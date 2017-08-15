Сказочные Галапагосы: итоги фотоконкурса
Объявлены лауреаты ежегодного фотоконкурса, посвященного флоре и фауне Галапагосских островов.
Это снимок-победитель. Его автор - Маккенна Полли. Фотография, на которой изображен буревестник, так низко летящий над водой в поисках еды, что кажется, будто он идет по воде, была сделана на берегу острова Фернандина.
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Участники конкурса претендовали на лидерство в номинациях "Поведение животных", "Ботаника", "Ландшафт", "Человек архипелага" и "Портрет животного". В последней номинации победу одержал Карлос Куэнка Солана со снимком чайки. Он же занял второе место в общем конкурсе.
На третьем месте - фото брошенного судна под названием Siempre Angelito VI ("Просто Ангелито"). Судно медленно гниет у побережья острова Сан-Кристобаль.
Автор фотографии Андреас Буэнано был поражен тем, как время украсило это судно. Этот снимок также занял первое место в номинации "Человек архипелага".
Большую голубую цаплю удалось сфотографировать на острове Флореана. Автор снимка Иван Дарио Васквесала занял первое место в номинации "Поведение животных".
На втором месте в этой номинации - снимок Джеймса Робинса, на котором галапагосский пересмешник кормит своего птенца.
На фотографии Шери Вандермолен - игуана. Снимок занял второе место в номинации "Портрет животного".
Эрик Уильямс стал победителем в номинации "Ботаника" с этим снимком грушевого кактуса.
Скалезия - род растений семейства Астровые, распространенных для Галапагосских островов. Этот снимок, сделанный Николь Ахеррон, занял второе место в номинации "Ботаника".
Победитель в номинации "Ландшафт" - фотография Эрика Уильямса, на которой изображены скалы Леон-Дормидо у побережья острова Сан-Кристобаль.
Крабы на камнях, снятые Шарлотт Бретт, заняли второе место в номинации "Ландшафт".
Морскую игуану на сделанном руками человека мостике сфотографировал Карлос Куэнка Солан. Фотография заняла второе место в номинации "Человек архипелага".
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