Звездопад года: метеорный поток Персеид в фотографиях британцев

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Звездопад на ветряной мельницей в Западном Суссексе

В ночь на 13 августа в разных частях планеты можно было наблюдать пик метеорного дождя, который известен как метеорный поток Персеид. Би-би-си собрала лучшие фотографии звездопада, сделанные в разных частях Великобритании.

Пик звездопада пришелся на ночь субботы. Метеорный поток Персеиды появляется ежегодно в июле-августе, когда Земля сталкивается с пылевыми частицами кометы Свифта-Туттля.

Правообладатель иллюстрации @KeithTrueman Image caption Кит Труман сфотографировал звездопад на фоне Млечного пути в Эксмуре на юго-западе Англии

Правообладатель иллюстрации Bob Girling Image caption Снимок Боба Гирлинга, сделанный в Чилтоне, графство Оксфордшир

Правообладатель иллюстрации Michiko Smith Image caption Мичико Смит сделала серию снимков из своего сада на зданем дворе в Нормантоне, Западный Йоркшир

Правообладатель иллюстрации Alan Saunders Image caption Алан Сондерс смог снять метеоритный поток из своего дома вблизи Эксетера

Правообладатель иллюстрации Darren Felgate Image caption Читатель Би-би-си Даррен Фелгейт рассказал, что сделал эту фотографию из своего сада рядом с площадкой для крикета в Скарборо

Правообладатель иллюстрации Brian Gibson Image caption Брайан Гибсон сфотографировал поток Персеид на фоне Большой Медведицы из своего дома рядом с Глазго

Специалисты предупреждали, что в этом году увидеть поток Персеид будет сложнее, чем обычно, потому что Луна оказалась в своей третьей фазе. Однако, по словам синоптиков, любителям звездопадов Соединенного Королевства повезло с погодой.

По словам вице-президента британского Общества популярной астрономии Робина Скагелла, интенсивность метеорного дождя достигла пика 12 августа, однако его можно будет наблюдать до 20-х чисел месяца.

"В течение следующих нескольких дней все еще можно будет увидеть звездопад, хотя интенсивность будет уже не такая. Так что если вы все пропустили прошлой ночью, сегодня у вас есть хороший шанс", - сказал Скагелл.

По его словам, метеоры лучше всего видны в ясном небе вдали от застроенных территорий.

Правообладатель иллюстрации Barry Bird Image caption Барри Берд запечатлел на одном снимке поток Персеид, звездное скопление Плеяд и Венеру. Фотография сделана в Уинкомбоме, Глостершир

Правообладатель иллюстрации John-Paul Brophy Image caption Джон-Поль Дрофи сфотографировал небо над Бичи-Хедом в Истборне

Правообладатель иллюстрации Mike Driscoll Image caption Майку Дрисколлу удалось снять, как метеор пролетает на фоне ковша в составе Большой Медведицы в Ашурсте, Хэмпшир

Правообладатель иллюстрации John Cooper Image caption Джон Купер сфотографировал небо над своим садом в Лестершире

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