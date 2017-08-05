И снова голый торс: как Путин отдыхал и гонялся за щукой
Пока американские СМИ отпускают колкости в адрес ушедшего в незаслуженный, по их мнению, отпуск президента Трампа, российские активно обсуждают фотографии и видеозаписи российского президента на отдыхе.
- 17 отпускных дней Трампа, или почему в США не принято уходить в отпуск?
- Путин в Крыму погрузился в батискафе на дно Черного моря
- Археологи утверждают, что не подкладывали амфоры Путину
И снова голый торс. И снова разговоры о начале президентской кампании.
Поначалу у заинтересованной общественности возник вопрос: какого же года эти фотографии?
Не утилизация ли это старых, уж в больно хорошей физической форме предстает на них российских президент?
Однако Кремль развеял сомнения: фотографии новые, сняты они в Тыве 1-3 августа, когда Владимир Путин сделал короткий, но плодотворный привал.
Западные СМИ также кинулись обсуждать новые фотографии.
"64-летний Путин известен своими пиар-ходами, демонстрирующими его как крепкого мужика, что поддерживает его заоблачно высокий рейтинг", - отмечает агентство Рейтер.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин не только рыбачил, но и занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам и даже искупался в горном озере, где вода не прогревается выше 17 градусов, как отметил пресс-секретарь.
Российские телеканалы показали кадры подводной охоты, на которых Путин с гарпуном "гоняется за щукой".
В соцсетях тут же появились мемы на эту тему. Один пользователь пошутил: "Путин поймал щуку, исполнил три ее желания и отпустил".
"Что такого хотел попросить Владимир Владимирович у щуки, что гонялся за ней два часа?" - вопрошает другой.
Западные СМИ в унисон отмечают, что этой серией фотографий, сделанных на отдыхе, Путин укрепляет свой богатырский имидж.
"На большинстве фотографий он раздет по торс. И следует сказать, что Путин в хорошей форме для 63-летнего мужчины", - отмечает британская Sun.
Что касается очередного срока, то сам Путин по-прежнему молчит. Во время поездки в Южную Сибирь на одном из совещаний местный житель сказал: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост".
Путин в ответ обещал подумать.
.