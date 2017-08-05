И снова голый торс: как Путин отдыхал и гонялся за щукой

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Западные СМИ отметили неплохую физическую форму российского президента

Пока американские СМИ отпускают колкости в адрес ушедшего в незаслуженный, по их мнению, отпуск президента Трампа, российские активно обсуждают фотографии и видеозаписи российского президента на отдыхе.

И снова голый торс. И снова разговоры о начале президентской кампании.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На отдыхе Путин рыбачил и занимался подводной охотой

Поначалу у заинтересованной общественности возник вопрос: какого же года эти фотографии?

Не утилизация ли это старых, уж в больно хорошей физической форме предстает на них российских президент?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Путин провел отпуск вместе с министром обороны Сергеем Шойгу

Однако Кремль развеял сомнения: фотографии новые, сняты они в Тыве 1-3 августа, когда Владимир Путин сделал короткий, но плодотворный привал.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам Пескова, за щукой Путин "гонялся" два часа, но в итоге "он своего добился"

Западные СМИ также кинулись обсуждать новые фотографии.

"64-летний Путин известен своими пиар-ходами, демонстрирующими его как крепкого мужика, что поддерживает его заоблачно высокий рейтинг", - отмечает агентство Рейтер.

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Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин не только рыбачил, но и занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам и даже искупался в горном озере, где вода не прогревается выше 17 градусов, как отметил пресс-секретарь.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На маску Путину закрепили камеру Go Pro

Российские телеканалы показали кадры подводной охоты, на которых Путин с гарпуном "гоняется за щукой".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В отпуске Путин успел и искупаться

В соцсетях тут же появились мемы на эту тему. Один пользователь пошутил: "Путин поймал щуку, исполнил три ее желания и отпустил".

"Что такого хотел попросить Владимир Владимирович у щуки, что гонялся за ней два часа?" - вопрошает другой.

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Западные СМИ в унисон отмечают, что этой серией фотографий, сделанных на отдыхе, Путин укрепляет свой богатырский имидж.

"На большинстве фотографий он раздет по торс. И следует сказать, что Путин в хорошей форме для 63-летнего мужчины", - отмечает британская Sun.

Что касается очередного срока, то сам Путин по-прежнему молчит. Во время поездки в Южную Сибирь на одном из совещаний местный житель сказал: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост".

Путин в ответ обещал подумать.

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