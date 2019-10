"Вся президентская хр*нь": твиты Трампа в карикатурах

Дональду Трампу хватает 140 знаков, чтобы управлять Америкой и вершить судьбы мира. Его соотечественник Шеннон Уиллер решил сделать ноу-хау американской политики еще доступнее и перевел твиттер президента США на универсальный язык карикатуры.

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler Image caption Сыновья Трампа хвалятся деловыми связями с Россией, а Трамп утверждает обратное

Первые полгода президентства Трампа прошли под знаком скандала о связях его ближайшего окружения с Россией. Трамп неоднократно отрицал любые отношения с Кремлем, но содержание его твиттера часто входило в противоречие с действительностью.

"Россия ни разу не пыталась давить на меня. У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ - НИ СДЕЛОК, НИ КРЕДИТОВ, НЕТ НИЧЕГО!", - написал Трамп в январе.

Однако позже выяснилось, что его сыновья говорили о привлечении российского капитала, а один из них встречался с россиянами в попытке получить компромат на соперника Трампа - кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из каждого телефона: Трамп предпочитает прямое общение с избирателями

Ежедневные утечки и разоблачения неоднократно ставили Трампа в неловкое положение. В марте он разразился твиттер-тирадой в адрес демократов, якобы сливающих фальшивки о встречах генпрокурора Джеффа Сешнса с российским послом.

"Джефф Сешнс - честный человек. Он ничего плохого не говорил", - начал Трамп серию из пяти вечерних твитов, а завершил традиционным переходом из обороны в нападение: "Это просто откровенная охота на ведьм!"

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler Image caption Прокурор Сешнс в сенате: "Я ни разу не общался с русскими".

Через три месяца Сешнс признался, что всё же встречался с послом России в ходе предвыборной кампании, и вынужден был самоустраниться от расследования предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США.

В июле Трамп посетовал, что предполагай он такое заранее, никогда бы не назначил Сешнса генпрокурором.

ФЕЙК!

Традиционные цели для твиттер-выпадов Трампа - пресса и демократы, которые, по мнению американского президента, мешают ему исправлять "бардак", унаследованный от Барака Обамы, и не замечают его успехов и популярности.

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler Image caption "Никаких толп". Трамп считает, что пресса принижает его популярность.

В феврале президент поделился досадой с 35 миллионами своих подписчиков: "Покидаю Флориду. Толпы восторженных сторонников вдоль дороги, но ФЕЙКОВАЯ пресса отказывается их замечать. Совсем совесть потеряли!"

Через неделю Трамп вернулся к теме: "Не верьте традиционной (фейковой) прессе. Белый дом работает ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я получил в наследство БАРДАК, и я постепенно всё исправляю".

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler Image caption "Я всё поправлю". Трамп рисует себя спасителем страны.

Стремление Трампа к обобщениям и упрощениям оказалось прекрасным материалом для Уиллера.

Карикатурист, рисовавший для New Yorker и Onion, не стал скрывать своего отношения к твиттер-творчеству Трампа и озаглавил 120-страничную книгу "Sh*t My President Says", что можно перевести как "Вся президентская хр*нь".

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler Image caption Трамп назвал ООН "клубом, куда приходят поговорить и хорошо провести время"

Уиллер не оставил без внимания болезненный провал попыток Трампа выполнить ключевое предвыборное обещание и отменить программу медицинского страхования Obamacare.

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler Image caption "Кто бы мог подумать, что здравоохранение - такая сложная тема"

Книга, изданная Top Shelf Productions и IDW Publishing, поступила в продажу в середине августа.

Правообладатель иллюстрации Shannon Wheeler, courtesy Top Shelf Productions

