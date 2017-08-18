Как теракты влияют на экономику Европы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Атаки террористов приводят к убыткам, в первую очередь, туристической отрасли

Теракты приводят к невосполнимым потерям - гибели людей. Однако нападения экстремистов наносят ущерб и экономике. В первую очередь, убытки несет туристическая отрасль.

Последствия терактов для экономики могут быть прямыми и косвенными, писали эксперты МВФ в 2005 году. Прямой ущерб включает разрушение зданий, другого имущества и инфраструктуры, рост расходов на безопасность.

Кроме того, убытки несут две отрасли: туристическая и страховая. Объемы их потерь зависят от масштаба теракта. Например, выплаты страховщиков после атак 11 сентября 2011 года в США составили почти 40 млрд долларов.

Косвенный ущерб заключается в снижении доверия инвесторов и потребителей в долгосрочной перспективе. Снижение потребительского доверия, когда население меньше тратит и больше сберегает, обычно рассматривается как негативное явление для экономики.

Мрачные настроения у инвесторов также не сулят экономике ничего хорошего - активы дешевеют, а объемы инвестиций падают, говорится в исследовании МВФ.

Косвенный ущерб от терактов достаточно сложно подсчитать. Например, после терактов 11 сентября Нью-Йорк потерял около 3 млрд долларов налоговых выплат. Но к тому моменту американская экономика уже замедлялась, и налоговые выплаты могли снизиться независимо от теракта, отмечает британский бизнес-журналист Иэн Кинг.

Как правило, теракты приводят к заметному ущербу только в краткосрочной перспективе, пишет исследователь Якоб Функ Киркегард из Института мировой экономики Петерсона.

Часть туристов отказываются от поездок в места, где произошли нападения, из-за чего отели и рестораны теряют выручку, но активность в этой отрасли восстанавливается довольно быстро, и бизнес отбивает убытки, отмечает он.

Член исполнительного совета Европейского центробанка Питер Прает придерживается того же мнения. "Обычно события такого рода [теракты] оказывают мимолетное влияние на экономику", - заявил Прает в ноябре 2015 года после теракта в Париже.

Убытки для туризма

Акции на европейских биржах после терактов в Барселоне 17 августа немного подешевели - испанский индекс IBEX 35 упал на 1%, как и британский FTSE 100. Немецкий индекс DAX снизился на 0,5%. Небольшой спад европейских индексов вписывается в общую картину на мировых финансовых рынках - акции дешевеют в том числе на американских и азиатских биржах.

На общем фоне выделяются котировки европейских компаний, связанных с туризмом. Днем 18 августа акции Air France дешевели на 2,9%, Ryanair - на 2,6%, Lufthansa - на 1,7%. Акции испанской сети гостиниц Melia Hotels дешевели на 2%, бумаги сети супермаркетов Distribuidora Internacional de Alimentacion падали на 2,5%. К концу торгового дня акции отыграли большую часть спада.

После терактов в Лондоне и Манчестере в этом году гендиректор Merlin Entertainments Ник Варни соглашался, что теракты влияют на экономику. Варни, работающий в индустрии развлечении около 30 лет, заверил тогда, что этот негативный эффект обычно длится не более полугода.

Серия нападений в центре Лондона и взрыв в Манчестере, судя по всему, не привели к существенному спаду активности в британском туристическом бизнесе - по крайней мере пока об этом ничего не сообщалось. Гендиректор промоутерской компании London & Partners Лора Ситрон сообщала, что уже через два месяца число бронирований путешествий в Лондон выросло почти на 7%.

Российские эксперты также отмечают, что эффект от терактов для туристической индустрии в основном длится недолго. После взрыва в петербургском метро в апреле 2017 года аналитики прогнозировали, что спрос на путевки в Санкт-Петербург если и снизится, то всего на 3-6 месяцев.

После теракта в Брюсселе в марте 2016 года экономика города потеряла почти миллиард евро, сообщалось в исследовании, сделанном по заказу властей. Эта сумма включает спад налоговых выплат в размере 760 млн евро и снижение продаж на 122 млн евро.

Пожалуй, больше всех в Европе от терроризма пострадала туристическая отрасль Франции, самого посещаемого государства в мире. В этой стране в 2015-2017 годах произошли три крупных теракта, в результате которых погибли 233 человека. Атаки произошли в популярных у туристов Париже и Ницце.

После стрельбы в парижском клубе Батаклан, когда погибли 130 человек, радиостанция RTL сообщала, что правительство оценивает ущерб теракта в 2 млрд евро (0,1% ВВП).

После атаки в Ницце, когда погибли 86 человек, предприниматели сообщали, что количество бронирований номеров в местных отелях снизилось на треть.

Угроза Шенгену

Обсуждая рост терроризма в ЕС в последние три года, исследователи часто упоминают и такой косвенный эффект, как возможное ужесточение пограничного контроля в Шенгенской зоне. Последствия этой меры могут быть достаточно серьезными.

После терактов в ноябре 2015 года в Париже, когда погибли 130 человек, в ЕС ужесточили контроль на границах между государствами союза.

Поскольку три четверти европейского товарооборота зависит от автоперевозок, такие меры неизбежно отражаются на объемах торгов. После ужесточения пограничного контроля было опубликовано несколько исследований, в которых экономисты попытались оценить убытки в случае коллапса Шенгенской зоны.

Исследовательская группа CESifo считает, что полная отмена упрощенного досмотра на границах в ЕС снизит годовой объем товарооборота на 220 млрд евро (по сравнению с гипотетической ситуацией, когда контроля на границах нет вообще).

В исследовании правительства Франции говорится, что возвращение контроля на границах приведет к спаду годового ВВП Евросоюза на 100 млрд евро (0,8%).

Немецкий институт Bertelsmann Stiftung оценил потери от потенциального коллапса Шенгенской зоны в 470 млрд евро за 10 лет.