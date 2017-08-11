Кремль не продлит договор с Татарстаном. Изменит ли это что-то?

Правообладатель иллюстрации TASS/ALEKSEI NIKOLSKIY Image caption Путин и Шаймиев уже договорились о том, что договор продляться не будет, говорят источники Би-би-си

В пятницу истек срок действия договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. Он уже давно не давал никаких особых полномочий республике, но долгое время позволял местному руководству чувствовать себя на равных с Москвой.

Еще несколько недель представители татарской элиты обсуждали судьбу отношений Москвы и Казани на всемирном съезде конгресса татар. В резолюции съезда делегаты попросили сохранить должность президента республики (главы других российских регионов не могут называться президентом), а также подчеркнули важность продления договора о разграничении полномочий.

Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев убеждал собравшихся, что Казань обсуждает все эти вопросы "с представителями федерального центра". "Сейчас идёт обмен мнениями по этим вопросам. Думаю, мы найдём общий язык", - заявил он.

Однако спустя неделю Кремль не сделал ни одного публичного заявления, хоть сколько-нибудь проясняющего судьбу столь важного для татарской элиты договора.

"Позиция будет сформулирована по этому вопросу. И она будет озвучена соответствующим образом, мы вас проинформируем", - сухо ответил журналистам на вопрос о договоре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 12 июля.

В пятницу истекли все возможные сроки, когда можно было считать, что договор действует, но в публичном пространстве царит тишина.

Договора не будет

Уже сейчас ясно, что несмотря на обращения татарских лидеров общественного мнения и непубличный лоббизм в пользу сохранения договора, Кремль не пошел на уступки.

В середине июля с разницей в несколько дней издания РБК и "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщили, что в Кремле отказались сохранять договор об особых полномочиях Татарстана. При этом в Кремле готовы сохранить пост президента республики до 2020 года.

Собеседник Русской службы Би-би-си в Кремле подтвердил эту информацию: "Договор заканчивается и все. Должность президента в республике сохраняется до следующих выборов [руководства республики в 2020 году]".

Такая договоренность была достигнута на встрече Путина и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в конце апреля, когда ему было вручено звание Героя труда, говорил Би-би-си в июле близкий к Кремлю собеседник, не уполномоченный давать комментарии СМИ.

В апреле же Путин принял нынешнего президента республики Рустама Минниханова. Официально пресс-служба Кремля сообщала, что одним из главных вопросов встречи был банковский кризис в Татарстане, в результате которого ЦБ отозвал лицензии у нескольких крупных региональных банков.

Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си говорит, что все представители Татарстана в федеральных органах власти - например, депутаты Госдумы или члены Совета Федерации - получили задачу высказывать публичную позицию Казани в СМИ о сохранении существующего договора.

11 июля депутаты Госсовета Татарстана обратились к Владимиру Путину с просьбой продлить договор между федеральными властями и регионом.

"Мы призываем продлить договор, чтобы не будоражить людей. Нам бы хотелось, чтобы он был", - говорил журналистам спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Правообладатель иллюстрации TASS/ALEKSANDR SENTSOV Image caption В 1994 году Татарстан получил право на собственную конституцию, гражданство и внешнюю политику

Почему он важен для Татарстана?

Договор о разграничении полномочий когда-то давал республике большую самостоятельность, но постепенно обрел символическое значение.

Вопрос особого статуса возник еще с "парада суверенитетов": в 1992 году Татарстан и Чечня стали двумя республиками, отказавшимися подписать договор о федеративном устройстве страны.

Спустя два года президент России Борис Ельцин и глава Татарстана Минтимер Шаймиев поставили подписи под договором "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий".

По этому договору Казань получала исключительное право распоряжаться землей, ресурсами, создать систему госорганов, формировать бюджет, иметь свое гражданство и даже формировать свою международную политику.

Ставший президентом после Ельцина Владимир Путин последовательно выступал против излишней самостоятельности региональных властей.

В августе 2000 года, будучи недавно избранным на первый президентский срок, Путин сравнил несоответствие федеральных и местных законов с миной замедленного действия, которая "должна быть изъята и уничтожена".

С этого момента Кремль начал борьбу за ликвидацию особых статусов.

В 2003 году был принят закон, по которому все договоры между Москвой и регионами должны были быть переутверждены федеральными законами.

Татарстан начал лишаться символических прав: например, были признаны антиконституционными положения, по которым президент республики должен быть двуязычен, а также существование отдельного "гражданства Татарстана".

В середине нулевых к борьбе с особым статусом республики подключилось полпредство президента России в Поволжье. Главой полпредства тогда был Сергей Кириенко. При его участии был написан новый договор, по нему у республики осталось еще меньше полномочий.

После долгих дискуссий подписать его удалось лишь в 2007 году. Казань еще на 10 лет получала право принимать решения по экономическим, экологическим, культурным и другим особенностям Татарстана "в сотрудничестве с центром".

Что будет дальше?

Теперь все тот же Кириенко в должности первого замглавы администрации президента отвечает в Кремле, в том числе, за вопросы региональной политики, - то есть он был среди тех, кто принимал решение о том, чтобы не продлевать договор.

Выступая за продление, представители татарской элиты неоднократно подчеркивали: его необходимость прописана в Конституции республики, и отменять договор - значит менять Конституцию. А вносить изменения в республиканскую конституцию можно только после референдума.

Все понимают, что тема закрыта, и сейчас только ищут подходящую юридическую форму, сказал собеседник Би-би-си, знакомый с ходом переговоров, но не уполномоченный выступать по этому вопросу публично. Уже сейчас Кремль дал понять: договора не будет, останется лишь должность президента. Дальше он должен дать понять Татарстану, что не надо менять конституцию республики.

"Речь в Конституции Татарстана идет о том, что отношения с Россией строятся на основе Конституции России, Конституции Татарстана и договора о разграничении полномочий. Последнего уже нет, а внести изменения в этот пункт можно только через референдум. Но это делать не обязательно", - считает собеседник Русской службы Би-би-си.

Формально окончание срока действия договора в отношениях Москвы ничего не изменит: договор был выхолощен еще 10 лет назад, говорит политтехнолог Аббас Галлямов.

"Однако Татарстан терпит серьезное символическое поражение - он демонстративно ставится в общий ряд с другими регионами. До сих пор жители Татарстана гордились тем, что они не такие, как все. Они единственные, кто сумел сохранить договор, единственные с кем Москве приходится считаться, вести переговоры. Особенно плохо то, что это символическое поражение руководство республики потерпело сразу после банковского кризиса", - говорит эксперт.

"Такой двойной удар спровоцирует рост недовольства и раздражения - и Кремлем, и собственным руководством. Возможно это скажется уже во время голосования на президентских выборах", - говорит Галлямов.

Ликвидация договора закономерна, было бы крайне странно, если бы этого не произошло, говорит Би-би-си президент Институт развития и модернизации общественных связей Федор Крашенинников.

"Если в конце 1990-х годов Шаймиев, Рахимов, Россель и некоторые другие считались тяжеловесами, то потом оказалось, что они по первому свистку сдали свой суверенитет вслед за другими регионами", - продолжает Крашенинников.

Кроме руководителя Чечни, который обладает своими вооруженными формированиями, все остальные губернаторы по сути стали чиновниками администрации президента. По мнению политолога, никакого торга между Кремлем и руководством региона не будет: "Самый дорогой дар для них - сохранение того, чем они обладают сейчас".