс"

В начале было принято решение о моратории и вводе временной администрации, а после этого возникли некоторые претензии со стороны генпрокуратуры. Это само по себе является достаточно редким явлением для нашего рынка, при том что в последние годы у многих банков отбирались лицензии.

Собственники накануне предложили свой план спасения банка, но ЦБ принял решение об отзыве лицензии и достаточно подробно его аргументировал.

Будет ли это точкой? По прежнему опыту это действительно точка. Но теоритически есть вариант, конечно, что это [решение] будет оспариваться в суде. Но, на мой взгляд, вероятность обратного движения очень низка.

Мне показалось, что релиз ЦБ [о лишении банка лицензии] необычно подробный. Дело резонансное, объем вкладов 170 млрд рублей, и такая спорная со стороны собственника история. Собственник говорит, что все было нормально - до тех пор, пока не вмешался ЦБ.