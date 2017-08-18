"Забыть невозможно": рассказ медика, спасавшего жертв теракта в Барселоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате наезда фургона на бульваре Рамбла погибли 13 человек

Медику Альберту Торту из реанимационного отделения больницы в Барселоне хорошо знакома граница жизни и смерти. Но даже его повергло в шок увиденное в четверг на бульваре Рамбла.

Участок бульвара протяженностью около 300 метров был усеян десятками раненых и мертвых людей.

"Несмотря на весь мой опыт и знания, я с трудом собрался с духом и мне непросто было сохранять хладнокровие", - сказал Торт.

"Когда я проходил мимо, территорию уже оцепили. Я сказал полицейским, что я медик, и мне разрешили пройти", - рассказал он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма

Через полсотни метров он наткнулся на раненого мужчину в сильнейшем шоке и без сознания. Торт добыл дефибриллятор у пожарных, приехавших на место трагедии, но спасти 41-летнего итальянца ему так и не удалось.

Рамбла - главная артерия туристического центра Барселоны, и на бульваре всегда не протолкнуться. В тот день там погибли 13 человек.

"Кругом лежали накрытые тела людей, которых не успели спасти примчавшиеся скорые", - вспоминает Торт.

По его словам, большинство погибших и раненых оказались в том месте, где остановился фургон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фургон проехал более 500 метров и остановился на площади Бокерия

"Мы сделали все, что было в наших силах, - сказал Торт. - Я страшно подавлен, забыть это невозможно, это просто ужасно".