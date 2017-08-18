"Забыть невозможно": рассказ медика, спасавшего жертв теракта в Барселоне
Медику Альберту Торту из реанимационного отделения больницы в Барселоне хорошо знакома граница жизни и смерти. Но даже его повергло в шок увиденное в четверг на бульваре Рамбла.
Участок бульвара протяженностью около 300 метров был усеян десятками раненых и мертвых людей.
"Несмотря на весь мой опыт и знания, я с трудом собрался с духом и мне непросто было сохранять хладнокровие", - сказал Торт.
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"Когда я проходил мимо, территорию уже оцепили. Я сказал полицейским, что я медик, и мне разрешили пройти", - рассказал он Би-би-си.
Через полсотни метров он наткнулся на раненого мужчину в сильнейшем шоке и без сознания. Торт добыл дефибриллятор у пожарных, приехавших на место трагедии, но спасти 41-летнего итальянца ему так и не удалось.
Рамбла - главная артерия туристического центра Барселоны, и на бульваре всегда не протолкнуться. В тот день там погибли 13 человек.
"Кругом лежали накрытые тела людей, которых не успели спасти примчавшиеся скорые", - вспоминает Торт.
По его словам, большинство погибших и раненых оказались в том месте, где остановился фургон.
"Мы сделали все, что было в наших силах, - сказал Торт. - Я страшно подавлен, забыть это невозможно, это просто ужасно".