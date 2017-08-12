Как парикмахеры спасли девушке волосы и настроение

Правообладатель иллюстрации Kayley Olsson Image caption Волосы 16-летней девушки до и после стрижки

Косметические процедуры, возможно, это не первое средство борьбы с плохим настроением, однако история о том, как двум парикмахерам в Соединенных Штатах удалось помочь страдающей от депрессии юной девушке, моментально вызвала тысячи откликов в соцсетях.

В минувший вторник 20-летняя практикантка из парикмахерской в городе Ватерлоо, штат Айова, опубликовала в "Фейсбуке" историю о том, как к ней в салон пришла школьница с чрезвычайно спутанными, давно нечесанными волосами.

Сегодня я впервые столкнулась с очень непростым случаем - ко мне пришла 16-летняя девочка, у которой вот уже несколько лет серьезная депрессия", - написала Кейли в своем посте, которым поделились более 55 тысяч раз.

Девочка рассказала Кейли, что у нее от осознания своей совершенной никчемности просто опускались руки, и она даже не могла расчесать свои волосы; единственное, на что у нее хватало сил, так это дойти до туалета.

Однако ей предстояло принять участие в групповом фото в школе, и она попросила, чтобы в салоне ей состригли все волосы, поскольку не могла представить себе, как эти спутанные клоки можно расчесать.

Но Кейли вместе со своей коллегой Мэрайей Венгер - которая, как и Кейли, учится на косметолога - отказалась состричь длинные волосы, доходившие девушке до пояса.

"Я просто не представляла, как я смогу состричь ей все волосы. Я сразу поняла, что мы должны оставить ей как можно больше волос, - рассказала Кейли Би-би-си. - Бритье было бы крайним средством, но никто из нас этого не хотел".

И тогда обе студентки-практикантки принялись распутывать девушке волосы и делали это на протяжении 10 часов, потратив на эту клиентку два дня.

Правообладатель иллюстрации Capri College Image caption Кейли Олссон с коллегой два дня распутывала волосы 16-летней клиентки

"Потребовалось немало слов поддержки и утешения и просто обычного разговора, чтобы отвлечь ее от этой болезненной процедуры по распутыванию клоков волос и вообще - чтобы поднять ей уверенность в себе. Мне эти проблемы душевного здоровья, которые приходится преодолевать каждый божий день, и самой не чужды, поскольку у меня была послеродовая депрессия и чувство тревожности", - призналась Мэрайя, у которой двое детей.

"Я знаю, что это такое - чувствовать свою бесполезность; ребенок никогда не должен этого испытывать. Я сразу поняла, что мне надо ей помочь - так же, как и мне когда-то помогли другие люди. Мы все заслуживаем того, чтобы чувствовать себя красивыми", - сказала Кейли.

Кейли и Мэрайя сумели распутать девушке волосы до плеч, состригли оставшееся и сделали укладку. "Честно признаемся, что на нас обеих накатили слезы радости. Последнее, что она [клиентка] мне сказала, было: "Я сегодня благодаря вам на школьных фото буду улыбаться", - рассказала Кейли.

Правообладатель иллюстрации Capri College Image caption 25-летняя Мэрайя Венгер говорит, что ее собственный опыт помог ей распознать проблемы у девочки-подростка

Этот пост на "Фейсбуке" получил без малого 60 тысяч комментариев, в числе которых были и рассказы других женщин о том, как они борются с проблемами душевного здоровья.

"Со мной тоже это было - у меня биполярное расстройство - и был момент, когда я тоже не расчесывала волосы и не ухаживала за собой - так что помни, красавица, что ты не одна такая", - написала, например, Сара-Ли.

"Я сама была в такой же ситуации, и не могу передать, как это утешает, и как важно, чтобы парикмахер попался добрый и понимающий. Меня тоже не осудили и вернули моим волосам их прежнюю красоту", - рассказала Клэр Макдональд.

"Я постоянно борюсь с депрессией и суицидальными мыслями. Порой трудно просто встать с кровати, но я стараюсь отгонять все плохое. К тому же ты красивая и совсем не бесполезная, это точно", - написала еще одна женщина.

"Я так рада, что есть люди, которые понимают психические расстройства... Так что большое тебе спасибо за то, что ты со всей душой отнеслась к этой юной леди", - гласит еще один комментарий.

Многие также делились размышлениями о том, как косметические процедуры и уход за собой могут быть важны для людей, страдающих от депрессии.

"Молодец, что ты поняла, что это психическая проблема и что ты ей помогла вернуть уверенность в себе, исправив ей прическу", - написала Патриция Баррон-Гондейро.